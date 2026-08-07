«Фёдор действительно не одинок»: Бондарчук после развода закрутил роман с Викторией Исаковой? Связь с Калашниковой и настоящая причина распада брака
В кулуарах российского шоу-бизнеса активно обсуждаются слухи о новом романе Фёдора Бондарчука. Режиссёр начал новые отношения после того, как весной прошлого года расстался со своей супругой Паулиной Андреевой. О том, кого молва прочит в спутницы знаменитому кинематографисту, расскажет «Радио 1».
«Глубокое уважение» и новый роман: что связывает Бондарчука и Исакову?Весной прошлого года Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально объявили о разводе после нескольких месяцев тишины. Актриса пояснила, что, несмотря на принципиальную позицию держать личную жизнь в тайне, они сделали это заявление исключительно для того, чтобы остановить слухи и домыслы.
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — объявила тогда Паулина Андреева.Развод прошёл без скандалов и претензий. В апреле 2026 года Паулина подала заявление, и уже в мае суд его удовлетворил. Раздел имущества между супругами прошёл мирно и в досудебном порядке — супруги заранее подписали все необходимые документы. Это стало возможным благодаря цивилизованному расставанию и сохранению хороших отношений ради общего сына Ивана, который остался с матерью. Кулуарные новости о тайной связи режиссёра и актрисы Виктории Исаковой, появившиеся ещё в марте, недавно получили косвенные доказательства.
«Источники в кинополях нашёптывают, что роман Фёдора Бондарчука и Виктории не просто слух и не шутка вам какая-нибудь», — написали авторы телеграм-канала «Героиня Татлера».Хотя сами артисты пока воздерживаются от официальных комментариев, их совместные появления на публике и профессиональное сотрудничество в последнее время действительно стали чаще. Звёзды оказались задействованы в целом ряде общих проектов. Так, например, артисты исполнили ключевые роли в костюмной драме «Чистые» (18+). Ещё один масштабный проект с их совместным участием — сериал «Трудно быть богом» (18+). А в фильме-сказке «Буратино» (6+) Бондарчук сыграл Карабаса-Барабаса, а Исакова — Лису Алису. Дополнительный повод для обсуждений дало и их парное появление минувшей зимой на дне рождения коллеги по съёмочной площадке Александра Петрова, что только усилило шёпот за спиной об их романе. Звёздная пара прибыла на закрытое торжество вместе, не расставаясь на протяжении всего вечера и открыто демонстрируя взаимную симпатию, что незамедлительно привлекло внимание репортёров светской хроники. Именно этот визит на приватный семейный праздник окончательно убедил инсайдеров киноиндустрии в том, что артистов связывает нечто большее, чем просто профессиональные обязательства. Более того, «Карабаса-Барабаса» и «Лису Алису» всё чаще замечают в компании друг друга на различных официальных мероприятиях и церемониях.
Реакция Бардо и Калашниковой на роман Фёдора Бондарчука и Виктории ИсаковойПока интернет обсуждал возможный роман звёздного тандема, известные личности разделились на два лагеря. Одни ничего не знают, но не прочь были бы порадоваться за пару. Другие уверены: это выдумка от начала до конца. Первой своё мнение высказала Наталья Бардо.
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Актриса отреагировала на пересуды о романе Федора Бондарчука и Виктории Исаковой во время премьеры фильма «Гуру», состоявшейся в кинотеатре «Октябрь». В беседе с журналистами «Газеты.RU» бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что они были бы красивой парой. Услышав о возможном романе Фёдора Бондарчука с вдовой режиссёра Юрия Мороза, девушка выразила искреннее недоумение, отметив, что эта информация стала для неё полной неожиданностью.
«Надо у него спросить про Викторию. Если это так, главное, чтобы они были счастливы. Конечно, они были бы красивой парой», — заявила Бардо.Как пояснила сама актриса, она не принадлежит к числу ближайшего окружения своего коллеги, а потому совершенно не осведомлена о том, что происходит в его личной жизни.
«Это талантливый продюсер. Мы редко общаемся, видимся только на каких-то ужинах друзей», — поделилась она.В свою очередь светская львица Анна Калашникова категорически опровергла подобные догадки, назвав их абсолютной выдумкой. Модель подтвердила, что у актёра действительно появилась новая спутница, однако подчеркнула, что речь идёт о совершенно другой женщине, а не о Виктории Исаковой.
«Это всё бред, неправда. В звёздных кругах об этом вообще не говорят. Просто журналисты в погоне за сенсацией выдумали этот бред. Насколько я знаю, Фёдор действительно не одинок, и у него есть новая возлюбленная. Она тоже актриса, но это не Виктория», — поделилась участница «Голодных игр».