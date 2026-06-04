«Гнил заживо»: кошки обглодали диван, мать бросила, а квартиру после смерти отсудила племянница — трагедия короля эпизодов Александра Числова
Александр Числов — один из самых узнаваемых образов российского кино последних трёх десятилетий. Снявшись более чем в 150 фильмах и сериалах, он по праву считался «королём эпизода»: зрители надолго запоминали его яркие второстепенные амплуа, даже если забывали фамилию самого актёра. Однако мало кто знает, с какими испытаниями ему пришлось столкнуться в реальной жизни. Что произошло с народным любимцем и почему ему не пришли на помощь, читайте в материале «Радио 1».
«Смеши людей или иди в клоуны»: ультиматум, определивший судьбуАлександр Числов родился в Грозном в 1964 году. В 1982 году семья переехала в Москву, где для него открылся мир кино. Хотя изначально юноша мечтал о более приземлённых профессиях, он всё же поступил в театральную студию «Гармония». Руководитель студии Михаил Романенко, оценив данные Александра, сразу расставил всё по местам. По словам самого Числова и его окружения, Романенко заявил: «Слушай, ты или будешь смешить людей в кино, либо становись клоуном на цирковой арене. Выбирай». Артист предпочёл кино, режиссёры быстро определили амплуа, доверяя ему исключительно роли эксцентричных чудаков и комичных персонажей. Дебютировав в 1989 году в картине «Сто дней до приказа», он так понравился режиссёру Хусейну Эркенову, что получил главную роль в фильме «Холод». Это стало единственным полноценным главным образом в карьере исполнителя. Впоследствии Числов вернулся к эпизодам и ролям второго плана, утверждая, что за пару минут на экране требуется даже большая ответственность, чтобы запомниться зрителю.
Смертельный страх огласки: двойная жизнь Александра ЧисловаНесмотря на востребованность и популярность, Александр оказался в страшной изоляции. В какой-то момент он узнал о своём ВИЧ-статусе. Смертельно боясь огласки, актёр тщательно скрывал диагноз, опасаясь стать изгоем и потерять профессию. Болезнь постепенно разрушала Александра изнутри, а ситуацию усугубляла тяжёлая алкогольная зависимость. Окружающие постепенно замечали, что быт артиста катится под откос: его квартира превратилась в настоящий кошмар, наполненный грязью и нестерпимой вонью. Режиссёр Хусейн Эркенов, знавший Сашу три десятилетия, делился в интервью мрачными подробностями жизни Числова.
«Сашу я знал 30 лет. Дома у него был бесконечный беспорядок. Люди узнавали Сашу, шли с ним на общение, соглашались погостить. Это продолжалось неделю, месяц. Пока гости пребывали там, квартира превращалась в ужас», — приводит слова кинорежиссёра «СтарХит».
Корень бед — в детстве: что сломало Александра ЧисловаСам Хусейн Эркенов, в своих редких интервью связывал многие проблемы актёра с детством. По словам сценариста, именно сложные отношения с авторитарной матерью могли стать причиной замкнутости и бытовой неустроенности Александра.
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Близкие подтверждали, что артист искренне хотел примирения с родительницей. За несколько месяцев до кончины Числов вернулся в родительский дом, но, к сожалению, не нашёл там поддержки. В бессилии он вернулся в Москву, где его опекуном стал Денис Сердюков. Последние месяцы жизни актёра стали настоящим кошмаром для всех, кто его окружал.
«Соседи рассказывали, что последние месяцы он не вставал с постели и буквально гнил заживо. Он постоянно повторял: "Я умираю, мне страшно, спасите меня!" В квартире была вонь и грязь. Кошки от голода обглодали поролон его дивана», — рассказала адвокат Майя Сандлер в интервью «Комсомольской правде».