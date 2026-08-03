03 августа 2026, 18:17

Светлана Светличная (Фото: скриншот д/ф «В огнедышащей лаве любви»), Наталья Кустинская (Фото: скриншот д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье»)

В бликах софитов и вспышках фотокамер личная жизнь советских кинозвезд казалась зрителю идеальной. Однако за кулисами часто разыгрывались драмы, а любовные треугольники рушили, казалось бы, самые крепкие союзы. Судьбы некоторых актрис стали наглядной иллюстрацией того, как страсть способна заставить женщину переступить черту, а последствия этой дерзости — аукаться годами. Подробности драм — в материале «Радио 1».





Содержание Елена Проклова Валентина Серова Нонна Мордюкова Светлана Светличная Наталья Кустинская



Елена Проклова

Елена Проклова (Фото: скриншот д/ф «До слез бывает одиноко...»)

«Янковский — это была моя любовь. Аборт делала 2 сентября, в мой день рождения, Олег стоял под окнами больницы… Видя, как он любит, решила в одночасье положить отношениям конец. Он тоже знал, что не имеет права на вторую семью», — цитирует артистка издание KP.RU.

Валентина Серова

Валентина Серова (Фото: скриншот т/п «Легенды кино»)

Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова (Фото: скриншот д/ф «Одна роль на всю жизнь»)

«Я так тебя прошу… Ну, бывает страсть у человека. Понимаю. Я тебе это прощу. Давай я тебе дам три месяца. Как только огонь погаснет, вернись, я прощу, но больше чтоб никогда. А сейчас у меня тяжёлая съёмка…», — вспоминала слова сестра актрисы Людмила Мордюкова в документальном фильме «О чём молчал Вячеслав Тихонов?».

Светлана Светличная

Светлана Светличная (Фото: скриншот к/ф «Бриллиантовая рука»)

Наталья Кустинская

Наталья Кустинская (Фото: скриншот к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)

«Верность Волкову я сохраняла с трудом. Олег был далеко, а Муслим — рядом и смотрел на меня такими глазами... Запретить себе любить нельзя. Но думаю, ни одна женщина на моем месте не устояла бы», — признавалась позднее актриса.