14 декабря 2025, 20:03

Алексей Щербаков (Фото: Instagram*/@shcherbakov_alexei)

На российском юмористическом Олимпе он стоит особняком. Не выпускник престижного ГИТИСа, а бывший монтажник метрополитена и перекупщик автомобилей. Не прилизанный телевизионный шутник, а грубоватый «пацан», который публично признается в любви к оральному сексу и разносит звезд в пух и прах. 15 декабря Алексею Щербакову, известному под псевдонимом «Лёха», исполняется 37 лет. Сегодня его имя ассоциируется не только со смехом, но и с жесткими конфликтами и отменой выступлений по политическим мотивам. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание От Зеленограда до «Comedy Баттла»: рождение «быдла-героя» Острый язык как оружие, скандалы как часть бренда Между Курском и клеймом «иноагента»



От Зеленограда до «Comedy Баттла»: рождение «быдла-героя»

Алексей Щербаков (Фото: Instagram*/@shcherbakov_alexei)

«Хочу в резиденты Comedy Club... Могу хоть кулер за кулисами менять. Как комика устроит зарплата от 50 тысяч рублей».

«Мне даже мама сказала, что я должен пойти и выступить, ведь я долго готовился. Редакторы пояснили, что вот с этим материалом я могу пройти, а если не выйдет, то в третий раз меня, «старичка», уже точно не возьмут никуда. И я осознал, что всё: у меня жена, маленький ребенок, метро это задолбало уже, денег не хватает, а теперь мама одна, она не выкарабкается никак», — цитирует Щербакова издание Starhit.ru.

Острый язык как оружие, скандалы как часть бренда

Алексей Щербаков (Фото: Instagram*/@shcherbakov_alexei)

«Мы услышали сумму от Славы и потом услышали сумму, которую он получил... Нам это, конечно, сильно не понравилось. Что значит "отдаст"?» — возмущался Щербаков в подкасте «Бухарог Лайв».

Между Курском и клеймом «иноагента»