«Фактическая супруга» от министра, 34 года брака и война с роднёй после смерти: что скрывает вдова и нелюбимая невестка Муслима Магомаева

24 июня 2026, 15:03

Тамара Синявская (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Муслима Магомаева и Тамару Синявскую в СССР знали даже далёкие от искусства люди. Эта красивая и талантливая пара казалась идеальной. Их брак продлился 34 года. Жизнь супругов была наполнена громкими аплодисментами, гастролями и тихими семейными вечерами. Однако за внешним благополучием скрывались серьёзные испытания. Через что пришлось пройти вдове народного артиста СССР ради сохранения семьи, и почему родственники артиста до сих пор относятся к ней сдержанно и холодно, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как начиналась великая любовь Двойная жизнь и честный разговор Тихая сила русской женщины в кавказском доме Выбор без колебаний

Как начиналась великая любовь



Николай Щелоков Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич)

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