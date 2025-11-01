01 ноября 2025, 16:46

Фото: скриншот шоу «Ну-ка, все вместе!»

Музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия-1», несмотря на свою популярность, давно заработало репутацию одного из самых скандальных проектов на федеральном телевидении. За внешним лоском и вокальными баталиями скрываются регулярные конфликты, обвинения в необъективности и кадровые перестановки, которые будоражат зрителей и участников. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Конфликты и скандалы на шоу Ради рейтинга и уйти не жалко Мнение участников и зрителей



Конфликты и скандалы на шоу

Сергей Лазарев (Фото: скриншот шоу «Ну-ка, все вместе!»)



«Что не понравилось? Что? Какое невероятное владение голосом, какая свобода! Она придумала то, чего в песне не было, и сделала это в сотни раз круче! Так себя показала — просто от и до! Если бы она в таком возрасте спела бы нормально, было бы странно! И песня потрясающая! Совесть потеряли, совесть! Варвара — уникальная, классная, самобытная», — заявил Сергей.

Ради рейтинга и уйти не жалко

Сергей Лазарев и участники «сотни» (Фото: скриншот шоу «Ну-ка, все вместе!»)

«К сожалению, очень сложно каждый эфир дается мне эмоционально, поэтому я все-таки принял решение покинуть шоу... Этот сезон заключительный для меня».

«Здравствуй, моя любимая сотня. Скажу честно, откровенно и от души, друзья, я не могу себя представить без вас, правда».

Мнение участников и зрителей

Николай Басков (Фото: скриншот шоу «Ну-ка, все вместе!»)



«Это было хорошее шоу 5 сезонов... Пока не наступил шестой. Свалились в общую яму "шоу-ТВ"», — пишут пользователи в сети, имея в виду ставку на скандалы, а не на музыку.