Измена Виторгана, бриллиантовое кольцо от Кремера и слухи о фамильном проклятии: как Нино Нинидзе смогла пережить предательства мужчин?
Актрисе Нино Нинидзе, знакомой зрителям по фильмам «Дуэль», «Красная шапочка» и сериалам «Карамора» и «В активном поиске», 13 июля исполняется 35 лет. Дочь знаменитой Ии Нинидзе прошла тернистый путь: от жизни без отопления в охваченном войной Грузии до статуса одной из самых обсуждаемых актрис российского кино. Её биография — не просто перечень ролей, а настоящая мыльная опера с громкими романами, разводами, слухами о проклятии и попытками обрести женское счастье. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Нино НинидзеНино Нинидзе родилась 13 июля 1991 года в Тбилиси в семье актрисы Ии Нинидзе и художника Михаила Бученкова. Ее мама известна миллионам советских зрителей еще с середины 1970-х гг., после выхода фильма «Небесные ласточки», где юная Ия Нинидзе сыграла главную роль.
До встречи с Михаилом Бученковым Ия была дважды замужем, но оба брака не сложились, оставив Нинидзе-старшей только сына Георгия. Построить семейное счастье с отцом Нино, Михаилом, также не получилось. В разгар грузино-абхазского конфликта супруг выбрал для себя лучшую жизнь и эмигрировал в Штаты, бросив жену с маленькими детьми.
Значительно позже Нино Нинидзе будет вспоминать о том непростом периоде детства в интервью Womanhit.ru:
«Что такое батареи, я узнала, только когда мы переехали в Москву, а мне к тому времени уже исполнилось пять лет. В Грузии у нас отопления не было. А зимы были студеные, мороз пронизывал до костей. Мы спали одетыми на одной кровати, прижавшись друг к другу, — я, мама и мой старший брат Георгий. ».В 1997 году Ия Нинидзе вместе с детьми передут в Москву, где Нино окончит школу и поступит во ВГИК на курс Александра Михайлова.
Работа в киноНино Нинидзе в 2012 году окончила актёрский факультет, но в кино начала сниматься еще задолго до этого. Ее дебютной работой стала незначительная роль в сериале «Однажды в милиции», вышедшем на экраны в 2010 году. Зато уже следующий год подарил актрисе две главные роли в фильмах «Дуэль» и «И не было лучше брата». За роль Дильбер в последнем Нинидзе получила премию за лучший дебют на фестивале «Киношок» и премию кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и авангард» за лучшую женскую роль.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 40 работ в кино, в том числе в картинах «В постели», «В активном поиске», «Красная шапочка», «Спасти единственного сына» и «Теория больших денег», где Нино Нинидзе сыграла главные роли.
Личная жизньЖизнь Нино Нинидзе вне съемочной площадки наполнена драматическими поворотами, которые часто называют «фамильным проклятием». Ее брак с Кириллом Плетнёвым, зарегистрированный в 2018 году после четырехлетнего романа, просуществовал менее года. От этих отношений у актрисы осталось главное сокровище — сын Александр, родившийся в 2015 году. Знакомство пары произошло на проекте «Кинопоезд ВГИК-95», а расставание они объяснили необходимостью «идти разными дорогами».
После развода Нино связала свою жизнь с Максимом Виторганом, бывшим супругом Ксении Собчак. Их отношения продлились несколько лет, но в 2022 году появились первые признаки охлаждения. Актриса избегала комментариев, а Виторган и вовсе исчез из публичного пространства. Финальной точкой стал инцидент, когда его засняли целующимся с другой девушкой.
«Не люблю разговаривать о личной жизни, не считаю себя частью шоу-бизнеса и какой-то узнаваемой персоной. Не знаю, повезло ли Максиму со мной. Я не стерва, грызть кому-то глотку в попытках доказать, что права, не стану», — рассуждала Нино в интервью с Юлией Морозовой.С тех пор бывшие возлюбленные тщательно избегают встреч.
2024 год принес новые перемены в личную жизнь Нинидзе. В день своего рождения она опубликовала архивные фото, среди которых выделялись снимки с инди-исполнителем Eto Leon (Алексеем Лысаковым), назвавшим актрису своей любовью. Однако этот роман не получил развития, и вместо музыканта рядом с Нино появился актер Михаил Кремер.
Их знакомство произошло еще в 2023 году на съемках комедийного сериала «Стой! Не то мама будет гадать», тогда оба отрицали что-то кроме рабочих отношений. Но в начале 2025 года в соцсетях стали появляться откровенные совместные фото. Весной Нино опубликовала трогательный ролик к дню рождения Кремера: кадры из путешествий, нежные моменты и кульминация — Михаил надевает ей на палец кольцо с бриллиантом. Без лишних слов стало ясно — это помолвка.
В своем поздравлении Нино написала трогательные слова:
«Рядом с тобой я обрела: ощущение дома, уверенность в завтрашнем дне и истинную эмоциональную близость».
Как сейчас живет НинидзеВ настоящее время Нино Нинидзе не только активно снимается, но и строит музыкальную карьеру. С 2021 года она пишет и исполняет песни, называя это «самым настоящим кайфом». 16 апреля 2026 года она давала сольный концерт в Москве, где исполняла свои произведения.
«Мои же собственные демоны заставляют меня пятиться назад... Но всё на пользу», — рассказывала артистка о работе над альбомом журналу OK!.В кинематографе 2025 год ознаменовался важным этапом. Нинидзе впервые сыграла маму в полном метре. Речь идет о семейной приключенческой драме «Взлетная полоса», съемки которой завершились в конце 2025 года. Премьера запланирована на 2026 год. Ее героиня — замкнутая женщина, переживающая пропажу мужа-пилота. Актриса призналась, что этот опыт был для нее личным.
«Пробы я записывала вместе со своим сыном. Это моя первая роль мамы, и я старалась примерить какие-то знания из своего личного опыта. Без всякого пафоса скажу, что это правда очень светлое кино», — цитирует актрису kino-teatr.ru.Также в 2025 году на экраны вышли сериал «Циники» и фильм «Виноград» с участием Нинидзе.