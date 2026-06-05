Французская возлюбленная, смерть дочери, онкология и разрыв с театром: что стало с Владимиром Стержаковым? Вся правда о жизни актера
Владимир Стержаков начал выходить на сцену и появляться в кино ещё в 1980-х. Однако режиссёры по-настоящему оценили его талант лишь после сорока лет. Поздний успех не помешал артисту: уже в зрелом возрасте он стал одним из самых востребованных актёров. Публика также хорошо помнит его по многочисленным рекламным роликам. В карьере и судьбе мужчины было немало неожиданных поворотов и драматичных событий. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
Детство и юностьВладимир Стержаков родился и вырос в Таллине. Его родители не имели отношения к искусству, но умели создавать в доме тепло и радость. По воспоминаниям актёра, отец и мать прожили вместе 54 года. Их чувства были видны без лишних слов. Семье с тремя детьми приходилось непросто, однако дома всегда царили любовь, забота и ощущение настоящего счастья. Творческие способности у Владимира проявились ещё в школе. Он охотно участвовал в самодеятельности и уже тогда мечтал о сцене. После девятого класса юноша поступил в училище при Русском драматическом театре. Почти всё свободное время он проводил на репетициях. Уроки приходилось делать по ночам, поэтому на занятиях в школе он часто засыпал. Педагоги сначала жаловались директору, но тот попросил относиться к юноше мягче. Именно директор первым поверил, что о Владимире однажды узнает вся страна. Получив аттестат, Стержаков поехал в Москву. Он подал документы сразу в несколько театральных вузов. В итоге его были готовы принять сразу в три учебных заведения. Владимир выбрал Школу-студию МХАТ, хотя мог пойти во ВГИК или Щукинское училище. О своём решении он позже ни разу не пожалел. Будущий артист учился на курсе Василия Маркова и внимательно впитывал всё, чему учили мастера. После выпуска Олег Ефремов пригласил молодого актёра в труппу МХАТа.
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Однако вскоре Владимиру пришла повестка. Он отправился в военкомат. Там удивились, что артист из МХАТа собирается служить как все. Военком даже предложил устроить его в Театр Советской армии, где срочную службу проходили многие актёры. Но Стержаков отказался. Он объяснил это просто: отец воевал в Великую Отечественную, мать пережила плен, а дед погиб на фронте. Владимир решил, что должен пройти этот путь на общих основаниях. Иначе, по его словам, он перестал бы уважать себя. К тому же близкие такого решения не поняли бы. В итоге актёр два года прослужил в сапёрных войсках, а затем вернулся на сцену.
Разрыв с театромПосле раздела МХАТа в 1987 году Владимир Стержаков ушёл вслед за Олегом Ефремовым в МХАТ имени Чехова. Сначала он выходил в массовых сценах и играл небольших героев. Позже режиссёры стали доверять ему серьёзные роли. Сам артист всегда считал главным делом театр. Но во второй половине 1980-х он начал сниматься и в кино. Широкая известность пришла к нему не сразу. В 1990-е сцена и кинематограф переживали тяжёлые времена. Стержакову пришлось браться за любую работу. Он был грузчиком, водителем и даже мыл подъезды. При этом профессию актёра он не предал. В 2000 году умер Олег Ефремов. Театр тогда возглавил Олег Табаков. Уже через год Стержаков ушёл из труппы. Вокруг этого решения быстро пошли разговоры.
Многие говорили, что актёр не смог поладить с новым худруком. Причиной якобы стало влияние Марины Зудиной на дела театра. Позже мужчина объяснил, что произошло на самом деле. Одна бульварная газета напечатала материал, где ему приписали резкие слова о новом руководстве. В той же публикации авторы утверждали, будто артист назвал жену Табакова «мхатовской Салтычихой». После этого ролей у него стало заметно меньше. Он несколько дней всё обдумывал, а потом написал заявление. В одной из телепередач Стержаков сказал, кто, по его мнению, устроил эту историю. Актёр прямо назвал Станислава Садальского. Сам он признавался, что из-за гордости так и не подошёл к Табакову для откровенного разговора. Без работы мужчина не остался. Он начал играть в антрепризе. Ещё он снимался в рекламе. Вскоре его карьера на экране пошла вверх. Сегодня в фильмографии Владимира около 240 работ. Он по-прежнему много снимается. Нередко ему предлагают и главные роли. Коллеги ценят его за опыт, дисциплину и широкий диапазон. Актёр убедительно играет и романтиков, и отрицательных персонажей. Среди самых заметных проектов с его участием — «Маргоша», «Широка река», «Одиссея сыщика Гурова», «Молодёжка» и другие. Но главным своим успехом Стержаков считает не карьеру, а крепкую семью.
Французская возлюбленнаяОфициально Владимир Стержаков вступал в брак дважды. Первый раз это случилось сразу после окончания института. Союз оказался фиктивным. Актёра пригласили в труппу МХАТа, но для работы нужна была московская прописка. Тогда он договорился с девушкой из творческой среды, которая согласилась помочь. Их связывал только расчёт. О любви речи не было. Сам мужчина в те годы считал себя убеждённым холостяком. Позже в его жизни появилась яркая романтическая история. Возлюбленную звали Оливия. Она работала во французском посольстве в Москве. Девушку покорили талант и внешность артиста. Он тоже быстро увлёкся. Пара много времени проводила вместе. Влюблённым приходилось скрываться от внимания правоохранителей. Однажды они даже уходили от погони. Со временем Оливии нужно было возвращаться домой. Она всё чаще предлагала уехать во Францию вместе. Однако Стержаков к такому шагу не был готов. Он не хотел менять страну и не мыслил жизни без театра. В итоге Оливия уехала в Париж одна. Позже она ещё раз приехала в Москву. Девушка надеялась уговорить его изменить решение. Но к тому моменту сердце актёра уже принадлежало другой.
В горе и радостиОднажды после ночных съёмок Владимир Стержаков зашёл в магазин за хлебом. У кассы тянулась длинная очередь. В этот момент в зал вошла девушка, которая явно спешила. Актёр уступил ей своё место, а сам встал в конец. Когда незнакомка направилась к выходу, мужчина пошёл за ней. В сумке у него лежали бананы. Он подарил их девушке и уговорил оставить номер телефона. После этого она убежала по делам. Вечером Владимир ей позвонил. Их роман длился целый год. Они обращались друг к другу по имени и отчеству. Много разговаривали и делились самым важным. Когда Алла Евгеньевна поднималась домой, Владимир Александрович стоял под окнами и просто смотрел на неё. Потом актёр серьёзно заболел. На съёмках ему пришлось долго лежать на льду. К вечеру поднялась температура, и он начал бредить. Очнувшись, Стержаков увидел рядом Аллу и сначала решил, что это видение. Но девушка действительно сидела у его кровати. Она делала компрессы, давала лекарства и поила его ароматным куриным бульоном. После выздоровления Владимир сделал женщине предложение. В 1994 году они поженились.
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Супруги мечтали о детях. Но беременность долго не наступала, а врачи не давали надежды. Тогда артист предложил взять ребёнка из детского дома. Жена отказалась, потому что хотела родить сама. После очередного курса лечения она сообщила мужу, что ждёт ребёнка. Пара радовалась и строила планы. Однако счастье оборвалось. Они потеряли ещё не родившуюся дочь. Девочку собирались назвать Женей. Позже Стержаков говорил, что это был один из самых тяжёлых периодов в их жизни. Особенно он переживал за Аллу и за то, как она перенесла эту боль. Но беда не разрушила семью. Наоборот, супруги вместе прошли через испытание. Со временем в доме всё же зазвучали детские голоса. В 1999 году у них родился сын Денис. Через четыре года появился Алексей. Владимир Александрович оказался очень заботливым отцом. Всё свободное время он отдавал детям. Даже после тяжёлого рабочего дня он спешил домой и сразу включался в игры с мальчиками. В одном из интервью актёр признавался, что по натуре он очень домашний человек. Гвозди забивать не умеет, зато прекрасно готовит и с удовольствием наводит порядок. Когда сыновья подросли, детские забавы сменили рыбалка и футбол.