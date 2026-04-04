Голый Дибров, слёзы о пропавшей любви и побег на Пхукет: как Эвелина Блёданс превратила скандалы в пиар, а материнство в публичный подвиг?
Актрисе, известной зрителю по откровенным ролям в «Масках-шоу», скандальным ток-шоу и десяткам громких интервью, Эвелине Блёданс 5 апреля исполняется 57 лет. Эта актриса прошла долгий путь от провинциальной Ялты до статуса одной из самых эпатажных звезд отечественного шоу-бизнеса. Ее карьера была насыщена не только ролями, но и личными драмами, борьбой за жизнь особенного ребенка и умением эпатировать публику даже в зрелом возрасте. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография актрисыЭвелина Висвальдовна Блёданс родилась в солнечной Ялте 5 апреля 1969 года. Её родословная — настоящий интернациональный коктейль: латышский отец-фотограф, украинские корни и дед-генерал-майор, прошедший войну. Детство будущей звезды сложно назвать безоблачным. Родители развелись, и девочка воспитывалась в семье с отчимом. Окончив ялтинскую школу, Эвелина отправилась покорять Ленинград, где в 1990-м блестяще окончила актерский факультет ЛГИТМиКа.
Поворотным моментом в её карьере стал переезд в Одессу. Именно там компания молодых и голодных до творчества выпускников создала театр-кабаре «Сладкая жизнь», но настоящая слава пришла после участия в легендарной комик-труппе «Маски». Именно там родился тот самый образ сексапильной и взбалмошной медсестры, который сделал Блёданс секс-символом 90-х.
Зрители запомнили её не только по «Маскам-шоу», но и по ярким работам в американском кино («Красная площадь», «Варвар»), а также ролям в сериалах «Проклятый рай» и «Дружная семейка». Параллельно актриса штурмовала театральные подмостки и сцену мюзиклов («Метро», «Даная»), доказывая, что за яркой обложкой скрывается серьезная драматическая актриса.
Мужья, романы и материнство как подвигЛичная жизнь Блёданс всегда была такой же бурной, как и её появление на сцене. Ещё в юности за ней ухаживал сын Софии Ротару — Руслан Евдокименко, однако ничего серьёзного из этого романа не вышло. Первый официальный брак с актёром и режиссёром Юрием Стыцковским («Каламбур») продлился всего два месяца, хотя до свадьбы они встречались семь лет. Этот скоротечный брак стал первой полосой в длинной череде любовных перипетий.
Вторым избранником стал израильский бизнесмен Дмитрий, брак с которым продержался дольше — до 2010 года. В этом союзе родился старший сын Николай, который сейчас живёт в Израиле. Но самым громким и эмоционально затратным стал брак с режиссёром и продюсером Александром Семиным. Отношения, начавшиеся в 2010 году, принесли актрисе не только надежду на женское счастье, но и испытание судьбой. В 2012 году у пары родился сын Семён. Радость материнства омрачилась диагнозом — синдром Дауна.
Вопреки страхам, Эвелина не сломалась. Напротив, она превратила воспитание «солнечного» ребёнка в публичный подвиг. Семён стал одним из первых детей с синдромом Дауна в России, который появился в рекламе и на светских мероприятиях. Однако брак с Сёминым трещал по швам. В 2017 году пара распалась. Актриса тяжело переживала развод, признаваясь в соцсетях:
«Куда уходит любовь? Слёзы накатились на глаза».
Скандалы, откровения и «голый» ДибровГде Блёданс, там и скандал. Актриса давно освоила нишу «королевы желтой прессы», научившись любую критику превращать в пиар. В 2025 году она оказалась в центре обсуждения после инцидента с Дмитрием Дибровым, у которого в Сеть утекло интимное видео с расстегнутой ширинкой. В то время как другие звезды стыдливо отмалчивались, Блёданс выдала скандальную фразу:
«Когда мужчина в таком возрасте не стесняется показать свою *опу, это уже достойно всякого уважения».Она заявила, что Дибров «не успел спрятать» детали своего тела, и назвала его мужественным.
Эвелина также активно комментирует чужие проблемы, позиционируя себя защитницей артистов. В марте 2026 года она поддержала певицу Славу, у которой случился срыв на концерте:
«Это огромная нагрузка на психику. Все мы живые люди», — призвала она зрителей к толерантности.
Побег на Пхукет и планы на 2026 годКажется, от суровой московской реальности Эвелина решила сбежать в теплые края. В начале 2026 года она шокировала поклонников новостью о спонтанном отъезде на Пхукет.
«Буду слать кружочки. Надеюсь, там буду уже не такая зеленая, опухшая и замученная», — честно призналась актриса в соцсетях, показав подписчикам свое уставшее лицо.Что касается творчества, то, несмотря на отдых, актриса продолжает активно сниматься. В 2025 году вышли картины с её участием: «Письмо Деду Морозу» и «Мама будет против 3». В 2026 году зрители смогут увидеть Эвелину в уже вышедшем проекте «Равиоли Оли», где она исполнит роль гадалки.