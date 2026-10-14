«Её кожа испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками»: зачем Шепелев написал книгу о Жанне Фриске и почему не даёт родителям певицы увидеться с внуком

14 октября 2026, 16:16

Дмитрий Шепелев (Фото: Инстаграм* @dmitryshepelev)

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев познакомились в 2011 году, а в апреле 2013-го у них родился сын Платон. Через два месяца после появления малыша экс-солистка группы «Блестящие» потеряла сознание — с этого момента началась борьба за её жизнь. Когда певицы не стало, её бывший возлюбленный написал книгу, которую одни называют исповедью, а другие — предательством. И всё это происходит на фоне того, что мальчик растёт без родни со стороны матери. Почему близкие певицы до сих пор не могут увидеть Платона, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как начиналась история Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Когда на самом деле певица узнала о страшном диагнозе? Почему Русфонд потребовал вернуть 21,6 миллиона рублей после смерти «Блестящей»? Жёсткие формулировки и светлые воспоминания. Что скрывается между строк: Книга Шепелева «Жанна» Что ответил телеведущий на просьбу Ольги Орловой увидеться с крёстником?

Как начиналась история Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева



Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Когда на самом деле певица узнала о страшном диагнозе?

«Она узнала, что больна, 7 июня, а родила 7 апреля. Ровно через два месяца. Тогда она потеряла сознание», — рассказал Владимир Фриске в интервью Spletnik.ru.

«Пишут неправду, что Жанна узнала о своей болезни во время беременности. Если бы она это знала, она бы не рожала», — сообщила она.

Почему Русфонд потребовал вернуть 21,6 миллиона рублей после смерти «Блестящей»?



Отец и сестра Жанны Фриске Наталья (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)







Платон (Фото: Инстаграм* @dmitryshepelev)

«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент», — приводит слова Дмитрия «360».

«Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот если что-то, связанное с Платоном и его жизнью, — я почитаю и посмотрю», — цитирует отца NEWS.ru.

Жёсткие формулировки и светлые воспоминания. Что скрывается между строк: Книга Шепелева «Жанна»

«Её некогда стройное и подтянутое тело теперь походит на бесформенный бурдюк, наполненный водой и жиром. Кожа безжизненна, бледна, как будто измята, испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками. Это тело, словно чужое, ей не принадлежащее, грузно располагается на кровати. Его, словно тесто, ворочают, обтирают, впихивают в безразмерную мешковатую одежду», — цитирует его «СтарХит».



Книга Дмитрия Шепелева (Фото: Инстаграм* @dmitryshepelev)

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Что ответил телеведущий на просьбу Ольги Орловой увидеться с крёстником?



Ольга Орлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я крайне настойчиво прошу предоставить мне возможность встретиться с крестником Платоном. Мне совершенно непонятно, какую опасность для кого-либо может представлять данная встреча. Никто из присутствующих не станет распространять ничего компрометирующего. Моей главной целью является увидеть моего крестника, провести с ним время, обнять и поговорить, поскольку я являюсь его крестной мамой», — цитирует звезду «МК».

«Ему только того и надо, чтобы о нём вспомнили, а тут был повод — годовщина Жанны, 11 лет как её нет. Ему лишь и надо, чтобы написали про него. Опять хочет на телевидение попасть, бездарь», — цитирует Владимира журнал «Woman.ru».