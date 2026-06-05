«Грязное белье на публику»: почему от Александра Домогарова сбегали невесты и как в 62 он завел роман с молодой танцовщицей
Он мог бы до сих пор купаться в лучах славы и гонорарах уровня первых звезд, но предпочел тишину загородного дома в компании собак. Несговорчивый гений, похоронивший сына и переживший оглушительное предательство любимой женщины, впервые за долгие годы поверил в новую любовь. Почему Александр Домогаров разрушил свою карьеру ради права быть «неудобным», и кто та женщина, что согрела сердце 62-летнего затворника, расскажет «Радио 1».
Почему Домогаров отказался от больших денег и стал «неудобным»В нулевые годы Александр Домогаров находился на пике славы: роли в «Гардемаринах» и «Графине де Монсоро» сделали его эталоном мужской харизмы, а режиссёры буквально боролись за участие артиста в проектах.
Однако именно сложный и бескомпромиссный характер актёра стал главной причиной его последующего ухода в тень. Домогаров мог открыто конфликтовать с постановщиками из-за малейшей фальши и принципиально отказывался от коммерчески выгодных, но пустых ролей.
«Мне предлагали роли в проходных сериалах за большие деньги. Я отказывался. Не потому, что я гордый, а потому, что мне скучно играть то, во что я не верю», — поведал Александр в интервью «Каравану историй».В результате в киноиндустрии, где высоко ценится умение договариваться, с ним просто перестали сотрудничать, закрепив за ним репутацию: «Домогаров — гений, но неудобный». Сам брутальный романтик из 90-х годов рассуждал о своём характере и конфликтах в профессии предельно откровенно. «Я знаю, что за моей спиной говорят: «Домогаров — гений, но с ним невозможно работать». Что ж, я не пришёл в эту профессию, чтобы быть удобным».
Трагедия которая изменила судьбу мушкетёра с русской душойВторой причиной стало тяжёлое личное потрясение: в 2008 году в автокатастрофе погиб его 23-летний сын Дмитрий. Этот удар оказался невосполнимым. Актёр на несколько лет выпал из профессии, погрузившись в депрессию, поскольку играть романтических героев с опустошённой душой он просто не мог. Киноиндустрия, не привыкшая ждать, продолжила развиваться без него. Когда Домогаров попытался вернуться, правила игры в мире кино стали другими: нишу главных героев заняли более молодые и покладистые коллеги. Артисту стали предлагать лишь роли отцов или проходные сериалы, но гордость не позволяла ему соглашаться на ширпотреб. Вместо этого он принципиально ушёл в театр и антрепризу, где мог отдавать себя без остатка, играя в «Ричарде III» или «Макбете». Домогаров не исчез из поля зрения публики, просто присутствие «народного гардемарина» на телеэкранах стало куда более избирательным. Его редкие возвращения в большое кино, например в проектах «Союз спасения» и «Грозный», доказали, что он остаётся уникальным артистом, умеющим пронзительно и многогранно раскрывать сложные исторические характеры.
Главным творческим домом для актёра стал Театр имени Моссовета. Спектакли с участием Александра, такие как «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» или «Ричард III», пользуются неизменным аншлагом, а на сцене звезда плаща и шпаги по-прежнему отдаёт себя без остатка. За пределами театра артист ведёт крайне замкнутый образ жизни. Имея квартиру в столице, Домогаров предпочитает уединение за городом в тишине и компании собак, осознанно дистанцируясь от публичности.
«Я не люблю тусовки. Я не люблю эту фальшивую светскую жизнь. Мне комфортнее с животными, чем с людьми», — признавался актёр в интервью «7Дней».
Личная драма Александра Домогарова и новая надеждаСам народный артист России, которого часто называют роковым мужчиной, признается, что фатально невезуч в любви. Первой женой Домогарова была Наталья Сагоян, в этом браке родился сын Дмитрий, которым он невероятно гордился. Трагическая гибель юноши стала для Александра сокрушительным ударом: эта незаживающая рана надолго лишила актёра возможности говорить о потерянном наследнике и во многом сформировала его нынешний мрачный взгляд на мир.
Второй брак с актрисой Ириной Гуненковой подарил ему второго сына, Александра, который впоследствии стал успешным кинорежиссёром. Несмотря на непростые отношения между ними в прошлом, сегодня отец искренне гордится достижениями младшего отпрыска. Однако этот союз не выдержал испытания бытом и ревностью: по признанию брутального аристократа экрана, двум сильным личностям сложно ужиться под одной крышей, особенно если оба посвятили себя актёрской профессии.
Третий брак Домогарова с Натальей Громушкиной продлился около четырёх лет. Однако самым громким и болезненным эпизодом в его личной жизни стал роман с Мариной Александровой, вспыхнувший на съёмках сериала «Звезда эпохи».
«Меня тогда просто разрывало на части. Я не мог молчать. Я кричал об этом на всех углах, а потом жалел. Потому что грязное бельё не нужно выносить на публику», — вспоминал актёр в беседе с «Комсомольской правдой».Ради молодой актрисы звезда «Гардемаринов» оставил семью. Их совместная жизнь длилась несколько лет, но закончилась внезапно: как позже признавалась сама Марина, за два дня до свадьбы она ушла к коллеге Ивану Стебунову. Этот разрыв Домогаров переживал крайне тяжело.
«Я сам во всём виноват. Сам всё разрушил. Она молодая, красивая, талантливая. Я её понимаю. Но мне было очень больно», — признавался Александр в интервью «7 Дней».Спустя время в программе «Судьба человека» актёр попытался проанализировать причины случившегося: «Я не удержал её. Не смог. Может, потому что я сложный человек. Я эгоист. Я всегда думал только о работе, о театре, а о ней — во вторую очередь». В начале июня 2026 года 62-летний народный артист России Александр Домогаров впервые публично продемонстрировал свою новую спутницу жизни.
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Актёр опубликовал в социальных сетях романтическое видео с совместными фотографиями: на них знаменитость и его избранница запечатлены во время прогулок и отдыха. Возлюбленной Александра оказалась 40-летняя Татьяна Степанова — профессиональная танцовщица, работающая в балетной труппе Театра имени Моссовета. Разница в возрасте между парой составляет около 22 лет. Это первое публичное подтверждение отношений, так как раньше Александр Юрьевич предпочитал не афишировать личную жизнь.