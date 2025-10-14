Горький опыт отношений с наркозависимым парнем и послеродовая депрессия, едва не приведшая к разводу: Анне Хилькевич 39 лет
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич, которая для миллионов зрителей навсегда осталась Машей Беловой, в реальной жизни смогла перерасти этот образ. Сегодня она — не только звезда сериалов, но и выпускница престижного экономического вуза, предприниматель, телеведущая и счастливая мама трех дочерей. О том, как артистка гармонично сочетает бурную творческую деятельность с тихим семейным счастьем, в материале «Радио 1».
Биография Анны Хилькевич
Анна Александровна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в Ленинграде в семье, далекой от мира искусства. Её отец, Александр Васильевич, был военным, а после ухода в отставку занялся бизнесом. Мать, Татьяна Андреевна, в прошлом профессионально занималась спортом, но после замужества полностью посвятила себя семье. Анна — младший и поздний ребенок в семье, у нее есть старшие брат Александр и сестра Наталья.
В 1996 году семья переехала в Москву, где Анна сменила несколько школ. Она училась во французской гимназии на Арбате, затем в физико-математической школе, но в итоге окончила театральную школу № 232 при училище имени Щепкина. С пяти лет она занималась в вокально-танцевальной студии, училась в музыкальной школе по классу фортепиано и бальным танцам.
Карьера актрисы
Карьера Хилькевич в кино началась в 17 лет с небольших ролей в сериалах «Замыслил я побег» и «Огнеборцы». Съемки в «Огнеборцах» стали причиной ухода из Высшего театрального училища имени Щепкина, где студентам было запрещено сниматься. После Анна училась два года в Щукинском училище, но бросила и его, после чего поступила в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, который окончила с красным дипломом. Получив экономическое образование, она вернулась в Щукинское училище и успешно его окончила.
До 2008 года Анна играла эпизодические роли в сериалах. Первой главной ролью стала Юля в картине «Не пытайтесь понять женщину» (2008). Переломным моментом стала роль высокомерной Вики Поляковой в сериале «Барвиха» (2009), которая принесла ей широкую известность. Настоящая народная любовь пришла к Анне Хилькевич после роли Маши Беловой в комедийном сериале «Универ. Новая общага» (2011-2018). Ее героиня — наивная, легкомысленная, но добрая блондинка, которая стала одним из самых узнаваемых образов проекта. Актриса вернулась к этой роли в сиквелах «Универ. 10 лет спустя» (2021) и «Универ. 13 лет спустя» (2024).
Помимо актерской работы, Анна пробовала себя как диджей, став резидентом лейбла Luxury Music в 2014 году, выпустила книгу для родителей «Мамины сказки. Мама любит всех» (2019) и ведет собственное шоу «Поверь мне, подруга» на Rutube. Она также участвовала в телешоу «Звезды в Африке» (2021) и «Выжить в Дубае» (2023), где заняла второе место.
Бизнес-проекты Хилькевич
Анна активно реализует потенциал своего Плеханова диплома в успешной предпринимательской деятельности. Она владеет несколькими успешными предприятиями в столице России, среди которых студия ногтевого сервиса «Культура маникюра», запущенная в ноябре 2017 года, свадебное агентство Wedding Hills, основанное совместно с супругом Артуром Волковым, а также собственный детский сад, открывшийся в 2023 году.
«Я, конечно, не воспитатель, но зато у меня есть собственный детский сад, чему я безумно рада. Нельзя игнорировать свои настоящие желания! Не надо от них открещиваться, наоборот: важно верить всем сердцем и идти к ним! И тогда они обязательно найдут выход и материализуются!», — цитирует актрису издание thevoicemag.ru.
Тяжелые отношения до настоящей любви
До встречи со своим будущим мужем личная жизнь Анны Хилькевич была полна испытаний. На шоу «Сплетница» Карины Нигай актриса откровенно делилась, что ей довелось пережить два разрушительных для психики романа. Первым её избранником был мужчина по имени Алексей, который злоупотреблял алкоголем. Эти отношения оказались для Анны тупиковыми и болезненными. Следующим испытанием стал роман с Сергеем, у которого были проблемы с наркотиками. Эти отношения также не имели будущего и оставили после себя тяжелый осадок.
«Я ушла из дома, и у меня вообще ничего не было. Были ботиночки, которые просили каши. И я не знала, куда мне деваться. Я всё потеряла. Я влюбилась в мальчика, который был моложе меня. Он был не очень положительный герой, он был «плохой парень». Родители мне сказали: «Не смей!» Я ночью собрала чемодан, написала записку, оставила ее и ушла. Это была жесть, он люто употреблял наркотики, а я пыталась его спасти», — рассказывала Хилькевич.
В 2011 году Анна вышла замуж за Антона Покрепу, директора по объектам сериала «Барвиха». Их брак продлился чуть более года и со стороны казался идеальным — пара не ссорилась, в их жизни царили мир и стабильность. Однако настоящей причиной развода стало нежелание Антона заводить детей. Для Хилькевич это было принципиальным вопросом, и после честного разговора, в котором супруг отказался от отцовства, их союз быстро распался. Как позже объясняла актриса, в том браке ей банально «стало скучно» от излишней, но безжизненной стабильности.
Счастье с Артуром Волковым
Судьба свела Анну и Артура Волкова (Мартиросяна) в автомобильной пробке. Они случайно познакомились, выйдя из машин. Их свадьба состоялась 7 августа 2015 года, и с тех пор они стали одной из самых сплочённых семей в российском шоу-бизнесе. У пары трое детей: старшая дочь Арианна родилась 14 декабря 2015 года, средняя дочь Анна-Мария появилась на свет 20 августа 2018 года, а младшая Оливия — 17 сентября 2024 года.
Идиллический брак и не всегда был безоблачным. В 2024 году Анна призналась, что они с мужем пережили серьезный кризис, который длился около 2–3 лет. Актриса даже задумывалась о разводе, но пара смогла преодолеть трудности, и кризис пошёл на спад.
Сложным испытанием для Анны стала послеродовая депрессия после рождения первой дочери. Её накрыло чувство, что она — «плохая мать», пропало желание заниматься собой и ребёнком. Конфликты на бытовой почве доходили до того, что Анна могла швырять посуду. Выходом стало решение нанять няню, что помогло разгрузить быт и вернуть в семью гармонию.