Компьютер, джойстик и пустые мечты: как Александр Поверин потерял любовь Клавы Коки и чем занимается после ухода певицы?
Человек, которого миллионы зрителей узнали не по фильмам, а по скандальному реалити-шоу, Александр Поверин 28 апреля отмечает свой 28-й день рождения. Этот уроженец Симферополя прошел путь от кальянщика до «парня Клавы Коки», став одним из самых обсуждаемых героев светской хроники последних двух лет. Его биография — это коктейль из провинциальных амбиций, столичной суеты, громкого пиара и искренних, но, как оказалось, недолговечных чувств. О том, как обычный крымский блогер завоевал популярность у поп-звезды и что изменилось в его жизни после завершения шоу, читайте в материале «Радио 1».
Биография Поверина
Александр Поверин родился 28 апреля 1998 года в Симферополе. Там же он окончил среднюю школу № 14, а после поступил на факультет режиссуры театрализованных представлений и праздников в Крымском университете культуры, искусств и туризма.
Обладая достаточно приятными внешними данными, Поверин начал зарабатывать в модельном бизнесе, участвуя в фотосъемках для рекламы. В 2019 году ему предложили выгодный контракт за границей, он сначала согласился, а потом отказался в последний момент. Вместо Европы Александр улетел в Москву, где продолжил развиваться как модель и блогер.
Перспективы были туманными, и, чтобы хватало на жизнь в столице, он днями бегал по кастингам, а ночи проводил за стойкой в кальянной. «Он работал без выходных. Утром ездил по съемкам, а вечером — в кальянную. Но от молодых девушек получал хорошие чаевые благодаря внешности», — делилась его знакомая с «Комсомольской правдой».
В 2023 году Александр Поверин принял участие в романтическом реалити-шоу «Сердце Клавы», которое транслировалось на телеканале «Пятница!». На проекте участник не скрывал, что его цель — повысить свою популярность, а не найти любовь. Однако сложилось иначе.
«Я искал медь, а нашел золото. Я бы с радостью показал вам, как нам хорошо вместе, но пока таких слов не придумали», — писал Поверин в соцсетях.
Роман с певицей
Взаимная симпатия между Клавой Кокой и Александром Повериным появилась еще в начале шоу. Певицу отговаривали от построения отношений с этим участником опытная сваха Роза Сябитова и астролог Олеся Иванченко. Титаны амурных дел пророчили неудачи в любви, в случае если она сделает выбор в пользу Поверина, но сердцу не прикажешь.
Важно подчеркнуть, что Кока — едва ли не единственная участница подобного шоу, которая после его завершения продолжила общение с одним из участников.
«С Сашей я чувствую себя девочкой и женщиной, мне нравится, что я могу с ним быть такой, какая я есть: и артисткой, и домашней, и серьезной, и несерьезной. Мне очень с ним комфортно физически, и мое сердце на него екает», — говорила Клава на финале телепроекта.После завершения съёмок заключительной части проекта пара отправилась в Санкт-Петербург. Спустя месяц они провели совместный отпуск в Таиланде. Весной 2024 года они начали жить вместе.
С выбором певицы были не согласны не только эксперты проекта, но и подписчики звезды. В комментариях блогера часто упрекали в меркантильности отношений и продвижении своего имени за счет популярности Кокки. Александр и действительно стал привлекать к себе больше внимания. Его начали приглашать выступать вместе с певицей в различных программах, а также брать у него интервью.
Конец отношений
В октябре 2024 года поклонники начали подозревать, что отношения звёздной пары подошли к концу. Об этом свидетельствовали и отсутствие совместных снимков, и появление на светских мероприятиях по отдельности. Вскоре Клава подтвердила эти слухи, признавшись, что уже больше месяца они живут порознь.
«Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу. Всю свою боль я заглушала в работе и на студии. Да и, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась… Расставаться любя и в благодарности оказалось еще больнее, чем со скандалом и руганью. Инициатива моя. Переживаю? Да», — написала Клава в личном блоге.Позже Клава Кока в интервью Дмитрию Диброву расскажет, что в конце отношений с Александром они стали почти чужими людьми. Певица сделала шаг к диалогу, но он выявил лишь разные взгляды на дальнейшую жизнь.
«Какими ты видишь наши дальнейшие отношения? Мы обсуждали этот вопрос целую неделю и поняли, что у нас слишком много точек, в которых мы не совпадаем. За три месяца до расставания он признался, что, пока не станет богатым и знаменитым, семью не заведет. Хотя сразу после проекта говорил мне, что мечтает о дочке. Видимо, мечтать и быть готовым к чему-то – это разные вещи», – делилась артистка.При том, что блогер давно мечтал добиться популярности и стать значимой фигурой в медийном пространстве, он, по словам Клавы, мало что делал для этого.
«Он мечтал стать известным актером, но так мало делал для реализации своей мечты, сидел играл в компьютере. У меня было всё, о чем он мечтал. Я была для него как лакмусовая бумажка. Наши отношения могли бы продлиться долго, если бы я была меньше в своей популярности, была бы обычной девчонкой, рядом с которой он бы чувствовал себя красавчиком», — говорила Кока.
Как сейчас ПоверинПосле расставания Александр не исчез в безызвестности, как многим того хотелось. Он «ушёл в тень» лишь ненадолго. Осенью 2025 года Поверин вернулся на экраны. На этот раз — в экстремальном шоу «Выживалити. Змееловы» на федеральном канале. Там он уже не флиртует с поп-дивой, а борется за существование, демонстрируя мускулы и, вероятно, пытаясь избавиться от ярлыка «очередного мальчика Клавы».
Если говорить о творческих планах, то его заветная мечта — кино — пока остается мечтой. В его фильмографии за 2025-2026 годы — всё те же редкие эпизоды и сомнительные веб-сериалы. Зато блогерская жилка работает исправно: он продолжает вести соцсети, мечтает о собственном бренде одежды и снимается в рекламе, используя любую возможность оставаться на плаву.
Стоит отметить, что и место в личной жизни после Коки пустовало недолго. Уже в июне 2025 года его заметили в компании новой блондинки на прогулке по Москве. Но официально сердце его пока свободно.