14 октября 2025, 14:52

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* @ annakhilkevich)

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич, которая для миллионов зрителей навсегда осталась Машей Беловой, в реальной жизни смогла перерасти этот образ. Сегодня она — не только звезда сериалов, но и выпускница престижного экономического вуза, предприниматель, телеведущая и счастливая мама трех дочерей. О том, как артистка гармонично сочетает бурную творческую деятельность с тихим семейным счастьем, в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Хилькевич Карьера актрисы Бизнес-проекты Хилькевич Тяжелые отношения до настоящей любви Счастье с Артуром Волковым



Биография Анны Хилькевич

Карьера актрисы

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* @ annakhilkevich)



Бизнес-проекты Хилькевич

«Я, конечно, не воспитатель, но зато у меня есть собственный детский сад, чему я безумно рада. Нельзя игнорировать свои настоящие желания! Не надо от них открещиваться, наоборот: важно верить всем сердцем и идти к ним! И тогда они обязательно найдут выход и материализуются!», — цитирует актрису издание thevoicemag.ru.

Тяжелые отношения до настоящей любви

Анна Хилькевич и Артур Волков (Фото: Instagram* @ annakhilkevich)



«Я ушла из дома, и у меня вообще ничего не было. Были ботиночки, которые просили каши. И я не знала, куда мне деваться. Я всё потеряла. Я влюбилась в мальчика, который был моложе меня. Он был не очень положительный герой, он был «плохой парень». Родители мне сказали: «Не смей!» Я ночью собрала чемодан, написала записку, оставила ее и ушла. Это была жесть, он люто употреблял наркотики, а я пыталась его спасти», — рассказывала Хилькевич.

Счастье с Артуром Волковым