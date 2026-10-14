«Её кожа испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками»: зачем Шепелев написал книгу о Жанне Фриске и почему не даёт родителям певицы увидеться с внуком
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев познакомились в 2011 году, а в апреле 2013-го у них родился сын Платон. Через два месяца после появления малыша экс-солистка группы «Блестящие» потеряла сознание — с этого момента началась борьба за её жизнь. Когда певицы не стало, её бывший возлюбленный написал книгу, которую одни называют исповедью, а другие — предательством. И всё это происходит на фоне того, что мальчик растёт без родни со стороны матери. Почему близкие певицы до сих пор не могут увидеть Платона, читайте в материале «Радио 1».
Как начиналась история Жанны Фриске и Дмитрия ШепелеваБывшая солистка группы «Блестящие» и шоумен пересеклись в 2011 году на съёмках телевизионной программы «ДОстояние РЕспублики» и с тех пор поддерживали общение. Отношения пары быстро переросли в гражданский брак. 7 апреля 2013 года в частной клинике Mount Sinai Medical Center в Майами у Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева родился сын Платон. На тот момент певице исполнилось 38 лет. После появления малыша пара оставалась в США около года.
Когда на самом деле певица узнала о страшном диагнозе?Слухи о том, что беременность наступила в результате экстракорпорального оплодотворения, долгие годы обсуждались в прессе. Однако в 2026 году близкая подруга певицы Екатерина Штерн публично опровергла эти утверждения. Она заявила, что Фриске не прибегала к процедуре ЭКО и забеременела самостоятельно.
По словам Штерн, Жанну вела гинеколог из московской Центральной клинической больницы, а рожала она уже за границей. Когда именно артистке стало известно о страшном диагнозе — глиобластоме, агрессивной опухоли мозга, — остаётся под вопросом. Отец певицы Владимир Фриске говорил, что диагноз был поставлен уже после рождения внука.
«Она узнала, что больна, 7 июня, а родила 7 апреля. Ровно через два месяца. Тогда она потеряла сознание», — рассказал Владимир Фриске в интервью Spletnik.ru.А приятельница Жанны, Татьяна, утверждала, что та узнала об опухоли ещё во время беременности и отказалась от химиотерапии, чтобы не навредить ребёнку. По её словам, она возобновила лечение лишь после того, как стала мамой. Мать экс-солистки «Блестящих», Ольга Фриске, в интервью KP.ru говорила, что многие публикации о болезни дочери не соответствуют действительности.
«Пишут неправду, что Жанна узнала о своей болезни во время беременности. Если бы она это знала, она бы не рожала», — сообщила она.Для оплаты лечения в американских и европейских клиниках семья Фриске обратилась за помощью к общественности. В январе 2014 года Русфонд совместно с Первым каналом объявили о сборе средств на лечение певицы. Финансовую поддержку оказывали самые разные люди — от рядовых граждан до владельцев большого бизнеса.
Почему Русфонд потребовал вернуть 21,6 миллиона рублей после смерти «Блестящей»?После смерти Жанны Фриске в июне 2015 года возникли споры вокруг неизрасходованных средств. Русфонд заявил о необходимости возврата оставшихся пожертвований. В январе 2017 года благотворительная организация подала иск, а 19 мая 2017 года Перовский районный суд Москвы обязал наследников певицы вернуть фонду 21,6 миллиона рублей. В 2019 году Русфонд получил первые 7,98 миллиона рублей в счёт погашения долга.
Параллельно разворачивались имущественные споры между Владимиром Фриске и Дмитрием. Отец певицы неоднократно публично обвинял телеведущего в присвоении денег, аморальном поведении во время болезни Жанны и препятствовании общению родственников с ребёнком. В 2020 году бизнесмен подал иск к собственному внуку Платону (в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева) с требованием взыскать 7 миллионов рублей. Владимир Фриске потребовал, чтобы Шепелев возместил треть суммы, причитающейся фонду, как представитель своего сына. Также велись многолетние судебные баталии за элитную недвижимость, принадлежавшую певице, в которых фигурировали требования о выделе долей и лишении права собственности.
В феврале 2025 года, прервав долгое молчание, Дмитрий дал резонансное интервью блогеру Надежде Стрелец, в котором прокомментировал многолетний конфликт. Шоумен заявил, что певица предупреждала его о возможном давлении со стороны родственников после её ухода. Телеведущий также подчеркнул, что семья Фриске не предпринимала реальных попыток увидеться с мальчиком, ограничиваясь лишь публичными скандалами и травлей в медиапространстве.
«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент», — приводит слова Дмитрия «360».Владимир Фриске, в свою очередь, жёстко отреагировал на эти слова и нелестно отозвался о бывшем зяте.
«Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот если что-то, связанное с Платоном и его жизнью, — я почитаю и посмотрю», — цитирует отца NEWS.ru.
Жёсткие формулировки и светлые воспоминания. Что скрывается между строк: Книга Шепелева «Жанна»В ноябре 2016 года Дмитрий Шепелев выпустил книгу «Жанна», в которой подробно описал историю их отношений и борьбу певицы с болезнью. Книга вызвала неоднозначную реакцию в обществе: некоторые читатели и поклонники Фриске восприняли откровенные описания физических изменений певицы во время лечения как предательство её памяти. В книге Шепелев с предельной откровенностью описывал трансформацию тела Жанны под воздействием гормональной терапии и болезни, используя прямые и жёсткие формулировки, которые впоследствии стали предметом публичной полемики.
«Её некогда стройное и подтянутое тело теперь походит на бесформенный бурдюк, наполненный водой и жиром. Кожа безжизненна, бледна, как будто измята, испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками. Это тело, словно чужое, ей не принадлежащее, грузно располагается на кровати. Его, словно тесто, ворочают, обтирают, впихивают в безразмерную мешковатую одежду», — цитирует его «СтарХит».Телеведущий объяснял, что намеренно был требователен к супруге, заставляя её продолжать борьбу и не поддаваться отчаянию. Шепелев также описывал собственные психологические переживания: по его словам, он скрывал слёзы и отчаяние от Жанны, позволяя себе эмоциональные срывы только наедине, в ванной комнате больничной палаты, чтобы сохранять перед ней видимость уверенности и поддержки.
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В книге содержатся и светлые воспоминания о характере Фриске: Шепелев отмечал её способность принимать жизнь без претензий к судьбе, что, по его мнению, было источником её внутренней силы. Он также писал о своём стремлении сохранить в памяти детали их близости — её взгляд, прикосновения, запах, — чтобы не потерять эти воспоминания со временем.
Что ответил телеведущий на просьбу Ольги Орловой увидеться с крёстником?После смерти возлюбленной Шепелев, осуществляющий фактическую опеку над мальчиком, полностью ограничил контакты Платона с семьёй Фриске. Владимир и Ольга Фриске неоднократно публично выражали боль от невозможности видеться с внуком и обвиняли телеведущего в намеренной изоляции ребёнка от материнской родни.
В день памяти Жанны Дмитрий опубликовал в соцсетях пост, посвящённый безвременно ушедшей возлюбленной. В нём шоумен дал понять: всё не так, как выглядит со стороны, — близкие певицы готовы к встрече лишь тогда, когда рядом камеры. В ответ Ольга Орлова обратилась с просьбой дать ей увидеться с Платоном, но без камер и без фотографий.
«Я крайне настойчиво прошу предоставить мне возможность встретиться с крестником Платоном. Мне совершенно непонятно, какую опасность для кого-либо может представлять данная встреча. Никто из присутствующих не станет распространять ничего компрометирующего. Моей главной целью является увидеть моего крестника, провести с ним время, обнять и поговорить, поскольку я являюсь его крестной мамой», — цитирует звезду «МК».Телеведущий пообещал ей написать, однако, как утверждает Владимир Фриске, слово так и не сдержал. По мнению отца певицы, Шепелев использует скорбную дату намеренно — как повод вернуться в телеэфир.
«Ему только того и надо, чтобы о нём вспомнили, а тут был повод — годовщина Жанны, 11 лет как её нет. Ему лишь и надо, чтобы написали про него. Опять хочет на телевидение попасть, бездарь», — цитирует Владимира журнал «Woman.ru».