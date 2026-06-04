«Говорили, дед был против»: правда ли Иосиф Кобзон скандалил из-за внука с экзотической внешностью и почему его сын отказался от наследства в миллиард

04 июня 2026, 15:45

Иосиф Кобзон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Народный артист СССР Иосиф Кобзон — голос эпохи и политический деятель, чьё имя стало символом целой музыкальной эры. Он ушёл из жизни в 2018 году, оставив после себя не только сотни песен и государственные награды, но и огромное состояние. Сегодня внимание публики приковано к его наследникам: сыну Андрею, дочери Наталье и многочисленным внукам. Кто продолжает династию, как делят имущество легендарного певца и живут ли его потомки в согласии, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как сложилась судьба сына Иосифа Кобзона: предпринимательская деятельность и судебное разбирательство Экзотический внук и отказ от миллиарда История дочери Иосифа Кобзона: неожиданный поворот в судьбе Внуки Иосифа Кобзона и трогательное прощание Мишель

Как сложилась судьба сына Иосифа Кобзона: предпринимательская деятельность и судебное разбирательство



Супруга и сын Иосифа Кобзона Нелли Кобзон и Андрей Кобзон (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Экзотический внук и отказ от миллиарда

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История дочери Иосифа Кобзона: неожиданный поворот в судьбе

«Наташа с отличием окончила МГИМО. Мы думали, что у неё будет блистательная карьера — потому что она очень грамотная, харизматичная, волевая. Но так получилось, что на последнем курсе она вышла замуж. И сразу же стала ждать ребёнка. Но она клятвенно пообещала, что принесёт нам к рождению дочери готовый диплом. Она его принесла, с отличием. Я его храню в сейфе. Так случилось, что Наташа стала очень хорошей матерью, прекрасной женой и замечательной дочерью», — цитирует слова Нелли «СтарХит».



Наталья Раппопорт-Кобзон (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

«Мы были на гастролях в Австралии, и нас там сопровождал молодой человек. Когда он нас встречал — такой загорелый, красивый, спортивный, высокий, на белом старинном «Роллс-Ройсе», я подумала: «Боже! Какой парень! Вот бы он был мужем нашей дочери!». И когда мы приехали в гостиницу, Иосиф мне теми же словами говорит то же самое», — поделилась вдова Иосифа Кобзона в программе «Судьба человека».

Внуки Иосифа Кобзона и трогательное прощание Мишель

«Идель учится в университете в Лондоне. Остальные растут. Я не культивирую пение среди внуков, но одна у меня очень талантливая девочка — Мишелька. Ей нравятся серьёзные песни, она поёт Булата Окуджаву, «Журавли», серьёзные произведения. И очень хорошо поёт», — откровенничала Нелли Кобзон.