«Фёдор действительно не одинок»: Бондарчук после развода закрутил роман с Викторией Исаковой? Связь с Калашниковой и настоящая причина распада брака

07 августа 2026, 11:07

Фёдор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В кулуарах российского шоу-бизнеса активно обсуждаются слухи о новом романе Фёдора Бондарчука. Режиссёр начал новые отношения после того, как весной прошлого года расстался со своей супругой Паулиной Андреевой. О том, кого молва прочит в спутницы знаменитому кинематографисту, расскажет «Радио 1».





Содержание «Глубокое уважение» и новый роман: что связывает Бондарчука и Исакову? Реакция Бардо и Калашниковой на роман Фёдора Бондарчука и Виктории Исаковой

«Глубокое уважение» и новый роман: что связывает Бондарчука и Исакову?

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — объявила тогда Паулина Андреева.



Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Источники в кинополях нашёптывают, что роман Фёдора Бондарчука и Виктории не просто слух и не шутка вам какая-нибудь», — написали авторы телеграм-канала «Героиня Татлера».



Виктория Исакова (Фото: Кадр из фильма «Лунатики»)

Реакция Бардо и Калашниковой на роман Фёдора Бондарчука и Виктории Исаковой

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«Надо у него спросить про Викторию. Если это так, главное, чтобы они были счастливы. Конечно, они были бы красивой парой», — заявила Бардо.



Анна Калашникова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

«Это талантливый продюсер. Мы редко общаемся, видимся только на каких-то ужинах друзей», — поделилась она.

«Это всё бред, неправда. В звёздных кругах об этом вообще не говорят. Просто журналисты в погоне за сенсацией выдумали этот бред. Насколько я знаю, Фёдор действительно не одинок, и у него есть новая возлюбленная. Она тоже актриса, но это не Виктория», — поделилась участница «Голодных игр».