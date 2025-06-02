02 июня 2025, 14:50

Юлия Снигирь (Фото: Instagram* @yuliasnigir)

Звезда фильма новой экранизации «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь 2 июня отмечает свой 41-й день рождения. Впервые актриса появилась перед широкой аудиторией, снявшись в музыкальном клипе на композицию «До скорой встречи» в исполнении коллектива «Звери». Сегодня артистка знакома многим не только ролями в кино, но и звездным браком с актёром Евгением Цыгановым. Подробнее о творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».









В кино по счастливой случайности

«Тодоровский сказал, что мне срочно надо бросать модельное дело и идти учиться в театральный. Мне кажется, им страшно было брать меня, потому что я тогда была не просто зеленая, я была дебютанткой. Когда делала самые первые шаги, меня не воспринимали всерьез», — цитирует артистку издание thevoicemag.ru.



Евгений Цыганов показал совместное фото с Юлией Снигирь по особому поводу: «Звезда родилась»

Работа в кино

Юлия Снигирь (Фото: Instagram* @yuliasnigir)



Личная жизнь

Юлия Снигирь (Фото: Instagram* @yuliasnigir)



Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Instagram* @yuliasnigir)



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