12 июля 2026, 15:50

Нино Нинидзе (Фото: Instagram*@ninosha13)

Актрисе Нино Нинидзе, знакомой зрителям по фильмам «Дуэль», «Красная шапочка» и сериалам «Карамора» и «В активном поиске», 13 июля исполняется 35 лет. Дочь знаменитой Ии Нинидзе прошла тернистый путь: от жизни без отопления в охваченном войной Грузии до статуса одной из самых обсуждаемых актрис российского кино. Её биография — не просто перечень ролей, а настоящая мыльная опера с громкими романами, разводами, слухами о проклятии и попытками обрести женское счастье. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Нино Нинидзе Работа в кино Личная жизнь Как сейчас живет Нинидзе



Биография Нино Нинидзе

Ия и Нино Нинидзе (Фото: Instagram*@ninosha13)

«Что такое батареи, я узнала, только когда мы переехали в Москву, а мне к тому времени уже исполнилось пять лет. В Грузии у нас отопления не было. А зимы были студеные, мороз пронизывал до костей. Мы спали одетыми на одной кровати, прижавшись друг к другу, — я, мама и мой старший брат Георгий. ».

Работа в кино

Нино Нинидзе (Фото: Instagram*@ninosha13)

Личная жизнь

Нино Нинидзе с сыном Александром (Фото: Instagram*@ninosha13)

Нино Нинидзе и Максим Виторган (Фото: Instagram*@ninosha13)

«Не люблю разговаривать о личной жизни, не считаю себя частью шоу-бизнеса и какой-то узнаваемой персоной. Не знаю, повезло ли Максиму со мной. Я не стерва, грызть кому-то глотку в попытках доказать, что права, не стану», — рассуждала Нино в интервью с Юлией Морозовой.

Нино Нинидзе и Михаил Кремер (Фото: Instagram*@ninosha13)

«Рядом с тобой я обрела: ощущение дома, уверенность в завтрашнем дне и истинную эмоциональную близость».

Как сейчас живет Нинидзе

Нино Нинидзе (Фото: Instagram*@ninosha13)

«Мои же собственные демоны заставляют меня пятиться назад... Но всё на пользу», — рассказывала артистка о работе над альбомом журналу OK!.

«Пробы я записывала вместе со своим сыном. Это моя первая роль мамы, и я старалась примерить какие-то знания из своего личного опыта. Без всякого пафоса скажу, что это правда очень светлое кино», — цитирует актрису kino-teatr.ru.