Крутил роман с Бабкиной, а фанатку обвинил в шантаже интимными фото и посадил за решётку: с кем счастлив Александр Розенбаум
В 75 лет он продолжает гастролировать, писать песни и признаётся, что остановка для него — вещь опасная. За плечами Александра Розенбаума — медицинский институт, четыре года на скорой, более 800 песен и несколько громких историй, которые он предпочитает не комментировать. Одна из них — признание Надежды Бабкиной о том, что между ними было «нечто большее, чем сцена». Другая — поклонница, которая провела в колонии три года за попытку шантажа интимными снимками. Как врач-анестезиолог стал одним из самых узнаваемых голосов страны и почему о личном он говорит только с близкими, расскажет «Радио 1».
Сын врачей, который выбрал гитаруАлександр появился на свет 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Его родители — Яков Розенбаум и Софья Миляева — были однокурсниками в Первом медицинском институте. Отец работал урологом и главным врачом больницы, мать — гинекологом. Мальчика отдали в школу с углублённым изучением французского, а параллельно — в музыкальную по классу фортепиано. Позже самостоятельно научился играть на гитаре.
Тягу к музыке всерьёз долго никто не воспринимал — кроме бабушки Анны Артуровны, которая говорила: «Саша — исключительный». В 13 лет он случайно попал на концерт пианиста джазового оркестра и сыграл с ним в четыре руки — этот момент, по его собственным воспоминаниям, стал поворотным. Позже школьник участвовал во всех видах самодеятельности, занимался фигурным катанием, а потом перешёл в секцию бокса. После школы Розенбаум всё же отнёс документы в Первый медицинский.
Учёбу совмещал с капустниками, а позже поступил в вечернее училище по классу джазовой аранжировки. В 1976 году получил диплом врача-терапевта по специализации «анестезиология-реаниматология» и устроился на первую подстанцию скорой помощи, где проработал четыре года. Все эти годы Александра постоянно влекло к музыке, и он решил кардинально изменить судьбу. В 1980 году он ушёл из медицины.
«Гоп-стоп» и помощь БабкинойВ 80-х годах Розенбаум начал записывать песни и выступать на подпольных концертах. «Гоп-стоп» расходился в основном на кассетах — поговаривали, что хит исполняет эмигрант с тёмным прошлым или отсидевший старик, а настоящее лицо артиста поклонники узнали лишь спустя несколько лет. Пробиться на эстраду было тяжело, и без помощи не обошлось. Певица Надежда Бабкина признавалась, что именно она помогала Александру пробиться на большую сцену: лично ходила в Министерство культуры просить за коллегу, позже этим же занялся Иосиф Кобзон.
Такие слова спровоцировали слухи о романе — и, по рассказам Бабкиной, они оказались не так далеки от правды. «Казачка Надя» уверяла, что долгое время они очень нежно друг к другу относились и были довольно близки. Сам Розенбаум на эту тему говорить отказался, заявив, что мужчина личную жизнь на камеру не обсуждает.
Первый брак на пять месяцев и Елена, с которой уже полвекаВпервые «доктор» женился во время учёбы в медицинском институте — на однокурснице по имени Татьяна. Брак продлился всего пять месяцев. Новую любовь он встретил спустя год: Елена Савшинская, тоже сокурсница по институту, стала его женой в 1975 году — и остаётся ею до сих пор.
Знакомые были уверены, что на этот раз он повременит со свадьбой, но студент ждать не стал. В отличие от мужа, супруга связала жизнь с медициной — долгие годы работала рентгенологом в больнице имени Скворцова-Степанова. В браке родилась дочь Анна. Девочка с детства часто болела и требовала постоянного ухода, поэтому ею занималась в основном мать, а Александр едва мог выкроить время на наследницу среди гастролей. Впрочем, отношения с Анной у него сложились тёплые: отец поддержал дочь, когда та решила пойти против идеи продолжения медицинской династии и получить гуманитарное образование. Анна стала филологом и переводчиком. Наследница вышла замуж за спортсмена-пловца Тиберио Чаки из Израиля, с которым познакомилась в бассейне — атлет там подрабатывал спасателем. У Александра четверо внуков: Дэвид, Александр и близнецы Андрей и Виктор. Все они носят двойную фамилию Чаки-Розенбаум. Ещё в 2009 году артист говорил, что попросит юное поколение взять его фамилию.
«Когда придёт пора внукам получать паспорта, я попрошу, чтобы они взяли вторую фамилию — мою. У меня же девочка, а мне хочется, чтобы у нашей фамилии было продолжение», — делился «АЯРов» с «7 Дней».
Поклонница, которая стала любовницей, а потом села за шантажСамым громким скандалом с участием Александра стала история с поклонницей Натальей Востриковой. Женщина служила во флоте — была инженером связи морфлота, капитаном третьего ранга, ответственным исполнителем штаба в воинской части Москвы. Во время организации одного из концертов она загорелась идеей пригласить Розенбаума, который давно был её кумиром. Так любительница таланта смогла лично с ним познакомиться и даже подружиться, а после начала помогать с работой.
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Женщина создала форум-клуб «Мы — живы», организовала концерт с исполнением 225 песен Розенбаума за 14 часов 53 минуты — и попала за это в Книгу рекордов России.
Они общались на протяжении 13 лет. Наталья уверяла в беседе с «МК», что во время совместной работы даже стала его любовницей: «Мы с ним дружили, и были периоды, когда, так скажу… не просто дружили». Сказка рухнула, когда артист перестал отвечать на сообщения. Вострикова попала в больницу, а после выписки начала терроризировать Розенбаума ночными звонками. Конфликт принял совсем иной оборот, когда Наталья достала интимные снимки артиста и потребовала за них деньги: сначала 10 тысяч долларов, потом миллион рублей. В 2017 году Никулинский суд Москвы приговорил шантажистку к трём годам колонии за вымогательство. Из тюрьмы она вышла летом 2018 года.
Позже Вострикова уверяла: зла Розенбауму она не желала. Всё, что произошло, было лишь попыткой припугнуть — и толкнула её на это глубокая обида. Как сложилась судьба Натальи в дальнейшем, до сих пор неизвестно.