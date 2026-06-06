06 июня 2026, 13:43

Анна Котова (Фото: Instagram* @ kotova_deryabina)

Актриса, знакомая зрителям по ярким ролям в сериалах «Сёстры», «Аритмия», «Оттепель» и «Полицейский с Рублёвки», 7 июня отмечает день рождения. Анне Котовой исполняется 40 лет. Эта актриса прошла непростой путь: от детских выступлений в фольклорном ансамбле и дебюта в кино в роли трупа до статуса одной из самых востребованных звёзд российского кино. Её карьера стремительно идёт в гору, однако личная жизнь артистки в последние годы оказалась в центре скандальных слухов и обсуждений. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Котовой Личная жизнь актрисы Как сейчас живет Котова



Биография Анны Котовой





Анна Котова (Фото: Instagram* @ kotova_deryabina)

Личная жизнь актрисы

Анна Котова (Фото: Instagram* @ kotova_deryabina)

«Мы расстались нормально, без каких-либо скандалов, интриг, слава Богу. Когда вы по-разному видите мир, невозможно сойтись», — откровенно заявила она изданию WomanHit .

«У меня настало время самопознания, понимания, чего я сейчас хочу. Раньше я хотела одного, после 30 — уже другого, и это нормально».

Как сейчас живет Котова

Анна Котова (Фото: Instagram* @ kotova_deryabina)

«Когда не хватает заземления, мы едем в горы. Если расслабления — на море. Лучше всего — лечь в море и лежать там неделю», — делилась она секретами восстановления с Пятым каналом.