У финалистки известного телешоу случился выкидыш

У финалистки шоу «Лучший пекарь Британии» Руби Бхогал случился выкидыш
Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Участница популярного шоу «Лучший пекарь Британии» Руби Бхогал поделилась горькой новостью о выкидыше.



В своем Instagram* она рассказала, что в конце прошлого года узнала о беременности и с мужем испытывала радость от ожидания ребенка. К сожалению, незадолго до Рождества произошла трагедия. Знаменитость призналась, что чувствует себя опустошенной и потерянной.

«Меня мучают вопросы: почему? Почему именно я? Что я сделала не так?» — призналась Бхогал.

Эта новость потрясла поклонников и коллег по шоу, которые выражают поддержку Руби в трудный период.

Ранее стало известно, что звезды сериала «Закон любви» Титины Медейрос не стало в минувшее воскресенье — актриса умерла от рака в 48 лет.

