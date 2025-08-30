Годы работы в эпизодах кинолент и первая главная роль в кино в 60 лет: Анне Фроловцевой — 77 лет. Слухи об онкологии звезды
30 августа свой 77-й день рождения отмечает заслуженная артистка РФ Анна Васильевна Фроловцева. Несмотря на многолетнюю и плодотворную работу в театре и кино, широкую известность актрисе принесла роль Галины Ивановны в популярном телесериале «Воронины». Подробнее о творческой биографии и личной жизни юбиляра — в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Анна Васильевна Фроловцева появилась на свет 30 августа 1948 года в Москве, в районе Красной Пресни. Её детство пришлось на трудные послевоенные годы. Семья ютилась в полуподвальной комнатушке, а финансовое положение оставляло желать лучшего.
С самого детства в Анне проявился боевой и заводной характер. Из-за этого учителя не любили девочку, что стало причиной ее перевода в школу рабочей молодёжи в старших классах. Параллельно с получением среднего образования она освоила профессию парикмахера и даже добилась в этом поразительных успехов — ей предложили остаться преподавать. Однако Анна отказалась от этого предложения, поскольку её настоящей мечтой была актёрская карьера.
Первые шаги в актёрской профессии
После школы Фроловцева попыталась поступить в Щукинское училище. Она успешно прошла все туры, но из-за большого наплыва абитуриентов ей предложили учиться в ярославском филиале. Такой вариант амбициозную Анну не устроил, и она отказалась.
Чтобы не сидеть на шее у родителей, девушка устроилась перфораторщицей на ЭВМ. Параллельно она работала помощницей ассистентки на «Мосфильме» и снималась в массовках таких известных картин, как «Золотой телёнок» и «Щит и меч». Через год целеустремлённая москвичка осуществила свою мечту — стала студенткой Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, которое окончила в 1972 году.
Работа в кино
Анна Васильевна долгое время играла лишь малозаметные эпизодические роли в кино. С 1979 по 1986 год актриса исполнила более 20 подобных ролей. Она появлялась в таких кинокартинах, как «Стакан воды» с Кириллом Лавровым в главной роли, «Трое на шоссе» с Арменом Джигарханяном, «Жестокий романс» и «Гараж» Эльдара Рязанова.
В 1990-е годы артистка мало снималась в кино, сосредоточившись на театральной работе. Но в 2000-х она вернулась на экраны, теперь уже в возрастных ролях. Среди её работ этого периода — баба Паша в драме «Парниковый эффект» (2005), Елизавета Ильинична Нарбут в детективе-фэнтези «Голова классика» (2005), продавщица в драме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь».
Подлинный триумф и всенародная любовь пришли к Анне Фроловцевой в 2009 году, когда она получила предложение сыграть роль Галины Ивановны в комедийном ситкоме «Воронины». Это была её первая главная роль в кино, которую она получила в возрасте 60 лет.
Личная жизнь
На последнем курсе училища Анна вышла замуж за студента-медика Юрия Кузьменко. После окончания вуза мужа распределили в Челябинск, и молодая жена отправилась вместе с ним. На новом месте молодой семье дали комнату в общежитии, где они прожили несколько лет.
В Челябинске Фроловцева устроилась в Челябинский драматический театр имени Цвиллинга (ныне имени Наума Орлова). За время работы там молодая актриса получила бесценный опыт, сыграв главных героинь в десятке спектаклей. В конце 1970-х годов семья вернулась в Москву. В 1976-м у пары родился сын Денис, который стал врачом-стоматологом, как и отец.
Семейное счастье продлилось 33 года — в 2008-м Юрия Кузьменко не стало. Для актрисы это стало тяжелейшей утратой. У Анны Фроловцевой есть невестка Эльмира и две внучки — Анна и Полина. С ними актриса проводит много времени, серьезно занимается их уроками, а также берет с собой в путешествия. Правда, как признается бабушка, с двумя сразу она не справляется, поэтому внучки тянут жребий, чтобы решить, кто поедет с ней в очередную поездку.
Слухи о болезни и операции
20 августа 2025 года несколько Telegram-каналов и новостных изданий сообщили, что Анне Фроловцевой была проведена экстренная операция по удалению злокачественной опухоли. Согласно этим сообщениям, актриса обратилась к врачам с жалобами на боли в груди, после обследования у нее была обнаружена злокачественная опухоль, и врачи приняли решение о проведении операции.
По данным издания Mash, после операции актриса находилась в процессе восстановления, и в дальнейшем ей предстояло пройти курс гормональной и химиотерапии. В публикациях также упоминалось, что это не первый случай проблем со здоровьем у Фроловцевой: в декабре 2024 года она уже обращалась за экстренной медицинской помощью из-за проблем с сердцем на фоне сахарного диабета.
Однако уже на следующий день, 21 августа 2025 года, невестка актрисы Эльмира Кузьменко решительно опровергла эту информацию. Будучи юристом по профессии, она заявила изданию starhit.ru:
«Разумеется, это вброс! Я, как юрист, хочу предупредить об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за распространение персональных данных!».
Сама Анна Фроловцева отказалась от комментариев по поводу своего здоровья, заявив журналистам NEWS.ru:
«Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал». «Вам уже сказали, что в эти дела не лезьте, это не ваше личное дело».