«Грязная морда» из метро: как провинциальный хулиган Алексей Щербаков заставил смеяться всю страну и был изгнан с ТНТ
На российском юмористическом Олимпе он стоит особняком. Не выпускник престижного ГИТИСа, а бывший монтажник метрополитена и перекупщик автомобилей. Не прилизанный телевизионный шутник, а грубоватый «пацан», который публично признается в любви к оральному сексу и разносит звезд в пух и прах. 15 декабря Алексею Щербакову, известному под псевдонимом «Лёха», исполняется 37 лет. Сегодня его имя ассоциируется не только со смехом, но и с жесткими конфликтами и отменой выступлений по политическим мотивам. Подробности — в материале «Радио 1».
От Зеленограда до «Comedy Баттла»: рождение «быдла-героя»Алексей Щербаков родился в подмосковном Зеленограде в 1988 году. Его детство было окрашено трагедией: родной отец утонул, когда мальчику было два года. Воспитывал его отчим, сотрудник ГИБДД, чью манеру «легкого неуважения к окружающим» и грубоватого юмора Алексей, по собственному признанию, унаследовал. Уже в школе он был душой компании, хулиганил и отличался искрометным чувством юмора. После школы он поступил на «серьезный» факультет «Финансы и кредит», но параллельно тянуло к сцене и он посещал театральную студию. Затем последовала военная служба в 16-й бригаде спецназа ГРУ в Тамбове, которой он гордится до сих пор.
После армии началась суровая реальность взрослой жизни. Чтобы обеспечить молодую жену Елену, за которой он ухаживал со школы, и маленького сына, Щербаков работал на двух работах: днем на стройке, ночью — монтажником в московском метро. Именно в метро, «с грязной мордой» в тоннеле, он подмечал характеры и типажи будущих зрителей.
В 2012 году, отчаянно нуждаясь в деньгах, он пришел на «Comedy Баттл» с прямым заявлением:
«Хочу в резиденты Comedy Club... Могу хоть кулер за кулисами менять. Как комика устроит зарплата от 50 тысяч рублей».
Тогда жюри его забраковало. Вторая попытка в 2013 году оказалась судьбоносной, но трагичной: накануне выступления от инсульта умер его отчим. Мать убедила его идти на сцену.
«Мне даже мама сказала, что я должен пойти и выступить, ведь я долго готовился. Редакторы пояснили, что вот с этим материалом я могу пройти, а если не выйдет, то в третий раз меня, «старичка», уже точно не возьмут никуда. И я осознал, что всё: у меня жена, маленький ребенок, метро это задолбало уже, денег не хватает, а теперь мама одна, она не выкарабкается никак», — цитирует Щербакова издание Starhit.ru.
Эмоциональный монолог, в котором он в том числе говорил о личной трагедии, помог ему пройти дальше. Так началась карьера комика, который строил свой образ на контрасте: простой работяга с тяжелой судьбой против гламурного телевидения.
Острый язык как оружие, скандалы как часть брендаУспех пришел к Щербакову не благодаря, а во многом вопреки правилам. Его фирменный стиль — «чернуха», жесткие шутки и провокации — стал причиной главных скандалов его карьеры. Сам формат «Что было дальше?» (ЧБД) строился на агрессивном «прожиге» гостей. Особенно резонансным стало унижение певца Олега Майами, которого довели почти до слез. Публичные откровения Щербакова о подробностях интимной жизни с женой также вызывали шквал критики и обвинения в пошлости и «быдловатости».
На пике популярности шоу ЧБД, принесшего создателям миллионы долларов, грянули корпоративные разногласия. Щербаков публично обвинил креативного продюсера ТНТ Вячеслава Дусмухаметова в финансовых махинациях. По словам комика, продюсер скрыл от команды ЧБД истинную сумму, которую получил за эксклюзивный контракт на показ шоу во «ВКонтакте».
«Мы услышали сумму от Славы и потом услышали сумму, которую он получил... Нам это, конечно, сильно не понравилось. Что значит "отдаст"?» — возмущался Щербаков в подкасте «Бухарог Лайв».
Этот конфликт привел к его фактическому изгнанию из основного состава Stand Up на ТНТ.
Между Курском и клеймом «иноагента»После разрыва с ТНТ Щербаков сосредоточился на сольной карьере и возрожденном шоу «ЧБД». Он остается востребованным комиком с плотным графиком. В его личной жизни — образцовый брак с Еленой и двое сыновей. Казалось бы, идиллия.
Однако в августе 2025 года случилось то, что перевело его статус из скандальной звезды в политически неблагонадежную фигуру. Концерт Щербакова в Кемеровской области был отменен из-за жалоб местных жителей. В обращениях к властям его называли «оппозиционером» и «достойным статуса иноагента», несмотря на попытки администрации доказать обратное. Этот инцидент стал болезненным ударом по репутации. Парадокс в том, что ранее Щербаков, по данным волонтеров, не афишируя, оказывал гуманитарную помощь жителям прифронтового Курска.
Сегодня Алексей Щербаков для части публики — «свой пацан», прошедший путь от нищеты к успеху и говорящий правду в лоб. А для других — грубый провокатор, чьи шутки перешли грань.