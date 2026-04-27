27 апреля 2026, 15:10

Александр Поверин (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

Человек, которого миллионы зрителей узнали не по фильмам, а по скандальному реалити-шоу, Александр Поверин 28 апреля отмечает свой 28-й день рождения. Этот уроженец Симферополя прошел путь от кальянщика до «парня Клавы Коки», став одним из самых обсуждаемых героев светской хроники последних двух лет. Его биография — это коктейль из провинциальных амбиций, столичной суеты, громкого пиара и искренних, но, как оказалось, недолговечных чувств. О том, как обычный крымский блогер завоевал популярность у поп-звезды и что изменилось в его жизни после завершения шоу, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Поверина Роман с певицей Конец отношений Как сейчас Поверин



Биография Поверина

«Я искал медь, а нашел золото. Я бы с радостью показал вам, как нам хорошо вместе, но пока таких слов не придумали», — писал Поверин в соцсетях.

Роман с певицей

Александр Поверин и Клава Кока (Фото: Instagram*@alexander.poverin)



«С Сашей я чувствую себя девочкой и женщиной, мне нравится, что я могу с ним быть такой, какая я есть: и артисткой, и домашней, и серьезной, и несерьезной. Мне очень с ним комфортно физически, и мое сердце на него екает», — говорила Клава на финале телепроекта.

Конец отношений

Александр Поверин и Клава Кока (Фото: Instagram*@alexander.poverin)



«Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу. Всю свою боль я заглушала в работе и на студии. Да и, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась… Расставаться любя и в благодарности оказалось еще больнее, чем со скандалом и руганью. Инициатива моя. Переживаю? Да», — написала Клава в личном блоге.

«Какими ты видишь наши дальнейшие отношения? Мы обсуждали этот вопрос целую неделю и поняли, что у нас слишком много точек, в которых мы не совпадаем. За три месяца до расставания он признался, что, пока не станет богатым и знаменитым, семью не заведет. Хотя сразу после проекта говорил мне, что мечтает о дочке. Видимо, мечтать и быть готовым к чему-то – это разные вещи», – делилась артистка.

«Он мечтал стать известным актером, но так мало делал для реализации своей мечты, сидел играл в компьютере. У меня было всё, о чем он мечтал. Я была для него как лакмусовая бумажка. Наши отношения могли бы продлиться долго, если бы я была меньше в своей популярности, была бы обычной девчонкой, рядом с которой он бы чувствовал себя красавчиком», — говорила Кока.

Как сейчас Поверин