У финалистки известного телешоу случился выкидыш

У финалистки шоу «Лучший пекарь Британии» Руби Бхогал случился выкидыш
Участница популярного шоу «Лучший пекарь Британии» Руби Бхогал поделилась горькой новостью о выкидыше.
В своем Instagram* она рассказала, что в конце прошлого года узнала о беременности и с мужем испытывала радость от ожидания ребенка. К сожалению, незадолго до Рождества произошла трагедия. Знаменитость призналась, что чувствует себя опустошенной и потерянной.
«Меня мучают вопросы: почему? Почему именно я? Что я сделала не так?» — призналась Бхогал.
Эта новость потрясла поклонников и коллег по шоу, которые выражают поддержку Руби в трудный период.
