«Готовится к любви»: 18-летняя спутница Яна Абрамова и связь с Ольгой Бузовой. Чем шокировал бывший Алсу после развода?
18 лет их считали образцовой парой шоу-бизнеса — до тех пор, пока Алсу не подала на развод из-за бесконечных измен. Теперь бывший муж сбрасывает вес и отращивает бороду, готовясь к новой жизни, а певица переживает глубочайшую трансформацию. Но главная сенсация кроется в деталях: адвокат семьи раскрыл правду о «новой пассии» Абрамова. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Какой он на самом деле — муж АлсуЯн Абрамов родился в Баку в 1977 году в обеспеченной семье. Его отец руководил крупным коммерческим банком. Капитал, связи, мощный предпринимательский опыт — Абрамов с юных лет понимал, что такое положение в обществе. В Москву молодой предприимчивый человек приехал уже успешным бизнесменом. Однако всенародную известность ему принёс именно статус мужа поп-дивы Алсу. Пара поженилась в 2006 году. 18 лет их союз считался образцовым. У супругов родились трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Внешне казалось, что их семья — оплот стабильности и уюта. Но за закрытыми дверями зрел кризис, о котором никто не догадывался. В мае 2024 года Алсу подала на развод. Инициатором разрыва выступила сама певица. Главной причиной стали бесконечные измены Абрамова. Дочь олигарха Сафина долго закрывала глаза на интрижки мужа. Но в какой-то момент терпение заслуженной артистки России окончательно иссякло.
Клеймо «разрушительницы»: за что Решетову записали в виновницы развала семьиБракоразводный процесс вызвал огромный резонанс в прессе. Инсайдеры сразу назвали имя любовницы. Ею якобы оказалась Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная Тимати. Ходили слухи о гигантских отступных в 2,5 миллиарда рублей. Сама модель все обвинения категорически отрицала. Певица объявила Решетову разрушительницей семьи. Однако со временем артистка пересмотрела свою позицию. В марте 2026 года звезда опубликовала откровенный пост.
«Мужчина — не вещь, которую можно украсть из чужой жизни, и не баран, которого можно увести на верёвке. Он человек, который принимает решения. И если в этой истории есть предательство, то совершает его именно он», — написала Алсу.Она отметила, что «вторая женщина» часто сама становится жертвой обмана. Мужчина может врать ей, что в семье «всё давно закончилось». Таким образом, мать троих детей сняла вину с соперницы и всю ответственность переложила на Абрамова.
Сбросил вес, отпустил бороду и выдал лучшую версию себяПока Алсу работала с психологами, Ян Абрамов исчез из публичного поля. Бизнесмен и раньше избегал тусовок, а после развода и вовсе стал призраком. Однако недавно он громко заявил о себе. Абрамов появился на дне рождения дочери вице-премьера и министра финансов Узбекистана Рустама Азимова Малики.
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Вечеринка собрала сливки московского бомонда. Мужчина взял микрофон для поздравления, и зал просто ахнул от его вида. Бизнесмена было не узнать. Он заметно похудел и сменил причёску, а на лице появилась аккуратная борода. Совладелец «Новых оружейных технологий» отказался от строгих костюмов и пришёл на торжество в ярко-фиолетовом бомбере и тёмных очках. Получился дерзкий и стильный образ. Интернет-публика молниеносно среагировала на перемены.
Поклонники не сдерживали эмоций и писали восторженные комментарии: «Борода кардинально меняет внешность, выглядит моложе», «Стрижка и борода — удачный образ», «Видно, что жизнь после развода пошла на пользу», «После расставания все мужчины начинают следить за собой, классика», «Сразу видно — готовится к новой любви». Домыслы о том, что бизнесмен уже не один, появились мгновенно.
Новая избранница: молодая, свежая и как две капли воды похожая на певицуВ сети уже поговаривают о новой любимой Абрамова. Якобы бизнесмен встречается с 20-летней девушкой из богатой семьи. Говорят, она очень похожа на молодую Алсу. Однако адвокат Яна Александр Добровинский утверждает обратное. По словам юриста, бизнесмен не ищет новых отношений и хочет побыть один. Правозащитник решил внести ясность в историю с якобы романом Абрамова и положить конец слухам.
«Как мне удалось выяснить, это действительно так. Совсем недавно эти двое провели время в солнечном Дубае. Журналисты пишут, что «Ян Абрамов не жалеет для неё денег». И, в общем, это тоже правда. Девушка похожа на Алсу 100%. Мне удалось добыть их совместное фото. Красивая креатура Создателя, ничего не скажешь. Но есть два «но»: первое — ей не 20, а 18 лет, и второе — это дочь Яна и Алсу — Сафина Абрамова», — поделился информацией адвокат в своём блоге.
Преображение певицыПока бывший муж блистает на вечеринках, Алсу переживает глубокую трансформацию. В интервью «Пятому каналу» бывшая жена Яна Абрамова рассказала о том, что тревожило её долгое время.
«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно. Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь. И поняла, что на самом деле я могу очень многое сама», — поделилась звезда.Сейчас 42-летняя артистка наслаждается свободой. Она перезапустила карьеру и возобновила концерты. Звезда «Евровидения-2000» сменила имидж и стала чаще появляться на публике. В прессе также заговорили о новом романе знаменитости. Якобы за Алсу ухаживает 38-летний криптомиллионер.
Избранник младше певицы на четыре года. Ранее этот мужчина ухаживал за Ольгой Бузовой, но ни к чему серьёзному отношения не привели. Сама Алсу не торопится давать новым связям громкий статус и пока не называет этот роман серьёзным. Однако она признается, что сейчас гораздо счастливее, чем в последние годы брака.