«Годами носил рога»: признание Киркорова о браке с Пугачевой и новый роман Галкина* с портным. Тайны семьи Примадонны

13 января 2026, 10:00

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Филипп Киркоров представил неожиданную версию своих отношений с Аллой Пугачевой в последние годы их брака. Певец заявил, что на протяжении четырех лет терпел предательство супруги и молодого артиста, который стремился занять его место. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Признания Киркорова о браке с Пугачевой Семейная жизнь Пугачева и Галкина* Слухи о новом романе Галкина*

Признания Киркорова о браке с Пугачевой

«Максим Галкин* начал ухаживать за ней, и она поддалась этим ухаживаниям. Я понимал, что являюсь рогоносцем все эти четыре года. Это было крайне неприятно. Вся наша красивая сказка в одно мгновение закончилась».

Алла Пугачёва с Максимом Галкиным* (Фото: социальные сети)

«Всю жизнь не любила такой тип людей и их поступков, мне вообще ничего в нём не нравилось, и сейчас тоже. Не знаю, что со мной тогда было…».

Семейная жизнь Пугачева и Галкина*

«С ним действительно всегда было очень легко. Мы всегда были рядом. Вот это очень важно. Когда он позволяет быть женщиной рядом, а я позволяю ему вести себя как мужчина», — говорила о бывшем возлюбленном Анастасия.

Слухи о новом романе Галкина*