Фиктивный роман с Козловским, скандал с Прилепиным и статус разлучницы: как живет Юлия Снигирь после слухов о второй беременности
Звезда фильма новой экранизации «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь 2 июня отмечает свой 41-й день рождения. Впервые актриса появилась перед широкой аудиторией, снявшись в музыкальном клипе на композицию «До скорой встречи» в исполнении коллектива «Звери». Сегодня артистка знакома многим не только ролями в кино, но и звездным браком с актёром Евгением Цыгановым. Подробнее о творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
В кино по счастливой случайности
Юлия Сирискина появилась на свет 2 июля 1983 года в городе Донской Тульской области. По окончании школы Юлия отправилась в столицу и поступила в Московский государственный педагогический университет, где выбрала факультет иностранных языков и специальность «английская филология».
По завершении обучения в вузе Юлия Снигирь начала свою карьеру в качестве преподавателя английского языка в школе. Однако вскоре она осознала, что это не то, чему она хотела бы посвятить свою жизнь. В поисках своего истинного призвания Юлия решила посещать рекламные кастинги. На одном из таких мероприятий её увидела ассистентка Валерия Тодоровского, которая занималась поиском актрис для фильма «Стиляги». Хотя Юлии не удалось получить роль в фильме, она осознала, что кинематограф — это то, что ей по душе.
«Тодоровский сказал, что мне срочно надо бросать модельное дело и идти учиться в театральный. Мне кажется, им страшно было брать меня, потому что я тогда была не просто зеленая, я была дебютанткой. Когда делала самые первые шаги, меня не воспринимали всерьез», — цитирует артистку издание thevoicemag.ru.
В 2006 году начинающая актриса поступила в Театральное училище имени Щукина на курс Родиона Овчинникова. Но завершить образование не получилось: актриса покинула учебное заведение на третьем курсе, поскольку не могла совмещать интенсивную работу на съёмках с учёбой.
Евгений Цыганов показал совместное фото с Юлией Снигирь по особому поводу: «Звезда родилась»
Работа в киноПосле провала на кастинге «Стиляг» актриса прошла успешные пробы в фильм Сергея Боброва «Последний забой». Роль Анжелы стала дебютной в ее карьере. После этого артистка начала работать над проектом «Глянц», где встретилась с Фёдором Бондарчуком. Несколько позже он предложит ей главную роль в фантастическом фильме «Обитаемый остров», сыграв которую Юлия Снигирь закрепит за собой славу талантливой актрисы.
Успехи актрисы в кино не ограничиваются отечественным кинематографом. В 2011 году Юлия Снигирь приняла участие в съёмках французского фильма «Распутин». В этом проекте ей посчастливилось работать на одной площадке с такими известными актёрами, как Жерар Депардье и Фанни Ардан. После этого она снялась в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» вместе с голливудской звездой Брюсом Уиллисом.
Сейчас фильмография артистки насчитывает более 60 ролей в кино, среди которых «Я тебя никогда не забуду», «С чего начинается Родина», «Кровавая барыня», «Хождение по мукам», «Петрополис», «Кеша должен умереть» и «Танго на осколках», где Снигирь исполнила главные роли.
Личная жизнь
В начале двухтысячных годов актриса стала женой Алексея Снигиря, с которым они были однокурсниками в педагогическом вузе. Однако спустя некоторое время их брак распался. После завершения отношений она сохранила фамилию супруга.
В процессе работы над фильмом «Обитаемый остров» у Юлии завязались романтические отношения с оператором картины Максимом Осадчим. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, пара состояла в отношениях несколько лет, но в итоге отношения закончились, так и не дойдя до брака.
В феврале 2013 года стало известно, что Юлия Снигирь состоит в отношениях с актёром Данилой Козловским, с которым они работали над фильмом «Распутин». Парочка регулярно появлялась на светских мероприятиях, а в прессе активно обсуждали возможность их скорой свадьбы. Однако через год отношения внезапно закончились.
Что стало причиной расставания, пара не комментировала, но у поклонников были предположения о новой влюбленности Козловского, а также о том, что вообще этот союз был фикцией для пиара.
В 2014 году, во время работы над сериалом «С чего начинается Родина», она встретила актёра Евгения Цыганова. В то время он был в браке с актрисой Ириной Леоновой и воспитывал шестерых детей. Когда Цыганов ради молодой возлюбленной бросил жену, ожидавшую седьмого ребенка, Юлия Снигирь оказалась в центре скандала, ее окрестили разлучницей и пророчили, что Евгений бросит и ее, как и первую супругу.
Однако в личной жизни с Цыгановым все сложилось благополучно. В 2016 году актриса родила Цыганову сына Федора, а спустя три года пара оформила свои отношения официально. Звездные супруги не любят афишировать личную жизнь, предпочитая хранить счастье подальше от посторонних глаз.
В марте 2025 года в социальных сетях актрисы было опубликовано фото детской пинетки с бантом, что вызвало предположения о возможной беременности. До сих пор Снигирь не комментировала ни фото, ни предположения о пополнении в семье.