«Убейте меня или расстреляйте»: муж-игрок и женатый любовник довели до инсульта в 37 лет. Недолгая и несчастная жизнь Натальи Юнниковой
Для миллионов зрителей на постсоветском пространстве она навсегда осталась Василисой Михайловой — следователем из «Возвращения Мухтара», без которой не обходился ни один эпизод. Наталья Юнникова была настолько органична в этой роли, что зритель невольно ставил знак равенства между актрисой и героиней. Биография выглядела безупречно — головокружительный взлёт, статус звезды, жизнь, которой можно позавидовать. Однако благополучие оказалось лишь ширмой, за которой разворачивалась суровая драма, скрытая от посторонних глаз. О том, что пережила артистка и почему её называют самой закрытой звездой российского детектива, читайте в материале «Радио 1».
От советского уюта до борьбы за выживаниеБиография Натальи Юнниковой начинается с типичной, почти архетипической для советского человека декорации: Липецк, крепкая семья служащих и технической интеллигенции. Отец — представитель власти, мать — инженер. Семья выглядела образцово-показательной ячейкой: прочный фундамент, чёткая иерархия, предсказуемое будущее. Но привычный уклад рассыпался в одночасье, когда наступили девяностые. Система координат, в которой существовали родители, просто перестала работать. Чиновничий статус отца и инженерный диплом матери мгновенно обесценились перед лицом новой, дикой реальности. Вопрос комфорта был снят с повестки грубо и бескомпромиссно — на первый план вышла задача элементарного выживания. И в этом крахе прежнего мира Наталья, ещё по сути ребёнок, вдруг нащупала свой единственный якорь. Актёрство стало для неё не просто девичьей прихотью, а подлинной мечтой-спасением, билетом в осмысленную жизнь. В прославленной «Щепке» она держалась особняком — провинциалка из Липецка, затерявшаяся среди амбициозных московских сверстниц, чьи семьи вращались в театральных кругах, а лица с детства мелькали на экранах. Формально она была чужой в этом мире для избранных. Но это неравенство не рождало в юной артистке зависти и комплексов. Наташа смотрела на столичных однокурсниц без тени смущения — у девушки имелось оружие посильнее родословной. У Юнниковой была мечта. Та самая, выстраданная, замешанная на отчаянном желании вырваться из небытия. Вот только в этой абсолютной, бескомпромиссной готовности — «на что угодно» — уже тогда таился невидимый надлом. Не амбиции и талант, а именно эта полная готовность, граничащая с жертвенностью. Возможно, не в стенах училища и не на сцене, а именно в этом внутреннем сговоре с судьбой и была зарыта та самая мина, которой предстояло сработать много позже...
Когда фортуна отвернуласьНа последнем курсе судьба свела исполнительницу роли Василисы Михайловой с Антоном Федотовым — однокурсником, режиссёром, человеком иной породы и биографии. Вспыхнуло то самое чувство, которое случается только в двадцать: безоглядное, всепоглощающее, с абсолютной уверенностью, что это и есть навсегда. Они не оглядывались на условности. Свадьбу сыграли тайно, без родительских благословений, белого платья и ресторанной помпезности. Средств не было даже на самую скромную церемонию. Молодожёны были счастливы — тем самым пронзительным, голодным счастьем, которое не замечает бытовой неустроенности. Сразу после выпуска — крутой вираж судьбы. Израиль, родина родителей Антона, манил новой жизнью: солнце, море, средиземноморский бриз вместо московской слякоти. Казалось, фортуна наконец повернулась лицом. Наталья нашла себя в кадре — вела передачи на местном телевидении, осваивалась в чужой языковой среде, строила быт с нуля. А потом родился Ролан. Материнство — тот рубеж, после которого прежняя жизнь безвозвратно заканчивается. И вот там, на этом, казалось бы, пике — семья, малыш, солнце над головой — как раз с этого момента что-то пошло не так. Роды выдались мучительными — без хирургического вмешательства не обошлось. К счастью, малыш родился здоровым. Когда Наталья впервые прижала к себе ребёнка, ей показалось: самое страшное позади. Теперь всё должно наладиться, но появление малыша не сплотило семью, а, напротив, сделало разрыв неизбежным. Вскрылось то, что раньше удавалось не замечать: Антон Федотов — тот самый режиссёр, первая любовь, — страдал игровой зависимостью.
Из дома стали исчезать деньги, а затем вскрылись и банковские долги Антона. Ситуация была тяжёлой. В 2006 году, когда в Израиле начались боевые действия, Наталья забрала сына и улетела в Москву — без мужа. Антон должен был позже решить вопрос с долгами и приехать следом. Но он не справился: вместо того чтобы разобраться с финансами, потратил оставшиеся семейные деньги на покупку одежды для себя.
Побег от ужасаУже значительно позже, в зрелые годы, Наталья приоткрыла ещё одну страницу своего прошлого — ту, что долгие годы оставалась закрытой. В театральном институте с ней случилось то, о чём не рассказывают даже близким. Девушка стала жертвой насилия. Нападавшим оказался парень, который впоследствии сделал карьеру и стал известным режиссёром. Тогда же, в стенах института, эта история так и осталась в тени — Наталья молчала, потому что молодой студентке было стыдно, и в полицию заявление она не подала. Позже однокурсники, узнав о произошедшем, разобрались с обидчиком своими силами. Но возмездие, даже неформальное, не лечит.
ДНК-тест, битва за миллионы и заброшенная могила: что скрывала вдова Градского и почему заговорила сейчас
Рана уже была нанесена, и психологическая травма поселилась внутри надолго. Собственно, именно после этого случая Наталья, прежде державшаяся особняком, потянулась к Антону Федотову. Молодая актриса искала в нём не просто любовь — Юнникова искала убежище и защиту, спасение от того ужаса, который пережила в одиночестве.
Успех, ставший приговоромВ 2006 году Наталья вернулась в Москву. С маленьким Роланом на руках и надеждой начать всё сначала. Но столица встретила артистку равнодушно. Здесь выпускницу Щепкинского училища никто не знал: израильское телевизионное прошлое и диплом знаменитого вуза не имели веса, когда требовалось просто выжить. Бывшая жена Антона Федотова бралась за любую работу. Перед Новым годом продавала ёлки в торговых центрах. В остальное время стояла за стойкой в кафе, разносила напитки, мыла посуду. Бывшая телеведущая, звезда местного эфира — теперь официантка. Для неё это не было унижением, это был способ прокормить сына. Параллельно с подработками Наталья, как и десятки других актрис, обивала пороги кастингов. Никаких привилегий и блата — просто начинала с нуля в городе, где её никто не помнил.
Пробовалась в разные проекты, и однажды удача улыбнулась — Юнникову утвердили на главную роль в мелодраме «Татьянин день». Но в последний момент всё переиграли: роль отдали Анне Снаткиной, а Наталья осталась на втором плане. Решение выглядело несправедливым и обидным, однако не стало для актрисы фатальным ударом. После непродолжительного времени поступило приглашение в сериал «Возвращение Мухтара» — на роль следователя Василисы Михайловой. Формально роль не считалась главной, но фактически персонаж появлялся почти в каждой серии. Наталья снималась с четвертого по девятый сезон. Это не семь лет, как иногда ошибочно указывают, а скорее пять-шесть с перерывами, но в любом случае — огромный отрезок жизни. И именно этот проект сделал Наталью по-настоящему известной. Зрители запомнили и полюбили героиню сериала — красивую, умную, справедливую. Липчанку начали узнавать на улицах. То, о чём Юнникова мечтала когда-то в детстве, наконец произошло. Слава пришла, но вместе с ней — и творческий тупик. Режиссёры и продюсеры видели артистку исключительно в амплуа Василисы — мужественной, принципиальной, несгибаемой. Других предложений не поступало. Сама же звезда «Возвращения Мухтара» мечтала о разнообразии: сложные драматические персонажи, неожиданные перевоплощения, роли, которые позволили бы раскрыться актрисе иначе. Наталье не хотелось навсегда остаться заложницей одного образа, пусть даже и принёсшего ей народную любовь.
Съёмки, страсть и обман: роковая связь с коллегой, которая стала адомНа съёмках Наталья потеряла голову от красивого и харизматичного коллеги — Алексея Шутова. Беда в том, что избранник оказался женат и не горел желанием разрушать семью. Целых три года актриса томилась в заложницах у собственного чувства. Возлюбленный просил денег в долг и забывал отдавать, то обещал наконец развестись, ссылаясь на некий внутренний кризис, то снова бросался в объятия законной супруги. Для молодой женщины этот роман превратился в настоящий кошмар.
По словам актрисы, съёмки на одной площадке волей-неволей сводили их вместе — деваться друг от друга было просто некуда. Помимо творческой неудовлетворённости, существовала и другая, куда более важная причина для пересмотра жизненного графика. Сына она видела всего два дня в месяц. Съёмки отнимали по двенадцать часов ежедневно, и Ролан, главный человек, опора и самая большая любовь, рос практически без внимания матери. Наталья приняла решение: пришла к продюсерам напрямую и твёрдо заявила о своём решении уйти из проекта.
«Я не могла больше видеть своего ребёнка по два дня в месяц. Сказала продюсерам: "Убейте меня или расстреляйте, но дорабатываю сезон — и на этом всё!“ И покинула проект», — рассказывала артистка в интервью журналу «Караван историй».Юнникова уходила с гордо поднятой головой, хотя на деле это был шаг отчаяния — попытка спасти себя и сохранить связь с сыном; казалось, что после этого шага многое наладится. Позже режиссёр Владимир Златоустовский в интервью журналистам говорил:
«Она была прекрасным, светлым, умным человеком. Наташу выкинули не только из профессии, а выкинули из жизни. Она пыталась куда-то устроиться, никто не брал, и Юнникова боялась, что коллеги узнают, насколько всё у неё плохо. А ведь много лет играла в известном сериале, а потом наступило полное забвение».Осенью 2016 года, примерно за год до смерти, врачи выявили у Натальи патологическое нарушение сердечного ритма. Актрисе рекомендовали пройти полное обследование сердечно-сосудистой системы. Но Юнникова эти рекомендации проигнорировала: не ходила по врачам, не сдавала анализы, отмахивалась от проблемы.
Четыре дня между жизнью и смертьюДвадцать второго сентября 2017 года Наталья была дома — с ней находились мать и сын. В какой-то момент актриса потеряла сознание и при падении сильно ударилась головой. Людмила Николаевна, не теряя времени, вызвала скорую. Врачи доставили женщину в реанимацию с тяжёлым диагнозом: черепно-мозговая травма, обширное кровоизлияние в мозг. Юнникову погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несколько дней медики пытались её спасти. Многолетнее игнорирование сердечной патологии привело к обширному инсульту. Двадцать шестого сентября 2017 года, не приходя в сознание, мать Ролана скончалась в одной из московских больниц. Актрисе было тридцать семь лет. Общественность шокировала внезапная кончина и полная драматизма судьба актрисы.
Девочка из провинции, пережившая насилие, неудачный брак и всё же достигшая успеха, заплатила за него собственным здоровьем и счастьем. Все, кто её знал, говорили о Наталье как о добром и светлом человеке, однако за этим образом стояла глубокая внутренняя печаль. Режиссёр Владимир Златоустовский, с которым актриса работала на «Возвращении Мухтара», после её смерти признавался:
«Конечно, она грустила от одиночества, ей было тяжело. Её всё время беспокоила невостребованность в профессии».