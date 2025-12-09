09 декабря 2025, 16:01

Светлана Антонова (Фото: Telegram @sveta_antonova_official)

Актриса Светлана Антонова — одна из тех, чья карьера сложилась быстро и счастливо. Выпускница знаменитой «Щуки», прима Театра сатиры, звезда нашумевшего блокбастера «Охота на пиранью», она в одночасье проснулась знаменитой. 10 декабря ей исполняется 46 лет. Однако за глянцевым фасадом успешных ролей, улыбок на красных дорожках и идиллических фото счастливой семьи скрывается своя, полная боли и предательств, история. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Светланы Антоновой Личная жизнь Светланы Антоновой: от болезненного предательства к новой семье Как сейчас живет актриса





Биография Светланы Антоновой

Светлана и Наталия Антоновы (Фото: Telegram @sveta_antonova_official)

Светлана Антонова родилась в Москве 10 декабря 1979 года в семье, далекой от искусства. Отец был офицером спецслужб, а мать работала учительницей начальных классов. Девочка восемь лет серьезно занималась плаванием и мечтала стать педагогом, как мама.





Интерес к актерской профессии у девочки появился благодаря старшей сестре Наталье, которая первой поступила в Щукинское училище. Домашние репетиции и монологи вдохновили Светлану, и она стала заниматься в школьной театральной студии. Подготовка оказалась настолько блестящей, что после школы Антонову приняли сразу в три ведущих театральных вуза страны: ГИТИС, Щепкинское и Щукинское училища. Выбор пал на «Щуку», где одним из ее любимых преподавателей был Александр Ширвиндт. Именно он после выпуска в 2001 году пригласил талантливую студентку в труппу Московского академического Театра сатиры. На этой сцене Антонова служила десять лет, добившись серьезного успеха, особенно в главной роли Мирандолины в «Хозяйке гостиницы».





В кино она дебютировала еще на последнем курсе, снявшись с Николаем Караченцовым в сериале «Игра в любовь» (2000). Однако настоящий прорыв случился в 2006 году с выходом остросюжетного блокбастера «Охота на пиранью», где ее партнерами были Владимир Машков и Евгений Миронов. Актриса ярко проявила себя на фоне именитых коллег, и с этого момента ее карьера резко пошла вверх.





Личная жизнь Светланы Антоновой: от болезненного предательства к новой семье

Светлана Антонова (Фото: Telegram @sveta_antonova_official)

Личная жизнь актрисы сложилась драматично. Ее первый брак с актером Олегом Долиным, сыном поэтессы Вероники Долиной, казался идеальным. Они познакомились в театральном училище и поженились на третьем курсе, а в 2004 году у пары родилась дочь Мария. Однако в 2008 году брак рухнул. Для Антоновой это стало тяжелейшим ударом, когда она узнала, что муж изменил ей с ее близкой подругой. Причем, как позже выяснилось, соперница на момент разрыва уже была беременна от Долина.





Свое настоящее счастье Светлана Антонова обрела со вторым мужем — актером Александром Жигалкиным. Они познакомились на пробах в сериал «Воронины» и поженились уже после рождения общей дочери Таисии в 2012 году. Этот союз стал для нее надежным пристанищем. В браке родились еще двое детей: сын Арсений (2016) и младшая дочь Аглая (2021), чьи роды были сложными и сопровождались серьезными врачебными прогнозами. Сегодня Светлана и Александр воспитывают шестерых детей (у Жигалкина есть дочери от предыдущих браков) и живут в большом доме в Подмосковье, куда переехали из тесной московской квартиры.





Громкие скандалы с Антоновой

Несмотря на репутацию актрисы, далекой от светских скандалов, в ее карьере были моменты, вызвавшие шумные обсуждения. В 2007 году, после откровенной сцены в сериале «Пепел Феникса», Антонова согласилась на смелую фотосессию для журнала «Maxim». Этот шаг, по ее собственному признанию, она сделала по совету сестры. Фотографии в стиле ню стали предметом бурных дискуссий среди поклонников и критиков, многие из которых увидели в этом нехарактерный для ее амплуа эпатаж.





Ошарашил публику и внезапный уход Антоновой из Театра сатиры. После десяти лет успешной службы Антонова неожиданно покинула главную сцену страны. Официальной причиной она называла усталость и желание сосредоточиться на семье:





«Я очень сильно полюбила, захотела рожать ребенка. Поэтому ушла заниматься здоровьем, старшей дочерью».





Однако в прессе тогда ходили слухи о возможном конфликте или неудовлетворенности репертуаром. Ее решение, принятое на пике театральной славы, многие коллеги и зрители сочли весьма подозрительным.





Как сейчас живет актриса

Светлана Антонова (Фото: Telegram @sveta_antonova_official)

Сегодня Светлана Антонова живет за городом с мужем и детьми. Она признается, что обрела настоящее счастье в простых вещах: в приусадебном хозяйстве, теплицах и домашних заготовках. Ее главный принцип в работе — тщательный отбор проектов, чтобы успевать уделять время семье.





«Я стараюсь выбирать по работе только самые интересные предложения, чтобы оставалось время на семью. Мой муж… очень сильно меня поддерживает в этом смысле», — делилась актриса в интервью изданию Gazetametro.ru.





Карьеру она не оставила. В 2025 году на экраны вышла драма «Сонино царство», где Антонова сыграла главную роль. Незадолго до этого, в 2024 году, зрители могли видеть ее в картинах «Школа женского счастья», «По зову сердца» и «Про мою маму и про меня». Предательства, публичные скандалы, сложный выбор между сценой и семьей — всё это не сломило актрису. Напротив, сегодня Светлана Антонова кажется обретшей ту самую внутреннюю гармонию, ради которой когда-то и рискнула свернуть с проторенной дорожки театральной примы.



