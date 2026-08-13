«За налоги у нас девочка сидит»: работает за 6 тысяч в месяц и носит тюремную робу. Что происходит в колонии с Еленой Блиновской и что о ней рассказал Шаляпин

13 августа 2026, 18:54

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ещё недавно Елена Блиновская обучала аудиторию техникам исполнения желаний, извлекая из этого баснословные доходы, исчислявшиеся сотнями миллионов рублей ежемесячно. Сегодня некогда влиятельная блогерша отбывает срок в исправительной колонии, сменив светскую жизнь на казённую робу и скромный платок. Та, что продавала миллионам рецепт успеха, оказалась за колючей проволокой — в месте, где любые иллюзии безжалостно разбиваются о суровую реальность. Почему бизнес-империя Блиновской рухнула и что сегодня происходит с основательницей «фабрики грёз», читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как Блиновская заработала миллиарды История огромного долга Чем занимается Елена Блиновская в колонии

Как Блиновская заработала миллиарды



Елена Блиновская с сыновьями (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

«Я искренне сожалею»: бросил умирающего сына, порвал с Пугачёвой и в 100 лет нашёл молодую узбечку. Страсти композитора Александра Зацепина

История огромного долга



Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Чем занимается Елена Блиновская в колонии



Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

«За налоги у нас девочка сидит. Да, провинилась, я согласен. За это надо наказать, отобрать деньги и отдать малоимущим. А для общества она не опасна, она же никого не убьёт», — высказался герой мемов в соцсетях.