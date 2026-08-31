Галкин* не сможет проститься: где могут похоронить Аллу Пугачёву и для кого она подготовила место рядом с собой?
Последние появления 77-летней Аллы Пугачевой на публике заставили поклонников обсуждать состояние ее здоровья, а вместе с этим в Сети вновь заговорили о том, где артистка может провести последние годы и где ее могут похоронить. Певица уже приобрела место на кладбище в Израиле, однако ранее позаботилась об участке и в Москве. Подробности — в материале «Радио 1».
Почему снова заговорили о здоровье Пугачевой
В 2026 году Алла Пугачева впервые появилась на светском мероприятии на фестивале «Рандеву» в Юрмале, куда ее пригласила давняя подруга Лайма Вайкуле. На публике 77-летняя певица появилась с тростью, а сопровождал ее супруг Максим Галкин*.
Для выхода Пугачевой сделали яркий макияж со стрелками, а волосы скрыли под париком, имитирующим натуральную прическу. На подбородке артистки был заметен шрам, который, как сообщалось, остался после недавней медицинской процедуры по удалению импланта.
Галкин* появился на мероприятии в белом костюме и сразу сделал совместное селфи с супругой. При этом журналистам он не позволял слишком близко фотографировать Пугачеву и просил их отойти.
Сама певица выглядела уставшей и неуверенной, перед объективами она находилась всего несколько секунд. Во время выхода ей было непросто передвигаться: Пугачева крепко держалась за руку мужа, а он помогал ей ориентироваться во время позирования.
Позднее артистка объяснила проблемы с передвижением тяжелой травмой. По ее словам, она около четырех месяцев была обездвижена после падения, в результате которого получила перелом ноги и тазобедренного сустава. Восстановление проходило тяжело, сопровождалось паническими атаками и страхом, что самостоятельно встать она уже не сможет.
Поначалу певица передвигалась с тростью, а затем смогла отказаться от нее. Однако на фестивале Пугачева решила снова использовать опору, поскольку рядом было много людей и так ей было спокойнее.
Проблемы со здоровьем возникли давно
Состояние здоровья артистки в последние годы остается предметом повышенного внимания. Помимо последствий серьезной травмы, Пугачевой требуется регулярный контроль состояния сердечно-сосудистой системы.
Известно, что из-за повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний певица дважды в год проходит кардиологические обследования. Еще во время жизни в России ей провели не менее четырех операций по стентированию сосудов сердца.
Кроме того, у Пугачевой диагностирован сахарный диабет второго типа. На этом фоне недавняя травма и продолжительный период обездвиженности стали еще одним серьезным испытанием для 77-летней артистки.
Именно совокупность этих обстоятельств стала одной из причин, по которой в Сети появились мрачные предположения о будущем певицы и возможном месте ее последнего пристанища.
Два места для последнего пристанища Пугачевой
Несмотря на разговоры о возможном возвращении артистки в Россию, в 2022 году стало известно, что Пугачева приобрела участок на кладбище в Израиле. До этого у нее уже было место для захоронения в Москве.
Израильский участок находится в Кесарии — районе, который пользуется популярностью у состоятельных людей и известных жителей страны. Примечательно, что приобретенное место рассчитано сразу на двух человек. Это стало поводом для предположений, что второе место может предназначаться для Максима Галкина*, хотя однозначно утверждать это нельзя.
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С этим кладбищем связано и местное предание. Согласно ему, именно отсюда начнутся светопреставление и Страшный суд.
Российский участок Пугачева приобрела еще в 2019 году. Он находится на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мать и младший брат. Примерно в то же время там начались работы по созданию фамильного склепа. При этом неизвестно, были ли они завершены.
Таким образом, у артистки фактически существуют варианты для захоронения и в Израиле, и в России.
Вернется ли артистка в Россию
Продюсер Сергей Дворцов оценивает вероятность возвращения Пугачевой на родину как невысокую. По его мнению, последние годы жизни артистка, скорее всего, проведет за пределами России, поскольку именно за рубежом находятся ее недвижимость и семья.
В качестве потенциального места захоронения он рассматривал Кипр или другую страну в этом регионе. При таком сценарии тело артистки, по его предположению, в Россию перевозить не станут.
При этом продюсер допускал и другой вариант — прощание с Пугачевой на родине. В таком случае наличие уже приобретенного места на Кузьминском кладбище могло бы упростить организацию похорон.
Кто из звезд может прийти проститься
Если церемония все же пройдет в России, на ней могут появиться давние друзья и коллеги артистки. Среди возможных участников назывались Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Лолита Милявская.
В то же время предполагалось, что часть представителей российской эстрады может отказаться от участия в церемонии. Причиной могут стать давние конфликты и обиды, которые, как утверждается, сохранились у некоторых артистов.
Отдельно обсуждается судьба Максима Галкина*. По оценке Дворцова, его статус иноагента вряд ли будет снят. Возвращение шоумена в Россию при сохранении нынешних обстоятельств, по мнению продюсера, может иметь для него серьезные правовые последствия.
Главная трагедия — отношения Пугачевой с российской публикой
История возможного захоронения Пугачевой в России или за рубежом стала продолжением более широких споров о судьбе артистки после ее отъезда из страны. При этом главным предметом обсуждения остается не только место, где пройдет церемония прощания, но и отношения певицы с российской аудиторией.
Пугачева почти полвека оставалась одной из самых известных артисток страны, а ее песни и публичные выступления сформировали многолетнюю связь с отечественной публикой. Теперь же ее жизнь проходит за пределами России, а вопрос о возможном возвращении остается открытым.
Пока у артистки сохраняются варианты для захоронения как в Израиле, так и в Москве, окончательного ответа на вопрос о месте последнего пристанища Пугачевой нет. Одновременно ее состояние здоровья, редкие появления на публике и неопределенность с возвращением в Россию продолжают становиться поводом для новых предположений.