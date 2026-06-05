«Грязное белье на публику»: почему от Александра Домогарова сбегали невесты и как в 62 он завел роман с молодой танцовщицей

05 июня 2026, 18:18

Александр Домогаров (Фото: Инстаграм*@domogarov.aleksandr)

Он мог бы до сих пор купаться в лучах славы и гонорарах уровня первых звезд, но предпочел тишину загородного дома в компании собак. Несговорчивый гений, похоронивший сына и переживший оглушительное предательство любимой женщины, впервые за долгие годы поверил в новую любовь. Почему Александр Домогаров разрушил свою карьеру ради права быть «неудобным», и кто та женщина, что согрела сердце 62-летнего затворника, расскажет «Радио 1».





Содержание Почему Домогаров отказался от больших денег и стал «неудобным» Трагедия которая изменила судьбу мушкетёра с русской душой Личная драма Александра Домогарова и новая надежда



Почему Домогаров отказался от больших денег и стал «неудобным»



Александр Домогаров (Фото: Инстаграм*@domogarov.aleksandr)

«Мне предлагали роли в проходных сериалах за большие деньги. Я отказывался. Не потому, что я гордый, а потому, что мне скучно играть то, во что я не верю», — поведал Александр в интервью «Каравану историй».

Трагедия которая изменила судьбу мушкетёра с русской душой



Александр Домогаров (Фото: Инстаграм*@domogarov.aleksandr)

«Я не люблю тусовки. Я не люблю эту фальшивую светскую жизнь. Мне комфортнее с животными, чем с людьми», — признавался актёр в интервью «7Дней».

Личная драма Александра Домогарова и новая надежда



Александр Домогаров с сыном (Фото: Инстаграм*@domogarov.aleksandr)

«Меня тогда просто разрывало на части. Я не мог молчать. Я кричал об этом на всех углах, а потом жалел. Потому что грязное бельё не нужно выносить на публику», — вспоминал актёр в беседе с «Комсомольской правдой».

«Я сам во всём виноват. Сам всё разрушил. Она молодая, красивая, талантливая. Я её понимаю. Но мне было очень больно», — признавался Александр в интервью «7 Дней».