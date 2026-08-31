«Я в сексуальном страхе»: полуголый Максим Галкин* взбудоражил фанаток
Максим Галкин* выложил видео в плавках и обрадовал фанаток
Максим Галкин* опубликовал видео, на котором предстал в откровенном виде, чем вызвал бурное обсуждение среди русскоговорящих поклонниц. Соответствующий ролик появился на его странице в Instagram**.
На кадрах 50-летний юморист лежит в открытом бассейне в одних плавках, демонстрируя обнаженный торс и распущенные вьющиеся волосы. Увидев полуголым своего кумира, подписчицы не сдержали эмоций в комментариях.
«Вот уж действительно, 18+ настоящий материал», «Заберите у Максима телефон, я этот контент уже не выношу, сорвусь и прилечу», «Сейчас же извинитесь», «Я в сексуальном страхе», — шутили фанатки.Ранее шоумена заподозрили в измене Алле Пугачевой после публикации видео с пляжа. В ролике он гулял в плавках по песку, держал в руках кокос и улыбался оператору. Белорусская телеведущая Анна Бондарчук обратила внимание на игривый взгляд комика и предположила, что тот подавал сигналы другой женщине.
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