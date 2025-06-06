06 июня 2025, 14:20

Бари Алибасов (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

6 июня Бари Алибасову исполняется 78 лет. Его называют одним из самых ярких и эксцентричных продюсеров постсоветского шоу-бизнеса. В 90-х его группа «На-На» собирала стадионы, а сам он был символом популярности и авангарда. Как сложилась судьба Бари Каримовича и в каких скандалах он замешан, расскажет «Радио 1».





Содержание Путь к сцене: детство и юность Бари Алибасова Начало музыкальной карьеры: группа «Интеграл» Рождение легенды: «На-На» и новая эра популярности Продюсер с чутьём и ошибками Скандалы и конфликты с Бари Алибасовым Конфликт Алибасова с Разиным Суд с блогером Конфликт с экс-участниками Личная жизнь: семейные тайны Бари Алибасова Проблемы со здоровьем: от «Крота» до инсульта

Путь к сцене: детство и юность Бари Алибасова

Начало музыкальной карьеры: группа «Интеграл»

Бари Алибасов (фото: Instagram* / alibasov_nana)



Рождение легенды: «На-На» и новая эра популярности

Продюсер с чутьём и ошибками

Скандалы и конфликты с Бари Алибасовым

Бари Алибасов (фото: Instagram* / alibasov_nana)



Конфликт Алибасова с Разиным

«Он начал хвалиться, как успешно они выступают. Я говорю: тогда верни деньги! Мол, можешь не отдавать деньги, просто отработай — за два месяца ты их заработаешь без проблем. Он пообещал, что отдаст и снова пропал», — рассказывал Алибасов.

Суд с блогером

Конфликт с экс-участниками

«Видимо, я должен говорить, что 10 лет проработал в группе с названием из четырех букв», — саркастично говорил он.

Личная жизнь: семейные тайны Бари Алибасова

Бари Алибасов (фото: Instagram* / alibasov_nana)



«Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие. А с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть», — заявлял тогда Алибасов.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: Instagram* / alibasov_nana)



«У нас никакого праздника не было, просто расписались, и все. Даже в ресторан не ходили. Женился да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живём», — рассказывал Алибасов.

Проблемы со здоровьем: от «Крота» до инсульта

«Он позвонил, был достаточно грустный и начал благодарить меня: «Сергей, спасибо за то, что делал для меня много лет». Это несвойственно Алибасову. Я ему говорю: «Бари, ты как будто прощаешься», — рассказал адвокат Сергей Жорин.