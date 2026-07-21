«Где ты взял эту девку?»: кем дочь Марка Захарова была изгнана из «Ленкома»? Съемки полностью обнаженной и настоящая причина возвращения в театр
Чтобы попасть в театр, ей пришлось пройти не просто прослушивание, а тайное голосование, организованное собственным отцом. Легендарный Марк Захаров, опасаясь обвинений в кумовстве, вынес вердикт о судьбе дочери на суд труппы «Ленкома». Что решил коллектив, и почему спустя 42 года «принцессу» сцены безжалостно вычеркнули из всех спектаклей, расскажет «Радио 1».
Секретное голосование в «Ленкоме»: что решил коллектив?Александра Захарова родилась 17 июня 1962 года в Москве в семье легендарного режиссёра Марка Захарова и актрисы Нины Лапшиновой. Детство будущей знаменитости прошло в атмосфере творческой интеллигенции: в их квартире на Малой Дмитровке собирались выдающиеся деятели искусства. Несмотря на внешнюю беззаботность жизни, Александра постоянно сталкивалась с предвзятым отношением — её успехи воспринимались как результат отцовского влияния.
«Мне всегда приходилось доказывать, что я чего-то стою сама по себе. Все вокруг считали, что мои успехи — это исключительно заслуга папы. Это очень мешало, но и закаляло одновременно», — говорила она изданию «7 Дней».Осознавая эту несправедливость, после окончания Щукинского училища в 1983 году девушка настояла на том, чтобы её приняли в «Ленком» исключительно за талант, а не из-за фамилии. Марк Захаров, будучи главным режиссёром, пошёл на беспрецедентный шаг. Чтобы избежать любых обвинений в кумовстве, он организовал тайное голосование всей труппы театра, которое прошло успешно. Александра была принята в труппу «Ленкома» совершенно заслуженно, получив поддержку коллектива.
Одна фраза, которая расставила всё по местамВ «Ленкоме» Александра Захарова быстро доказала, что она не просто «дочь режиссёра». Большой победой стала роль Офелии в «Гамлете» в 1986 году, после которой последовали десятки запоминающихся работ в спектаклях «Поминальная молитва», «Вишнёвый сад», «Убить дракона», «Мастер и Маргарита».
Однако наиболее ярко её связь с отцом проявилась ещё в 1984 году, после выхода фильма «Формула любви». Когда актёр Брунов после просмотра фильма с иронией спросил Марка Захарова: «А девку эту в «Формуле любви» ты где взял?», режиссёр без тени смущения ответил: «Я её родил». Этим коротким ответом художественный руководитель легендарной сцены поставил окончательную точку в любых сомнениях — дочь находится в его театре по праву. Сама Александра позже в интервью не раз возвращалась к этой теме.
«Он меня родил, вырастил и сделал, как он считал, лучшей актрисой. По крайней мере, я была его любимой актрисой», — признавалась Захарова «Комсомольской правде».
За что выживали дочь Марка Захарова из театра?Чёрная полоса началась после череды трагических потерь. Сначала в 2014 году Александра Захарова потеряла маму Нину Лапшинову, а в сентябре 2019 года ушёл из жизни Марк Захаров. Дочь «патриарха российского театра» осталась совершенно одна. Без отца, который всегда был её защитой, надёжной опорой, самым строгим критиком и главным зрителем. После смерти народного артиста СССР художественным руководителем «Ленкома» стал Марк Варшавер, работавший в театре с 1979 года.
Между ним и актрисой начался серьёзный конфликт. По словам «второго Марка», Захарова занимала все ведущие роли, из-за чего из театра уходили другие талантливые актрисы. Коллеги жаловались, что дышать нечем — все роли отданы «принцессе». Директор даже признавался, что ему приходилось с грустью подписывать эти документы.
«Я не хочу выгонять актрису. Но в театре сложилась ситуация, когда все ведущие роли заняты одной актрисой. Коллеги жаловались на это ещё при жизни Марка Захарова», — делился мыслями Варшавер с «Экспресс-газетой».Сама же Александра убеждена, что её целенаправленно выживали: лишили новых ролей, исключили из художественного совета, не пригласили на юбилей театра, убрали портреты из фойе и в итоге вообще перестали выпускать на сцену. Кульминацией конфликта стал звонок 15 января 2025 года, когда Александре Захаровой официально сообщили, что спектакль «Вишнёвый сад» с её участием больше идти не будет. Актрису исключили из всех постановок театра.
Сама Захарова подчёркивала принципиальную разницу: «Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей». По словам дочери режиссёра «Того самого Мюнхгаузена», увольнение — это формальность, а «убрать» означает полностью вычеркнуть человека из жизни театра. Для актрисы, которая 42 года выходила на сцену «Ленкома», такой финал стал особенно болезненным.
Трагедия дочери Марка ЗахароваОднако конфликт вышел далеко за пределы театральной сцены. Параллельно разгорелись судебные разбирательства по поводу авторских прав на спектакли Марка Захарова. Александра пыталась отстоять наследие отца, считая его своим по праву. К сожалению, суд встал на другую сторону.
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Не менее драматично складывалась и личная жизнь наследницы режиссёра «12 стульев». В 1991 году она вышла замуж за актёра Владимира Стеклова. Ради этого союза мужчина оставил прежнюю семью — жену и 17-летнюю дочь. Первый год молодожёны жили в квартире Марка Захарова, собственного жилья у них не было.
Родители Александры очень мечтали о внуках, но, увы, дети в этой паре так и не появились. К 2000 году брак окончательно распался. Ходили слухи об изменах Стеклова. Марк Захаров лично вызвал зятя и заявил, чтобы тот уходил.
«Ваши отношения с Александрой Марковной закончены». После этого последовало требование выписаться из квартиры. А куда? На улицу. Но я выписался. Собрал чемоданчик и ушёл», — вспоминал актёр в интервью «Собеседнику».
Первый проблеск надеждыСменилось руководство, пришёл новый художественный руководитель, и актриса, которую многие уже списали со счетов, вновь вышла на сцену. В 2025 году, после назначения на должность режиссёра Владимира Панкова, Александра вернулась в «Ленком» в роли Раневской в «Вишнёвом саде». А в 2026 году Захарова приняла участие в спектакле «Династии» — проекте, где дочери знаменитых отцов рассказывают о своих семьях. Для Александры Марковны это стало не просто очередной ролью, а искренней личной исповедью. Особенно пронзительной оказалась премьера спектакля «Захаров», посвящённого памяти её отца. Наследница знаменитой династии выходила на сцену и читала монолог, обращённый к Марку Анатольевичу, и, по свидетельствам очевидцев, зрительный зал в этот вечер не мог сдержать слёз.
От «Криминального таланта» до обнажённой сцены: фильмография ЗахаровойАлександра Захарова всегда отдавала предпочтение театру, поэтому её послужной список в кино невелик. При этом вклад служительницы Мельпомены в сценическое искусство отмечен неоднократно. Актриса несколько раз удостаивалась премии «Хрустальная Турандот» и награды МТФ имени Евгения Леонова.
А в 2001 году ей было присвоено почётное звание народной артистки России. Фильмография звезды насчитывает около 40 проектов. Одной из самых заметных работ стала роль Александры Рукояткиной в картине «Криминальный талант». Не менее ярким эпизодом оказался фильм «Убить дракона», в котором актрисе пришлось появиться в кадре полностью обнажённой. Подобные роли Захарова исполнила в фильмах «Серые волки», «Приговор», «Мастер и Маргарита», «Графиня» и ряде других картин.