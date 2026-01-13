У финалистки известного телешоу случился выкидыш

13 января 2026, 09:28

У финалистки шоу «Лучший пекарь Британии» Руби Бхогал случился выкидыш

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Участница популярного шоу «Лучший пекарь Британии» Руби Бхогал поделилась горькой новостью о выкидыше.





В своем Instagram* она рассказала, что в конце прошлого года узнала о беременности и с мужем испытывала радость от ожидания ребенка. К сожалению, незадолго до Рождества произошла трагедия. Знаменитость призналась, что чувствует себя опустошенной и потерянной.





«Меня мучают вопросы: почему? Почему именно я? Что я сделала не так?» — призналась Бхогал.