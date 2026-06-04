«Говорили, дед был против»: правда ли Иосиф Кобзон скандалил из-за внука с экзотической внешностью и почему его сын отказался от наследства в миллиард
Народный артист СССР Иосиф Кобзон — голос эпохи и политический деятель, чьё имя стало символом целой музыкальной эры. Он ушёл из жизни в 2018 году, оставив после себя не только сотни песен и государственные награды, но и огромное состояние. Сегодня внимание публики приковано к его наследникам: сыну Андрею, дочери Наталье и многочисленным внукам. Кто продолжает династию, как делят имущество легендарного певца и живут ли его потомки в согласии, читайте в материале «Радио 1».
Как сложилась судьба сына Иосифа Кобзона: предпринимательская деятельность и судебное разбирательствоАндрей Кобзон, родившийся в 1974 году в третьем браке Иосифа Кобзона и Нинель Дризиной, с детства увлекался музыкой. Он учился в колледже в Лос-Анджелесе и играл на ударных в группах «Воскресение» и «Моральный кодекс», однако в итоге сменил творчество на предпринимательство. В середине 1990-х годов Андрей стал одним из создателей клуба «Джусто», после чего занялся ресторанным бизнесом, участвуя в различных проектах и став совладельцем заведения «Максим», а позже переключился на сферу недвижимости. В 2023 году ресторатор стал фигурантом резонансного судебного дела. Арбитражный суд Москвы одобрил мировое соглашение по иску ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» (МОЭК): предприниматель обязан выплатить более 5 миллионов рублей за нарушение договора, касающегося пивного ресторана «Жигули», принадлежащего семье Кобзона.
Экзотический внук и отказ от миллиардаАндрей Кобзон был дважды женат. В первом союзе с моделью Екатериной Полянской, продлившемся до 2006 года, у него родились дочери Полина и Анита, старшая из которых учится в МГУ. В 2007 году бизнесмен женился на кореянке Анастасии Цой, в этом браке появился на свет сын Михаил, однако впоследствии семья распалась.
Появление внука с экзотической внешностью вызвало обсуждения реакции Иосифа Кобзона. По свидетельствам окружения, одни говорили, что знаменитый дед спокойно принял смешение кровей, другие намекали на скандал.
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В целом же отношения Андрея с отцом оставались напряжёнными: сын постоянно отстаивал свою независимость и стремление идти собственным путём, из-за чего между ними нередко возникали конфликты. Тем не менее, с уходом Иосифа Давыдовича из жизни все былые противоречия на время уступили место скорби. Хотя Андрей Кобзон выступил с проникновенной речью на похоронах отца, это не означало полного забвения прошлых разногласий.
После кончины Иосифа Давыдовича выяснилось, что его состояние оценивается примерно в миллиард рублей, однако сын, по словам близких к семье источников, наотрез отказался участвовать в разделе наследства.
История дочери Иосифа Кобзона: неожиданный поворот в судьбеВ 1976 году в семье Иосифа Кобзона появилась на свет дочь Наталья. Супруга артиста, Нелли Кобзон, в одном из интервью делилась воспоминаниями.
«Наташа с отличием окончила МГИМО. Мы думали, что у неё будет блистательная карьера — потому что она очень грамотная, харизматичная, волевая. Но так получилось, что на последнем курсе она вышла замуж. И сразу же стала ждать ребёнка. Но она клятвенно пообещала, что принесёт нам к рождению дочери готовый диплом. Она его принесла, с отличием. Я его храню в сейфе. Так случилось, что Наташа стала очень хорошей матерью, прекрасной женой и замечательной дочерью», — цитирует слова Нелли «СтарХит».В настоящее время Наталья проживает в Лондоне вместе со своим мужем — австралийским адвокатом Юрием Раппопортом. Как рассказывала Нелли Кобзон, Иосиф поддержал выбор дочери и одобрил её избранника.
«Мы были на гастролях в Австралии, и нас там сопровождал молодой человек. Когда он нас встречал — такой загорелый, красивый, спортивный, высокий, на белом старинном «Роллс-Ройсе», я подумала: «Боже! Какой парень! Вот бы он был мужем нашей дочери!». И когда мы приехали в гостиницу, Иосиф мне теми же словами говорит то же самое», — поделилась вдова Иосифа Кобзона в программе «Судьба человека».В результате этим молодым человеком и оказался тот самый Юрий, который впоследствии стал мужем Натальи.
Внуки Иосифа Кобзона и трогательное прощание МишельУ дочери Иосифа Кобзона четверо детей. Младшего, мальчика по имени Ален-Джозеф, она родила в 2010 году. Иосиф Давыдович души не чаял в детях и при любой возможности с гордостью о них рассказывал.
«Идель учится в университете в Лондоне. Остальные растут. Я не культивирую пение среди внуков, но одна у меня очень талантливая девочка — Мишелька. Ей нравятся серьёзные песни, она поёт Булата Окуджаву, «Журавли», серьёзные произведения. И очень хорошо поёт», — откровенничала Нелли Кобзон.На юбилейном концерте по случаю 80-летия Иосифа Кобзона на сцену вместе с ним вышли его внучка Мишель и двоюродная сестра Анита. Семейное трио исполнило песню «Старый клён». В тот день, когда не стало Иосифа Кобзона, Мишель написала в своих соцсетях очень трогательные строки о легендарном родственнике: «Мой дедушка был не только моим дедом. Он был моим самым большим вдохновением. Раньше я смотрела на него и никогда не понимала, как человека могут любить многие. Но чем старше я становлюсь, тем яснее это становится для меня».