«Готовится к любви»: 18-летняя спутница Яна Абрамова и связь с Ольгой Бузовой. Чем шокировал бывший Алсу после развода?

19 июня 2026, 13:01

Ян Абрамов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

18 лет их считали образцовой парой шоу-бизнеса — до тех пор, пока Алсу не подала на развод из-за бесконечных измен. Теперь бывший муж сбрасывает вес и отращивает бороду, готовясь к новой жизни, а певица переживает глубочайшую трансформацию. Но главная сенсация кроется в деталях: адвокат семьи раскрыл правду о «новой пассии» Абрамова. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какой он на самом деле — муж Алсу Клеймо «разрушительницы»: за что Решетову записали в виновницы развала семьи Сбросил вес, отпустил бороду и выдал лучшую версию себя Новая избранница: молодая, свежая и как две капли воды похожая на певицу Преображение певицы Наследники, миллионы и сцена: что спрятано от посторонних глаз

Какой он на самом деле — муж Алсу



Алсу с супругом Яном Абрамовым (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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«Мужчина — не вещь, которую можно украсть из чужой жизни, и не баран, которого можно увести на верёвке. Он человек, который принимает решения. И если в этой истории есть предательство, то совершает его именно он», — написала Алсу.

Сбросил вес, отпустил бороду и выдал лучшую версию себя

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Александр Добровинский (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Как мне удалось выяснить, это действительно так. Совсем недавно эти двое провели время в солнечном Дубае. Журналисты пишут, что «Ян Абрамов не жалеет для неё денег». И, в общем, это тоже правда. Девушка похожа на Алсу 100%. Мне удалось добыть их совместное фото. Красивая креатура Создателя, ничего не скажешь. Но есть два «но»: первое — ей не 20, а 18 лет, и второе — это дочь Яна и Алсу — Сафина Абрамова», — поделился информацией адвокат в своём блоге.

Преображение певицы

«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно. Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь. И поняла, что на самом деле я могу очень многое сама», — поделилась звезда.

Наследники, миллионы и сцена: что спрятано от посторонних глаз