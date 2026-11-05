Флиртовал с Семенович на глазах у супруги, был в отношениях с женой Абдулова и хотел стать монахом. Как живёт шансонье Сергей Трофимов в свои 60 лет
Он мог уйти в монастырь, но духовник остановил его в последний момент. Мог сохранить семью, но ушёл, когда дочери было 15 лет. А потом танцевал с Анной Семенович на кремлёвской сцене, пока жена сидела в зале. Сегодня Сергею Трофимову 60, и шансонье говорит, что дети — главное в его жизни. Но с одной из наследниц звезда фолк-рока не общался долгие годы. Почему она не хотела видеть отца, читайте в материале «Радио 1».
12 метров падения: как боль изменила его жизньДетство во Втором Волконском переулке Москвы не предвещало тихой жизни. Шестилетний Серёжа лазил по крышам, пока мать кричала ему вслед. Но в 13 лет бесстрашие обернулось трагедией: в летнем лагере, во время игры «Зарница», юноша залез на плохо закреплённую смотровую площадку и сорвался с 12-метровой высоты.
Пытаясь смягчить падение, он выставил руки вперёд и получил множественные переломы обеих рук. Врачи провели несколько операций, а восстановление заняло месяцы. Именно в этот период Трофимов всерьёз обратился к музыке: она стала для него способом справиться с болью и ограничениями.
«Твой талант — это дар»: как духовник спас от монастыряНесмотря на дворовую репутацию, музыкальная одарённость мальчика была замечена рано. Строгие педагоги отобрали его в хоровую капеллу при институте имени Гнесиных. В семь лет он уже сочинял музыку, а в десять замахивался на сонаты. Однако в седьмом классе всё изменила музыка бунтарей.
«Рок-н-ролл — зараза!» — скажет он спустя годы «АиФ».К 1991 году, на изломе эпох, Трофим пришёл к вере, крестился и пел в церковном хоре. Он всерьёз задумался о монашестве, но духовник остановил юношу решительным вердиктом: «Нельзя быть монахом, если в твоей душе постоянно рождается что-то новое».
Клятва на дне: как музыкант победил зависимостьК концу 90-х Трофимов собирал полные залы, однако на душе была пустота. Первый брак с поклонницей Натальей Герасимовой, заключённый в 20 лет, трещал по швам. Он пытался сохранить семью ради дочери Анны, которая появилась на свет в 1988 году, но не получилось. К семейным скандалам добавился творческий кризис, а потом — алкоголь. Спасением стал врач, снимавший приступы похмелья иглоукалыванием.
«Вы знаете, что такое ад?! Это когда божья благодать тебя покидает, я это испытал. Скоро будет 30 лет, как я не пью, даже на Новый год — шампанское. Я пообещал Богу, что больше не буду пить: пацан сказал — пацан сделал», — сказал музыкант в интервью на канале «PROжизнь».Эту клятву он не нарушил ни разу вот уже около 30 лет.
«Снегири» вместо прощания: 15 лет тишины со старшей дочерьюВ начале 2000-х годов, формально оставаясь в браке с Натальей, Трофим встретил Юлию Мешину, впоследствии ставшую последней женой Александра Абдулова. Эта любовь сжигала все вокруг, заставляя артиста мучиться от чувства вины перед ребёнком.
«Честно говоря, я ждал сколько мог. Понимаете, это всё слова, что ты живёшь ради детей с тем, кого не любишь. Это всё чувствуется, и обмануть никого не получается», — говорил гитарист в программе «Честное слово».Эта боль вылилась в песню «Снегири». Когда Анне исполнилось 15 лет, Сергей сел перед дочкой и сказал: «Я встретил человека, которого люблю. Твоя мама очень хорошая, но мы не можем быть вместе. Поэтому я ухожу». Девочка приняла сторону матери.
«Ужасно линяющая кошка» и танцы с СеменовичПосле разрыва с Юлией певец недолго оставался один. В 2003 году на концерте Трофимов познакомился с Анастасией Никишиной, танцовщицей из шоу-балета. Настя сидела в тени в любимом пальто с кроличьим воротником, которое Сергей позже в шутку называл сделанным из «ужасно линяющей кошки».
Она смотрела на сцену и думала: «Это мой будущий муж». На втором свидании в ресторане певца поразило не её обаяние, а скромный апетит. Позже он шутил, что женился на Насте благодаря её блинам: «Такие блины, как у Насти, не получаются ни у кого. Как попробовал — дара речи лишился».
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Родители девушки были в ужасе от связи с официально женатым артистом, но остановить Настю было невозможно. Они вместе больше 20 лет. Их союз выдержал испытание временем. Даже когда в апреле 2012 года на юбилейном концерте в Кремле Трофим танцевал с Анной Семенович, супруга была рядом и поддерживала мужа.
Чёрные цыплята и рок-дебют сына: жизнь в 60 лет4 ноября 2026 года Сергею Трофимову исполнилось 60 лет. Он живёт в Подмосковье, на участке, доставшемся от мамы, и разводит черных цыплят. Сыну Ивану сейчас 22 года, юноша выпустил дебютный рок-сингл «Bad girl», и отец написал в соцсетях: «С почином, сын». Дочери Елизавете — 18 лет, она пошла по стопам главы семейства, участвовала в шоу «Голос. Дети», несмотря на его страх, что успех наследницы знаменитого музыканта спишут на папину протекцию. Лиза выстояла под волной хейта и теперь пишет свой альбом при поддержке брата.
Отношения со старшей дочерью Анной, которой уже 31 год, наладились. С появлением собственной семьи она смогла взглянуть на жизнь родителей по-новому. Приняла и младших сестёр — теперь их связывают самые нежные чувства.
«Анютка очень трепетно относится к Лизавете. Поначалу она, конечно, переживала то, что мы расстались с её мамой. Но сейчас, когда повзрослела, она стала многое понимать», — сообщил заслуженный артист РФ в эфире.