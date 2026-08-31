31 августа 2026, 15:38

Алла Пугачева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Последние появления 77-летней Аллы Пугачевой на публике заставили поклонников обсуждать состояние ее здоровья, а вместе с этим в Сети вновь заговорили о том, где артистка может провести последние годы и где ее могут похоронить. Певица уже приобрела место на кладбище в Израиле, однако ранее позаботилась об участке и в Москве. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Почему снова заговорили о здоровье Пугачевой Проблемы со здоровьем возникли давно Два места для последнего пристанища Пугачевой Вернется ли артистка в Россию Кто из звезд может прийти проститься Главная трагедия — отношения Пугачевой с российской публикой

Почему снова заговорили о здоровье Пугачевой

Максим Галкин* и Алла Пугачева (фото: Instagram** @alla_orfey)

Проблемы со здоровьем возникли давно

Два места для последнего пристанища Пугачевой

«Этого не отмолить никогда»: топ-5 российских артисток, сделавших аборт. Откровенные признания и последствия выбора

Вернется ли артистка в Россию

Алла Пугачева (фото: Instagram** @alla_orfey)

Кто из звезд может прийти проститься

Главная трагедия — отношения Пугачевой с российской публикой