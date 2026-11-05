05 ноября 2026, 11:20

Сергей Трофимов (Фото: Инстаграм* @zvezdatrof)

Он мог уйти в монастырь, но духовник остановил его в последний момент. Мог сохранить семью, но ушёл, когда дочери было 15 лет. А потом танцевал с Анной Семенович на кремлёвской сцене, пока жена сидела в зале. Сегодня Сергею Трофимову 60, и шансонье говорит, что дети — главное в его жизни. Но с одной из наследниц звезда фолк-рока не общался долгие годы. Почему она не хотела видеть отца, читайте в материале «Радио 1».





Содержание 12 метров падения: как боль изменила его жизнь «Твой талант — это дар»: как духовник спас от монастыря Клятва на дне: как музыкант победил зависимость «Снегири» вместо прощания: 15 лет тишины со старшей дочерью «Ужасно линяющая кошка» и танцы с Семенович Чёрные цыплята и рок-дебют сына: жизнь в 60 лет

12 метров падения: как боль изменила его жизнь

«Твой талант — это дар»: как духовник спас от монастыря



Сергей Трофимов (Фото: Инстаграм* @zvezdatrof)

«Рок-н-ролл — зараза!» — скажет он спустя годы «АиФ».

Клятва на дне: как музыкант победил зависимость

«Вы знаете, что такое ад?! Это когда божья благодать тебя покидает, я это испытал. Скоро будет 30 лет, как я не пью, даже на Новый год — шампанское. Я пообещал Богу, что больше не буду пить: пацан сказал — пацан сделал», — сказал музыкант в интервью на канале «PROжизнь».

«Снегири» вместо прощания: 15 лет тишины со старшей дочерью



Сергей Трофимов (Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов)

«Честно говоря, я ждал сколько мог. Понимаете, это всё слова, что ты живёшь ради детей с тем, кого не любишь. Это всё чувствуется, и обмануть никого не получается», — говорил гитарист в программе «Честное слово».

«Ужасно линяющая кошка» и танцы с Семенович



Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Просил «сексуальные фотографии» у Ксении Собчак и тайно развелся с женой после 26 лет брака: что скрывает Сергей Боярский

Чёрные цыплята и рок-дебют сына: жизнь в 60 лет



Сергей Трофимов и Анастасия Никишина с детьми Иваном и Елизаветой (Фото: Инстаграм @zvezdatrof)

«Анютка очень трепетно относится к Лизавете. Поначалу она, конечно, переживала то, что мы расстались с её мамой. Но сейчас, когда повзрослела, она стала многое понимать», — сообщил заслуженный артист РФ в эфире.