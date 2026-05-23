«Это остаётся с тобой навсегда»: потеря двух детей на поздних сроках и крах идеального брака с Бероевым. Откровения Ксении Алфёровой
Актриса Ксения Алфёрова, известная зрителям по работам в картинах «Московские окна», «Экспресс Санкт-Петербург — Канны» и «Холодное сердце», 24 мая отмечает свой 52-й день рождения. Дочь знаменитой Ирины Алфёровой и приёмная дочь Александра Абдулова, она не только унаследовала громкую фамилию, но и сумела выстроить собственную карьеру в кино и на телевидении. Ещё недавно её брак с Егором Бероевым считался образцом в мире российского шоу-бизнеса, однако сегодня всё разрушено. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография Ксении АлфёровойКсения Алфёрова родилась в Софии, столице Болгарии, где её мать, Ирина Алфёрова, находилась на съёмках. С самого детства Ксения была окружена атмосферой искусства, хотя поначалу вовсе не стремилась идти по стопам матери. Семья много переезжала, и юная Ксения успела пожить и в Москве, и за границей, впитывая разные культуры, что позже отразилось на её творческой манере. Образование она получила в юридической сфере — окончила юридический факультет Московского государственного университета, но страсть к сцене оказалась сильнее.
Поворотным моментом в её жизни стало решение поступить в школу-студию МХАТ. Именно там она начала всерьёз осваивать актёрское мастерство, оттачивать дикцию, учиться перевоплощению. Дебют в кино состоялся не сразу — первые роли были небольшими, но Ксения подходила к каждой из них с максимальной отдачей. Прорывом стала работа в сериале «Московские окна», где она сыграла одну из главных ролей. Зрители отметили её естественность и умение передать тонкие нюансы эмоций.
Среди ярких работ актрисы можно выделить роли в фильмах «Дед Мороз. Битва магов», «Крутые берега», «Дорога к дому», «Правила маскарада» и «Холодное сердце», где она продемонстрировала не только драматический талант, но и умение работать в жанровом кино. Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 25 работ и продолжает расти.
Потеря детей и тихий развод с БероевымДолгие годы Ксения и Егор Бероев были «образцово-показательной» парой, основателями благотворительного фонда «Я есть!». Однако, как выяснилось из заявлений 2026 года, этот брак давно держался на честном слове и на любви к единственной дочери Евдокии. Шокирующим откровением стало для поклонников заявление Ксении о двух беременностях, закончившихся трагедией на поздних сроках.
«У нас было два ребенка, которых мы потеряли. Это были преждевременные роды на достаточно большом сроке. Это пережить довольно сложно, это то, что остается с тобой всегда. Не понимаю, как это возможно сделать без веры. Пары после таких потерь расстаются. Это очень страшное испытание. Мне делали кесарево, Егор все видел… Потом ты просыпаешься и думаешь, где мой ребенок, куда его дели. Ты спрашиваешь врачей, где мой ребенок. Медики смотрят на тебя с опаской и начинают вспоминать телефон психотерапевта… Это очень страшно», — поделилась она в интервью Лайре Джугелии.
Официально о разводе стало известно в начале 2026 года, хотя, как выяснилось, фактически муж и жена перестали быть семьей ещё в 2022 году. 1 февраля 2026 года в эфире программы НТВ «Ты не поверишь!» Алферова лаконично подтвердила расставание, бросив фразу:
«Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу».Этим «чужим чувством» оказалась страсть Егора к молодой актрисе Анне Панкратовой, на которой он женился весной этого года.
Как сейчас живет актрисаИмущественный вопрос после развода, судя по всему, решился полюбовно. По данным издания «Вокруг ТВ», загородный дом в подмосковном Нахабино, который местные жители прозвали «полярной станцией» за необычную архитектуру, остался у Алфёровой. Актриса продолжает жить там, восстанавливая душевное равновесие. Сама Ксения сейчас находится в стадии острого переосмысления жизни. Она признаётся, что чувствует себя освободившейся, но обида на мужа остаётся.
Вопреки личным драмам, Ксения Алфёрова не уходит в тень и активно работает. Для неё это лучшее лекарство от депрессии. На сегодняшний день фильмография актрисы пополнилась новыми работами. В январе 2026 года на экраны вышла картина «Золотой дубль», а также в апреле стартовал показ фильма «Чужой звонок» — современная адаптация повести Екатерины Марковой. Компанию на площадке Алфёровой составили Людмила Артемьева, Алексей Чадов и Светлана Иванова.
Кроме этого, в идет активная работа над картиной «Хрущёвский синдром: пора взрослеть». Пока точная дата выхода проэкта уточняется, но ожидается, что зритель увидит ее во второй половине 2026 года.