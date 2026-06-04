«Гнил заживо»: кошки обглодали диван, мать бросила, а квартиру после смерти отсудила племянница — трагедия короля эпизодов Александра Числова

04 июня 2026, 18:09

Александр Числов (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

Александр Числов — один из самых узнаваемых образов российского кино последних трёх десятилетий. Снявшись более чем в 150 фильмах и сериалах, он по праву считался «королём эпизода»: зрители надолго запоминали его яркие второстепенные амплуа, даже если забывали фамилию самого актёра. Однако мало кто знает, с какими испытаниями ему пришлось столкнуться в реальной жизни. Что произошло с народным любимцем и почему ему не пришли на помощь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Смеши людей или иди в клоуны»: ультиматум, определивший судьбу Смертельный страх огласки: двойная жизнь Александра Числова Корень бед — в детстве: что сломало Александра Числова Последняя воля короля эпизодов

«Смеши людей или иди в клоуны»: ультиматум, определивший судьбу



Александр Числов (Фото: кадр из фильма «Холод»)

Смертельный страх огласки: двойная жизнь Александра Числова

«Сашу я знал 30 лет. Дома у него был бесконечный беспорядок. Люди узнавали Сашу, шли с ним на общение, соглашались погостить. Это продолжалось неделю, месяц. Пока гости пребывали там, квартира превращалась в ужас», — приводит слова кинорежиссёра «СтарХит».

Корень бед — в детстве: что сломало Александра Числова

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«Соседи рассказывали, что последние месяцы он не вставал с постели и буквально гнил заживо. Он постоянно повторял: "Я умираю, мне страшно, спасите меня!" В квартире была вонь и грязь. Кошки от голода обглодали поролон его дивана», — рассказала адвокат Майя Сандлер в интервью «Комсомольской правде».

Последняя воля короля эпизодов