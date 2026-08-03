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Грехи и любовные треугольники звезд СССР: страсть, дошедшая до Сталина, аборт в день рождения и страшная плата за измены

Светлана Светличная (Фото: скриншот д/ф «В огнедышащей лаве любви»), Наталья Кустинская (Фото: скриншот д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье»)

В бликах софитов и вспышках фотокамер личная жизнь советских кинозвезд казалась зрителю идеальной. Однако за кулисами часто разыгрывались драмы, а любовные треугольники рушили, казалось бы, самые крепкие союзы. Судьбы некоторых актрис стали наглядной иллюстрацией того, как страсть способна заставить женщину переступить черту, а последствия этой дерзости — аукаться годами. Подробности драм — в материале «Радио 1».




Елена Проклова

Елена Проклова (Фото: скриншот д/ф «До слез бывает одиноко...»)
Елена Проклова, известная не только талантом, но и яркой внешностью, всегда жила по своим правилам. Ее брак с предпринимателем Андреем Тришиным, продлившийся три десятилетия, был далек от безоблачного. Как признавалась сама актриса, она устала от «постоянного компромисса» и однажды, после обидной фразы мужа, подала на развод. При этом брак до этого пережил измену супруга, которую Проклова простила, и романы актрисы с Олегом Янковским, Андреем Мироновым и художником Александром Адамовичем. Роман Прокловой и Янковского осуждала вся страна.
«Янковский — это была моя любовь. Аборт делала 2 сентября, в мой день рождения, Олег стоял под окнами больницы… Видя, как он любит, решила в одночасье положить отношениям конец. Он тоже знал, что не имеет права на вторую семью», — цитирует артистка издание KP.RU.
А недавно стало известно что в 72 года актриса снова плучила предложение руки и сердца от бывшего мужа Андрея Тришина.

Валентина Серова

Валентина Серова (Фото: скриншот т/п «Легенды кино»)
Валентина Серова стала музой для поэта Константина Симонова, который посвятил ей свое знаменитое «Жди меня». Их брак не был простым с самого начала: Серова долго отвергала ухаживания Симонова и согласилась на союз почти из жалости к его чувствам. Однако главный удар по их отношениям нанесла война. В 1942 году, выступая в госпитале, Серова познакомилась с генералом Константином Рокоссовским. Между ними вспыхнул бурный роман, о котором открыто заговорили.

Серова не стала ничего скрывать и честно призналась Симонову в своей новой любви. Только вмешательство Сталина, потребовавшего прекратить скандальный роман, поставило точку в этой истории, и Серова вернулась к поэту. Этот любовный треугольник, в который оказались втянуты великий поэт и прославленный маршал, навсегда остался одной из самых громких историй в мире советского искусства.

Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова (Фото: скриншот д/ф «Одна роль на всю жизнь»)
Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов считались одной из самых красивых пар советского кино. Их брак длился 13 лет, но, по воспоминаниям современников, рухнул из-за измен жены. Мордюкова не раз увлекалась на стороне, а ее роман с Борисом Андроникашвили, бывшим мужем Людмилы Гурченко, стал последней каплей. Инициатором развода стала сама Нонна Актер пошёл на беспрецедентный шаг: предложил жене «отпустить» ситуацию.
«Я так тебя прошу… Ну, бывает страсть у человека. Понимаю. Я тебе это прощу. Давай я тебе дам три месяца. Как только огонь погаснет, вернись, я прощу, но больше чтоб никогда. А сейчас у меня тяжёлая съёмка…», — вспоминала слова сестра актрисы Людмила Мордюкова в документальном фильме «О чём молчал Вячеслав Тихонов?».
Расставшись, они не разговаривали полвека, а редкие звонки перед смертью Тихонова неизменно заканчивались ссорами. По иронии судьбы, именно Мордюкова была той женщиной, которую Вячеслав, по слухам, любил всю жизнь, а Нонна позже признавалась, что роман с Андроникашвили был ошибкой.

Светлана Светличная

Светлана Светличная (Фото: скриншот к/ф «Бриллиантовая рука»)
Роковая блондинка Светлана Светличная и ее муж Владимир Ивашов были не просто супругами, а образцовой парой. Однако счастья в этом браке не было. В прессе писали, что Светличная изменяла мужу направо и налево, практически не скрываясь. Ей приписывали романы с режиссерами Андреем Кончаловским, Эдмондом Кеосаяном и актером Андреем Мироновым. Ивашов, по слухам, тоже искал утешение на стороне.

Однако, несмотря на все измены, они остались вместе, прожив в браке до самой смерти Ивашова в 1995 году. В конце жизни, в отчаянной попытке обрести счастье, Светличная вышла замуж за молодого поэта, но этот брак продлился всего месяц. Многие в сети до сих пор винят актрису в том, что она «угробила мужа своими изменами», хотя официального подтверждения, что именно это стало причиной его болезней, нет.

Наталья Кустинская

Наталья Кустинская (Фото: скриншот к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)
Наталья Кустинская была настоящей охотницей за счастьем, меняя мужей «как перчатки». Ее карьера шла в гору, но личная жизнь была лишь чредой бурных романов. Будучи в браке с сотрудником Внешторга Олегом Волковым актриса увела мужа космонавта Бориса Егорова у своей коллеги Натальи Фатеевой. Но и этот брак, продлившийся почти 20 лет, рухнул из-за измены — уже самого Егорова, когда он нашел другую женщину. Также по слухам, во время брака с волковым у Кустинской был мимолетный роман с Муслимом Магомаевым.
«Верность Волкову я сохраняла с трудом. Олег был далеко, а Муслим — рядом и смотрел на меня такими глазами... Запретить себе любить нельзя. Но думаю, ни одна женщина на моем месте не устояла бы», — признавалась позднее актриса.
Судьба оказалась к актрисе жестока: трагические смерти сына и внука, потеря мужей и одиночество на закате лет стали расплатой за ее любвеобильность, как считали многие.

Елена Генералова

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