Гонорар 300 рублей за роль трупа, работа на ТВЦ и отказ от фамилии мужа: как Анна Котова прошла путь от журналистки до звезды «Сёстер»?
Актриса, знакомая зрителям по ярким ролям в сериалах «Сёстры», «Аритмия», «Оттепель» и «Полицейский с Рублёвки», 7 июня отмечает день рождения. Анне Котовой исполняется 40 лет. Эта актриса прошла непростой путь: от детских выступлений в фольклорном ансамбле и дебюта в кино в роли трупа до статуса одной из самых востребованных звёзд российского кино. Её карьера стремительно идёт в гору, однако личная жизнь артистки в последние годы оказалась в центре скандальных слухов и обсуждений. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анны КотовойПуть Анны Котовой к славе был усыпан не розами, а скорее тернием съёмочных площадок и нулевых гонораров. Она родилась 7 июня 1986 года в Москве. Когда девочке был всего год, семью постигло горе — трагически погиб её отец. Воспитанием Анны и её старшего брата занимались мама и бабушка. С ранних лет Котова пела в фольклорном ансамбле «Крупица», с гастролями объездила полстраны.
В 2007 году Котова окончила актёрский факультет РАТИ (мастерскую П. Хомского и В. Теплякова), а в 2009-м получила второе журналистское образование в Высшей национальной школе телевидения. После получения диплома Анна работала на телеканале ТВЦ, ездила на съёмки репортажей, писала статьи, брала интервью. Однако вскоре Анна поняла, что её призвание — актёрская карьера, а не журналистика.Свой первый актёрский опыт она запомнила на всю жизнь, и выглядел он весьма специфично. Свой первый гонорар в 300 рублей она получила за роль трупа и купила на них торт, чтобы отпраздновать с семьёй дебют в кино.
Сегодня фильмография артистки насчитывает более 125 работ в кино, среди которых числятся картины «Любовь на районе», «Оттепель», «Полицейский с Рублевки», «Аритмия», «Проклятие спящих», «Большая игра», «Света с того света», «Мылодрама» и «Сёстры».
Личная жизнь актрисыЛичная жизнь Анны Котовой долгое время была образцом стабильности, пока в 2022 году публика не узнала о разводе. Со своим будущим мужем Иваном Дерябиным актриса познакомилась в студенчестве. Иван — профессиональный музыкант, позже ставший бизнесменом. Их знакомство произошло через общего друга, и около года они просто встречались, прежде чем начать совместную жизнь.
Пара официально оформила отношения в 2011 году. Анна взяла фамилию мужа, но на афишах осталась Котовой — под этой фамилией её уже знал зритель. В браке, который продлился более десяти лет, детей у пары не было, хотя актёры, по слухам, планировали наследников.
Однако в 2022 году появились новости о расставании. Долгое время Котова не комментировала детали, но в интервью 2024 года раскрыла карты.
«Мы расстались нормально, без каких-либо скандалов, интриг, слава Богу. Когда вы по-разному видите мир, невозможно сойтись», — откровенно заявила она изданию WomanHit .Актриса призналась, что расставание стало для неё стрессом, который она превратила в период самопознания:
«У меня настало время самопознания, понимания, чего я сейчас хочу. Раньше я хотела одного, после 30 — уже другого, и это нормально».Сейчас сердце артистки свободно. В новых отношениях она не замечена. Котова заявляет, что не привыкла бросаться из крайности в крайность.
Как сейчас живет КотоваСегодня Анна Котова находится на пике востребованности, но живёт по принципу «работаю в удовольствие». После развода она официально вернула себе девичью фамилию и сосредоточилась на карьере. Актриса признаётся, что черпает силы в природе.
«Когда не хватает заземления, мы едем в горы. Если расслабления — на море. Лучше всего — лечь в море и лежать там неделю», — делилась она секретами восстановления с Пятым каналом.2025 год выдался для актрисы урожайным на премьеры. На экраны вышли: комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй», музыкальная драма «ВИА "Васильки"», а также «Лихие. Глава 2» и «Нейровася».
Что касается планов на 2026 год, то они выглядят ещё масштабнее. Котова снялась в драме «Приговор», комедии «Масленица», а также в третьем сезоне популярного сериала «Казанова: Возвращение». Кроме того, ожидается выход сериалов «Адвокаты» и «Порода».