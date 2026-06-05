05 июня 2026, 15:44

Владимир Стержаков: (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Владимир Стержаков начал выходить на сцену и появляться в кино ещё в 1980-х. Однако режиссёры по-настоящему оценили его талант лишь после сорока лет. Поздний успех не помешал артисту: уже в зрелом возрасте он стал одним из самых востребованных актёров. Публика также хорошо помнит его по многочисленным рекламным роликам. В карьере и судьбе мужчины было немало неожиданных поворотов и драматичных событий. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Разрыв с театром Французская возлюбленная В горе и радости Онкология Владимир Стержаков сейчас

Детство и юность

«Снесло башку»: Германия, скандалы в Беларуси, фиктивный брак и слухи о романе с Орбакайте. Неизвестные страницы жизни Анатолия Кота

Разрыв с театром

Владимир Стержаков (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Французская возлюбленная

Владимир Стержаков (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В горе и радости

«Я взяла нож и порезала его»: суицидальные мысли, наркотики и секс в 14 лет. Вся правда об Анджелине Джоли и ее разводе с Брэдом Питтом

Онкология

Владимир Стержаков (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Владимир Стержаков сейчас