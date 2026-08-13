«За налоги у нас девочка сидит»: работает за 6 тысяч в месяц и носит тюремную робу. Что происходит в колонии с Еленой Блиновской и что о ней рассказал Шаляпин
Ещё недавно Елена Блиновская обучала аудиторию техникам исполнения желаний, извлекая из этого баснословные доходы, исчислявшиеся сотнями миллионов рублей ежемесячно. Сегодня некогда влиятельная блогерша отбывает срок в исправительной колонии, сменив светскую жизнь на казённую робу и скромный платок. Та, что продавала миллионам рецепт успеха, оказалась за колючей проволокой — в месте, где любые иллюзии безжалостно разбиваются о суровую реальность. Почему бизнес-империя Блиновской рухнула и что сегодня происходит с основательницей «фабрики грёз», читайте в материале «Радио 1».
Как Блиновская заработала миллиардыЕлена появилась на свет 25 августа 1981 года в небольшом посёлке Опарино Кировской области, однако детство и юность провела уже в Ярославле. Там же она получила высшее экономическое образование. Работала бухгалтером в рекламном агентстве, затем — в ветклинике, которую открыл отец.
Первым шагом к финансовой независимости стал собственный свадебный салон. В июле 2009 года Елена вышла замуж за успешного предпринимателя Алексея Блиновского, чей бизнес был связан со строительством и оптовой торговлей. В браке родилось четверо детей: сыновья Мирон, Всеволод и Платон и дочь Аврора. Вскоре она ушла из найма, погрузилась в заботы о большой семье и нашла новое увлечение. В декрете молодая женщина начала изучать психологию. Штудировала профессиональную литературу, анализировала видеоматериалы и тестировала различные методики саморазвития. Позже она решила опробовать полученные знания на практике. Многодетная мать начала с самых простых психологических упражнений, которыми сперва делилась с близким окружением, а затем и с подписчиками собственного блога. Так зародился формат знаменитых марафонов, собиравших сотни тысяч участников. В сетевом челлендже Елена бралась научить людей преодолевать страхи и избавляться от внутренних зажимов. Каждый день подписчики получали новые задания, которые следовало не только выполнить, но и отправить на проверку.
Тех, кто уклонялся от работы, безжалостно отчисляли. Как ни парадоксально, именно эта жёсткая дисциплина и создавала эффект: строгие правила лишь подстёгивали аудиторию, превращая интенсив в настоящую кузницу мотивации. Также Блиновская вела передачу на ТВ-3 «Дом исполнения желаний», совмещавшую кулинарный формат с мотивационными элементами. В период с 2019 по 2021 год доходы Елены Блиновской от её образовательных проектов превысили четыре миллиарда рублей, а ежемесячные доходы в пиковые периоды могли достигать десятков миллионов рублей.
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Ценовая политика варьировалась от доступных 4,5 тысячи рублей за базовый «Марафон желаний» до сотен тысяч за программы с персональным кураторством. На эти деньги предпринимательница приобрела дом в Подмосковье площадью 1,2 тыс. кв. м, квартиру на Серпуховском Валу в Москве, земельные участки в Подмосковье, Ялте и других регионах, а также автомобили Bentley и Lamborghini. В её собственности также числились снегоходы, прицепы и моторная лодка. Всё это выглядело как жизнь безграничного успеха.
История огромного долгаВ 2023 году Елена Блиновская представила новый совместный проект с мужем Алексеем, позиционируя его как инструмент, «заземляющий эзотерические знания о деньгах». Однако триумфальное шествие инфобизнеса резко оборвалось в апреле: блогершу задержали при попытке скрыться в Беларуси, но до границы она так и не добралась. Бизнесвумен инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализацию ещё более 43 миллионов.
Изначально мерой пресечения стал домашний арест, в рамках которого она публично признала вину и выразила раскаяние. Позднее активисты сообщали о нарушениях условий домашнего ареста, что стало одним из оснований для ужесточения меры пресечения. Несмотря на частичное погашение долга, финансовое и юридическое давление на блогершу усиливалось: были арестованы её счета и недвижимость, а также возникла угроза нового дела о мошенничестве. К уголовному преследованию привлекли и её мужа, обвинив в пособничестве и начав ликвидацию оформленных на него активов. В 2024 году Алексей Блиновский отправился в зону проведения специальной военной операции. Спустя год, в феврале 2025 года, мужчина выступил в суде, пытаясь защитить супругу, однако это не повлияло на исход дела. Суд назначил кумиру домохозяек наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, что оказалось мягче запрошенных прокуратурой шести лет.
Марафонщицу признали виновной по трём статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание денежных средств и незаконный оборот финансов. Местом отбывания наказания стала женская исправительная колония №1 в посёлке Головино Владимирской области. Защита предприняла последнюю попытку добиться отсрочки исполнения приговора до достижения младшей дочерью 14-летнего возраста, но Фемида оказалась непреклонна.
Чем занимается Елена Блиновская в колонииЛетом 2026 года блогер вновь обратилась в суд с ходатайством об отсрочке наказания. Главным аргументом стало тяжёлое положение детей, оставшихся без родительского присмотра: супруг находится в зоне СВО, а остальные родственники не справляются с воспитанием. Осуждённая даже предложила беспрецедентный компромисс: вернуться в колонию после того, как младшая дочь повзрослеет, то есть не ранее 2034 года. Однако суд, взвесив все доводы, вновь вынес категорический отказ. За полгода труда в швейном цехе исправительного учреждения она заработала скромные 36 тысяч рублей, что составляет около 6 тысяч в месяц. Этот мизерный доход резко контрастирует с оценкой её состояния в 64 миллиарда рублей на момент задержания. По словам близких, заключённая постепенно адаптируется к тюремному быту, уделяет время чтению и практически не имеет свободного времени. Встречи с родными возможны исключительно в формате свиданий через стекло.
Любимец женщин постарше Прохор Шаляпин считает вынесенный приговор излишне суровым. По его мнению, хотя блогерша и нарушила закон, её деяние не делает многодетную мать реальной угрозой для окружающих.
«За налоги у нас девочка сидит. Да, провинилась, я согласен. За это надо наказать, отобрать деньги и отдать малоимущим. А для общества она не опасна, она же никого не убьёт», — высказался герой мемов в соцсетях.