Громко ушел от вдовы Шукшина, не захотел работать с Цоем и впал в кому: Бари Алибасову 78 лет, как живет продюсер «На-На»
6 июня Бари Алибасову исполняется 78 лет. Его называют одним из самых ярких и эксцентричных продюсеров постсоветского шоу-бизнеса. В 90-х его группа «На-На» собирала стадионы, а сам он был символом популярности и авангарда. Как сложилась судьба Бари Каримовича и в каких скандалах он замешан, расскажет «Радио 1».
Путь к сцене: детство и юность Бари АлибасоваБари Алибасов родился 6 июня 1947 года в казахстанском городе Чарск в многодетной семье. Настоящее имя — Бауыржан, а ударение в сокращённой форме — Бари́, на последний слог. По национальности он наполовину казах, наполовину татарин.
С раннего возраста Бари увлекался музыкой, несмотря на то что родители к творчеству не имели отношения: отец работал в банке, мать — бухгалтером и по совместительству в паровозном депо. Детство прошло в строгости — за шалости Бари не раз наказывали ремнём, а из школы его периодически выгоняли за хулиганство.
Тем не менее, к окончанию школы он уже определился с жизненным призванием. Родителей не стал огорчать и поступил в Усть-Каменогорский строительный институт, но все равно мечтал стать музыкантом.
Начало музыкальной карьеры: группа «Интеграл»Первые шаги в музыке Бари сделал в студенчестве. В 1965 году он основал группу «Интеграл», которая быстро стала популярной в регионе. Этот проект стал стартовой площадкой для будущих звёзд, таких как Евгений Белоусов и Сергей Челобанов.
«Интеграл» просуществовал более 20 лет. Группа выделялась экспериментальным звучанием и новаторским подходом. После окончания учёбы Алибасов окончательно выбрал музыку как профессию и продолжил развивать коллектив.
Рождение легенды: «На-На» и новая эра популярностиВ 1989 году, почувствовав, что «Интеграл» себя исчерпал, Алибасов создал новый проект — группу «На-На». С первых выступлений коллектив выделялся дерзкой подачей, экстравагантными костюмами и танцами. Настоящий успех пришёл в 90-х, когда группа стала сверхпопулярной — до такой степени, что на концерты приходилось приглашать двойников.
«Золотой состав» группы «На-На»: Владимир Политов, Владимир Лёвкин, Вячеслав Жеребкин, Владимир Асимов.
Хиты «Фаина», «Красивая», «Шляпа» и другие сделали группу феноменом эстрады, а самого Алибасова — одним из самых влиятельных продюсеров России. Он несколько раз был признан лучшим в своей профессии, а «На-На» гастролировали по всему миру, давая по 2-3 концерта в день.
Продюсер с чутьём и ошибкамиАлибасов работал с большим количеством артистов: Леонтьев, Пугачёва, Киркоров — многие признавали его талант и профессионализм. Однако сам Бари Каримович признаётся, что допустил две роковые ошибки: не разглядел потенциал Юры Шатунова и Виктора Цоя. По его словам, Цой показался ему «слишком корейским» для отечественной публики.
Скандалы и конфликты с Бари АлибасовымС течением времени имя Алибасова всё чаще появлялось в заголовках не из-за музыки, а из-за скандалов.
Конфликт Алибасова с Разиным
Один из самых громких случаев — спор с Андреем Разиным из «Ласкового мая». Алибасов заявил, что дал Разину 150 тысяч рублей на запуск группы и потребовал вернуть деньги или права на бренд.
«Он начал хвалиться, как успешно они выступают. Я говорю: тогда верни деньги! Мол, можешь не отдавать деньги, просто отработай — за два месяца ты их заработаешь без проблем. Он пообещал, что отдаст и снова пропал», — рассказывал Алибасов.Дело дошло до суда, но безрезультатно.
Суд с блогером
Позже Алибасов выиграл миллион рублей у блогера, назвавшего его «татаро-казахским гастарбайтером». Однако многие посчитали этот процесс пиар-ходом на фоне падения интереса к «На-На».
Конфликт с экс-участниками
Бывшие солисты «На-На» — Лёвкин и Юрин — не раз публично высказывали недовольство продюсером. По словам Лёвкина, Алибасов запрещал ему даже упоминать о том, что он был участником группы, когда тот начал сольную карьеру.
«Видимо, я должен говорить, что 10 лет проработал в группе с названием из четырех букв», — саркастично говорил он.
Личная жизнь: семейные тайны Бари АлибасоваЛичная жизнь Бари Алибасова была не менее бурной, чем его карьера. Только официальных браков у продюсера было шесть или семь — точное число назвать сложно, учитывая, что сам он не всегда уточнял детали.
От второго официального брака с актрисой и телеведущей Еленой Уронич у продюсера есть сын — Бари Алибасов-младший, родившийся в 1985 году. Наследник пошёл по стопам отца и стал известным продюсером, а также общественным деятелем. Сам Алибасов неоднократно подчёркивал, что гордится сыном и его достижениями.
Также известно, что у продюсера есть внебрачная дочь, предположительно рождённая от школьной любви по имени Светлана. Кроме того, некоторое время Алибасов был женат на актрисе Виктории Максимовой, однако этот союз продлился недолго.
Наиболее обсуждаемым стал брак продюсера с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной — вдовой Василия Шукшина. Их свадьба в 2018 году после 25 лет дружбы стала сенсацией. Однако уже спустя два года супруги расстались, и бракоразводный процесс сопровождался громкими скандалами и публичными обвинениями.
«Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие. А с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть», — заявлял тогда Алибасов.Коллеги и близкие в те годы не раз выражали обеспокоенность состоянием продюсера, подозревая злоупотребление транквилизаторами и алкоголем. Подозревали, что Алибасов часто был в затуманенном состоянии, и «ему бесполезно было что-то доказывать».
В январе 2024 года Алибасов вновь удивил публику, сообщив о женитьбе на своей помощнице Елене. Церемония прошла тихо.
«У нас никакого праздника не было, просто расписались, и все. Даже в ресторан не ходили. Женился да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живём», — рассказывал Алибасов.
Проблемы со здоровьем: от «Крота» до инсультаЗдоровье Бари Алибасова уже давно стало темой пристального внимания СМИ. Самый громкий эпизод произошёл в июне 2019 года, когда продюсер оказался в реанимации после отравления химическим средством для прочистки труб «Крот». По его версии, он перепутал средство с соком из-за схожей упаковки.
Пострадавший получил тяжёлые ожоги пищевода и внутренних органов, что потребовало длительного лечения. Алибасов впал в кому, но спустя несколько недель медики смогли стабилизировать его состояние.
Однако многие сомневались в достоверности этой истории. Некоторые коллеги считали, что инцидент — выдумка, призванная привлечь внимание и заработать деньги на телешоу. По их словам, финансовое положение продюсера и его семьи было непростым, что и подтолкнуло к подобной медийной кампании.
Куда более серьёзные проблемы возникли в начале 2024 года. Сначала у продюсера обнаружили злокачественную опухоль, а вскоре он был экстренно госпитализирован с инсультом. В реанимации его состояние ухудшилось: врачи зафиксировали нарушение речи, паралич правой части тела и повторный приступ. Медикам удалось спасти жизнь Алибасова, но, по сообщениям СМИ, последствия остались тяжёлыми — он почти не говорит и с трудом передвигается.
Близкие продюсера отмечают, что он стал заметно тише и чаще пребывает в подавленном состоянии.
«Он позвонил, был достаточно грустный и начал благодарить меня: «Сергей, спасибо за то, что делал для меня много лет». Это несвойственно Алибасову. Я ему говорю: «Бари, ты как будто прощаешься», — рассказал адвокат Сергей Жорин.