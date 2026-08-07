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«Фёдор действительно не одинок»: Бондарчук после развода закрутил роман с Викторией Исаковой? Связь с Калашниковой и настоящая причина распада брака

Фёдор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В кулуарах российского шоу-бизнеса активно обсуждаются слухи о новом романе Фёдора Бондарчука. Режиссёр начал новые отношения после того, как весной прошлого года расстался со своей супругой Паулиной Андреевой. О том, кого молва прочит в спутницы знаменитому кинематографисту, расскажет «Радио 1».



«Глубокое уважение» и новый роман: что связывает Бондарчука и Исакову?

Весной прошлого года Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально объявили о разводе после нескольких месяцев тишины. Актриса пояснила, что, несмотря на принципиальную позицию держать личную жизнь в тайне, они сделали это заявление исключительно для того, чтобы остановить слухи и домыслы.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — объявила тогда Паулина Андреева.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Развод прошёл без скандалов и претензий. В апреле 2026 года Паулина подала заявление, и уже в мае суд его удовлетворил. Раздел имущества между супругами прошёл мирно и в досудебном порядке — супруги заранее подписали все необходимые документы. Это стало возможным благодаря цивилизованному расставанию и сохранению хороших отношений ради общего сына Ивана, который остался с матерью. Кулуарные новости о тайной связи режиссёра и актрисы Виктории Исаковой, появившиеся ещё в марте, недавно получили косвенные доказательства.

«Источники в кинополях нашёптывают, что роман Фёдора Бондарчука и Виктории не просто слух и не шутка вам какая-нибудь», — написали авторы телеграм-канала «Героиня Татлера».
Хотя сами артисты пока воздерживаются от официальных комментариев, их совместные появления на публике и профессиональное сотрудничество в последнее время действительно стали чаще. Звёзды оказались задействованы в целом ряде общих проектов. Так, например, артисты исполнили ключевые роли в костюмной драме «Чистые» (18+). Ещё один масштабный проект с их совместным участием — сериал «Трудно быть богом» (18+). А в фильме-сказке «Буратино» (6+) Бондарчук сыграл Карабаса-Барабаса, а Исакова — Лису Алису. Дополнительный повод для обсуждений дало и их парное появление минувшей зимой на дне рождения коллеги по съёмочной площадке Александра Петрова, что только усилило шёпот за спиной об их романе.

Виктория Исакова (Фото: Кадр из фильма «Лунатики»)
Звёздная пара прибыла на закрытое торжество вместе, не расставаясь на протяжении всего вечера и открыто демонстрируя взаимную симпатию, что незамедлительно привлекло внимание репортёров светской хроники. Именно этот визит на приватный семейный праздник окончательно убедил инсайдеров киноиндустрии в том, что артистов связывает нечто большее, чем просто профессиональные обязательства. Более того, «Карабаса-Барабаса» и «Лису Алису» всё чаще замечают в компании друг друга на различных официальных мероприятиях и церемониях.

Реакция Бардо и Калашниковой на роман Фёдора Бондарчука и Виктории Исаковой

Пока интернет обсуждал возможный роман звёздного тандема, известные личности разделились на два лагеря. Одни ничего не знают, но не прочь были бы порадоваться за пару. Другие уверены: это выдумка от начала до конца. Первой своё мнение высказала Наталья Бардо.
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Актриса отреагировала на пересуды о романе Федора Бондарчука и Виктории Исаковой во время премьеры фильма «Гуру», состоявшейся в кинотеатре «Октябрь». В беседе с журналистами «Газеты.RU» бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что они были бы красивой парой. Услышав о возможном романе Фёдора Бондарчука с вдовой режиссёра Юрия Мороза, девушка выразила искреннее недоумение, отметив, что эта информация стала для неё полной неожиданностью.

«Надо у него спросить про Викторию. Если это так, главное, чтобы они были счастливы. Конечно, они были бы красивой парой», — заявила Бардо.
Как пояснила сама актриса, она не принадлежит к числу ближайшего окружения своего коллеги, а потому совершенно не осведомлена о том, что происходит в его личной жизни.

Анна Калашникова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
«Это талантливый продюсер. Мы редко общаемся, видимся только на каких-то ужинах друзей», — поделилась она.
В свою очередь светская львица Анна Калашникова категорически опровергла подобные догадки, назвав их абсолютной выдумкой. Модель подтвердила, что у актёра действительно появилась новая спутница, однако подчеркнула, что речь идёт о совершенно другой женщине, а не о Виктории Исаковой.

«Это всё бред, неправда. В звёздных кругах об этом вообще не говорят. Просто журналисты в погоне за сенсацией выдумали этот бред. Насколько я знаю, Фёдор действительно не одинок, и у него есть новая возлюбленная. Она тоже актриса, но это не Виктория», — поделилась участница «Голодных игр».
Арсений Орлов

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