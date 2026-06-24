«Фактическая супруга» от министра, 34 года брака и война с роднёй после смерти: что скрывает вдова и нелюбимая невестка Муслима Магомаева
Муслима Магомаева и Тамару Синявскую в СССР знали даже далёкие от искусства люди. Эта красивая и талантливая пара казалась идеальной. Их брак продлился 34 года. Жизнь супругов была наполнена громкими аплодисментами, гастролями и тихими семейными вечерами. Однако за внешним благополучием скрывались серьёзные испытания. Через что пришлось пройти вдове народного артиста СССР ради сохранения семьи, и почему родственники артиста до сих пор относятся к ней сдержанно и холодно, читайте в материале «Радио 1».
Как начиналась великая любовьИстория любви началась осенью 1972 года в Баку. Артистов познакомил поэт Роберт Рождественский. Магомаев в то время уже был главным кумиром страны. О широте души оперного певца, горячем кавказском нраве и покорённых женских сердцах слагали легенды. Официально советский баритон женат не был, однако личная жизнь юноши из Баку была устроена. Его возлюбленной много лет была музыкальный редактор Мила Фиготина. Отношения оказались настолько крепкими, что министр внутренних дел Николай Щёлоков выдал Муслиму официальную справку, в которой Фиготина значилась «фактической супругой». Документ избавлял пару от неловких вопросов при заселении в гостиницы. Тамара Синявская тоже была не свободна. Солистка Большого театра состояла в браке с артистом балета. Но искра между звёздами пробежала мгновенно. Против этого чувства оказались бессильны любые доводы рассудка. Во время поездки на Нефтяные Камни влюблённые нарочно отстали от группы. Они остались в городе, чтобы просто гулять по старым улочкам. Пара не могла наговориться и надышаться друг другом.
Двойная жизнь и честный разговорВернувшись в Москву, Тамара столкнулась с мучительным выбором. С одной стороны — вспыхнувшее, обжигающее чувство к покорителю «Олимпии», с другой — семейный долг и безграничная благодарность мужу. Сергей Бережной стал для неё опорой и утешением после смерти любимой мамы. Бросить этого преданного человека казалось невозможным, и Синявская предложила Магомаеву остаться просто добрыми друзьями. Попытка забыть возлюбленного во время стажировки в Италии провалилась: расстояние и ежедневные звонки лишь усилили чувства. Не выдержав двойной жизни, Тамара честно призналась супругу, после чего они мирно расстались, несмотря на его глубокую душевную боль.
Тихая сила русской женщины в кавказском домеВ 1974 году Магомаев и Синявская официально стали мужем и женой. Свадьба была пышной, а у ресторана толпились сотни поклонников. Начались сложные будни мировых звёзд под одной крышей. Ужиться двум ярким лидерам оказалось невероятно трудно. Муслим отличался взрывным восточным характером.
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Из-за любой ссоры он мог молча собрать чемодан и улететь в Баку. Тамара Синявская проявила колоссальную мудрость, приняв роль хранительницы очага кавказского дома, где безоговорочным главой был мужчина, а его слово — закон. Мягкостью, уютом и абсолютным принятием Синявская научилась гасить гневные вспышки супруга.
Она добилась того, что редко удаётся вторым жёнам: искренне подружилась с дочерью Магомаева от первого брака, Мариной, став для неё родным человеком. Абсолютное доверие супруги и отсутствие ревности помогли усмирить вспыльчивость певца, который со временем стал глубоко уважать и боготворить свою жену.
Выбор без колебанийВ начале 2000-х годов здоровье Муслима Магомаева резко ухудшилось. Тамара Синявская приняла тяжёлое, но единственно верное решение. Прима Большого театра пожертвовала карьерой и стала его круглосуточной сиделкой. Друзья семьи были единодушны в своих оценках: если бы не её титанический труд, певец мог уйти из жизни гораздо раньше. Народная артистка СССР буквально отвоёвывала близкого человека у болезни день за днём.
После смерти мужа в октябре 2008 года свет в душе вдовы погас: она перестала замечать происходящее вокруг — всё потеряло смысл. Однако спустя время оперная певица нашла силы двигаться дальше. Главной целью Синявской стало сохранение памяти о любимом Орфее. Спустя несколько лет Тамару пригласили консультантом сериала «Магомаев». Профессор ГИТИСа отнеслась к проекту с огромным трепетом, лично выверяла сценарий и утверждала актёров.
Образ супруга воплотил Милош Бикович, а саму Тамару сыграла Ирина Антоненко. Певица надеялась увидеть красивый памятник их любви. Однако экранизация неожиданно обернулась громким семейным скандалом. Выход биографического сериала спровоцировал конфликт между Тамарой Синявской и родственниками Муслима Магомаева.
Бакинская родня обвинила вдову в искажении фактов и монополизации памяти певца, забыв о том, что она была всего лишь консультантом. Сама Тамара претензии публично не комментировала. Народная артистка СССР продолжает жить памятью о муже, руководит его фондом, преподаёт в легендарном вузе и верит, что когда-нибудь встретится с мужем в лучшем из миров.