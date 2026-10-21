Крутил роман с Бабкиной, а фанатку обвинил в шантаже интимными фото и посадил за решётку: с кем счастлив Александр Розенбаум

21 октября 2026, 16:00

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В 75 лет он продолжает гастролировать, писать песни и признаётся, что остановка для него — вещь опасная. За плечами Александра Розенбаума — медицинский институт, четыре года на скорой, более 800 песен и несколько громких историй, которые он предпочитает не комментировать. Одна из них — признание Надежды Бабкиной о том, что между ними было «нечто большее, чем сцена». Другая — поклонница, которая провела в колонии три года за попытку шантажа интимными снимками. Как врач-анестезиолог стал одним из самых узнаваемых голосов страны и почему о личном он говорит только с близкими, расскажет «Радио 1».







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Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

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Александр Розенбаум (Фото: Инстаграм* @rozenbaum.ru)

«Когда придёт пора внукам получать паспорта, я попрошу, чтобы они взяли вторую фамилию — мою. У меня же девочка, а мне хочется, чтобы у нашей фамилии было продолжение», — делился «АЯРов» с «7 Дней».

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