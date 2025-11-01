Громкие скандалы и пиар-уход Лазарева: «Ну-ка, все вместе!» поменяло формат или просто скатилось в яму «шоу-ТВ»?
Музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия-1», несмотря на свою популярность, давно заработало репутацию одного из самых скандальных проектов на федеральном телевидении. За внешним лоском и вокальными баталиями скрываются регулярные конфликты, обвинения в необъективности и кадровые перестановки, которые будоражат зрителей и участников. Подробности — в материале «Радио 1».
Конфликты и скандалы на шоу
Эфиры шоу регулярно сопровождаются острыми моментами и прямыми столкновениями как между членами жюри, так и в отношении участников. Один из самых ярких инцидентов произошел в октябре 2025 года. Лидер «Сотни» Сергей Лазарев устроил эмоциональный разнос музыкальному критику Рамину Рамузыке, который позволил себе покритиковать выступление участницы Варвары Ступиной. Лазарев, не сдерживая эмоций, кричал: «Совесть потеряли!», прерывая оппонента и не дав ему договорить. Он настаивал, что критика в адрес самобытного артиста несправедлива.
«Что не понравилось? Что? Какое невероятное владение голосом, какая свобода! Она придумала то, чего в песне не было, и сделала это в сотни раз круче! Так себя показала — просто от и до! Если бы она в таком возрасте спела бы нормально, было бы странно! И песня потрясающая! Совесть потеряли, совесть! Варвара — уникальная, классная, самобытная», — заявил Сергей.
Конфликты на шоу не ограничиваются Лазаревым. В том же выпуске эксперт Виннер, возмущенный тем, что не все члены «сотни» встали во время выступления одной из участниц, позволил себе назвать их «плесенью, которая просиживает свои места». Подобные высказывания создают токсичную атмосферу и ставят под сомнение объективность судейства.
Зрители и комментаторы отмечают, что помимо вокальных баталий, шоу наполнено откровенно постановочными и неоднозначными событиями. Например, в седьмом выпуске эксперт Азат Раимбердиев устроил предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на сцене. Многие восприняли это как неуместный «цирк и показушность», отвлекающий от сути конкурса.
Ради рейтинга и уйти не жалко
В декабре 2024 года многие телезрители восприняли всерьез заявления бессменного лидера и председателя «Сотни» Сергея Лазарева об уходе из проекта. Объявление прозвучало после череды громких скандалов, которые эмоционально его якобы истощили.
В одном из выпусков шоу Лазарев, возмущенный тем, что эксперт Лев Рудин не голосует за талантливую, по его мнению, участницу, совершил рискованный прыжок через два яруса стены жюри, чтобы самостоятельно нажать кнопку Рудина. Этот поступок он позже назвал «эмоциональным порывом» и «прыжком Спайдермена», вызванным «накопительным эффектом поведения некоторых экспертов». Этот инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях о допустимости такого поведения и этичности вмешательства в голосование.
В финале шестого сезона звездный гость Филипп Киркоров не отдал свой голос за выступление 17-летней Элен Бадалян, что вызвало резкую реакцию Лазарева. Сергей начал кричать на членов жюри, не поддержавших певицу, и нажал кнопку за самого Киркорова, однако этот голос не был засчитан. В ответ Киркоров заявил, что исполнение его «не тронуло», и покинул студию со словами: «Где там выход?». Этот публичный конфликт двух звезд шоу-бизнеса стал одной из самых обсуждаемых тем финала.
Непосредственно после награждения победителя в том же финальном эфире Лазарев объявил о своем решении покинуть проект. Со слезами на глазах он обратился к «сотне»:
«К сожалению, очень сложно каждый эфир дается мне эмоционально, поэтому я все-таки принял решение покинуть шоу... Этот сезон заключительный для меня».И уже в апреле 2025 года все с нетерпением ждали нового ведущего передачи, но на экранах снова предстал Лазарев со словами:
«Здравствуй, моя любимая сотня. Скажу честно, откровенно и от души, друзья, я не могу себя представить без вас, правда».
Мнение участников и зрителейПубличная реакция на проект крайне неоднородна. В комментариях и обсуждениях можно выделить несколько повторяющихся претензий. Многие зрители возмущены тем, что в жюри могут попасть «случайные» люди, а его члены часто «горланят громче участника», не давая насладиться выступлением.
Часть аудитории, смотревшая первые сезоны, отмечает, что проект деградирует.
«Это было хорошее шоу 5 сезонов... Пока не наступил шестой. Свалились в общую яму "шоу-ТВ"», — пишут пользователи в сети, имея в виду ставку на скандалы, а не на музыку.Настораживает зрителей и то, что победители, получая солидный приз в 5 миллионов рублей, затем практически не проявляют себя на сцене. «Получил и пропал», — таково распространенное мнение, которое порождает вопросы о целесообразности таких больших трат и реальной поддержке талантов.