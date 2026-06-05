«Муж — не артист»: кого скрывает беременная Мирослава Карпович, почему на самом деле она не вышла за Прилучного и отказала бизнесмену
Пока поклонники обсуждали слухи о личной жизни Мирославы Карпович, актриса неожиданно объявила о свадьбе. Звезда «Папиных дочек» скрыла лицо избранника и детали романа, опубликовав лишь несколько кадров из ЗАГСа. Эта сдержанность породила новые вопросы на фоне многолетних громких романов и болезненных расставаний актрисы. О том, кто завоевал сердце звезды и через какие испытания она прошла, читайте в материале «Радио 1».
Почему Мирослава Карпович держит в секрете своего мужа1 июня 2026 года звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, прервав череду неподтверждённых слухов, неожиданно объявила о браке. Актриса поделилась кадрами с регистрации, но личность избранника скрыла, уточнив лишь, что он не имеет отношения к актёрской профессии. Для церемонии 40-летняя артистка выбрала неформальный образ, надев лёгкий светлый наряд и кроссовки вместо традиционного платья. Внимательные фанаты отметили округлившийся живот актрисы. Торжество прошло в узком кругу; особый интерес у подписчиков вызвали семейные фотографии. На них была запечатлена родительница актрисы. «Мама, семья, жена. Люблю вас! Для особо любопытных: муж — не артист!» — написала Мирослава в соцсети. Короткая фраза мгновенно вызвала оживлённую реакцию у публики. Поклонники наперебой поздравляли актрису и пытались угадать, кто стал её избранником.
Под публикацией Мирославы Карпович о свадьбе подписчики оставили множество восторженных комментариев. «Ого, какие новости! Поздравляем!»; «Будь счастлива, дорогая!»; «Наконец-то!»; «Покажи нам своего мачо!». Мирослава Карпович уже долгие годы находится под пристальным вниманием зрителей, которым небезразлична её личная жизнь. Несмотря на всенародную любовь, завоёванную после образа Маши Васнецовой в ситкоме «Папины дочки», артистка всегда стремилась не афишировать то, что происходит за кадром. Ранее обсуждаемые в прессе романы Мирославы Карпович чаще всего оказывались вымыслом. Не стала исключением и весна 2026 года, когда в сети завирусилась фотография актрисы с букетом и коллегой по цеху Евгением Бонифатовым. Подпись к снимку утверждала, что после гастролей влюблённых ждёт свадьба. Однако фолловеры быстро заметили, что в официальном блоге звезды такого поста нет, а сама Карпович оперативно отреагировала на новость, кратко назвав её фейком.
Как развивался роман Мирославы Карпович с Павлом ПрилучнымВслед за новостями о свадьбе Мирославы Карпович внимание публики вновь привлекла самая обсуждаемая страница её личной жизни — отношения с Павлом Прилучным. Слухи о романе актёров возникли летом 2020 года, когда их заметили на прогулке по Петербургу вскоре после развода Павла, а затем и на совместном отдыхе в Крыму. Долгое время звезды избегали комментариев, однако весной 2021 года ситуация изменилась: пара появилась на вечеринке по случаю окончания съёмок сериала «В клетке». После этого артисты перестали скрывать своё общение, они регулярно появлялись на публике, посещали светские мероприятия, но так и не сделали официальных заявлений о статусе своих отношений. При этом Прилучный неоднократно подчёркивал, что высоко ценит человеческие качества Мирославы. Павел признавался, что восхищается отношением Карпович к благотворительной деятельности и её стремлением помогать тяжелобольным детям. Однако союз, который многие считали серьёзным, не привёл к браку, и уже летом 2022 года в прессе появилась информация о новом романе актёра — с Зепюр Брутян.
Откровения Прилучного и КарповичНезадолго до этого Прилучный публично поблагодарил Мирославу Карпович и назвал актрису прекрасным человеком. Поклонники восприняли эту благодарность как косвенное подтверждение расставания. Спустя время Павел признался, что пресса во многом исказила их историю отношений с Мирославой.
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«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько грязи писали», — рассказал актер в интервью Надежде Стрелец.Карпович, в свою очередь, сохранила теплые чувства к бывшему избраннику и публично защитила его от сплетен, категорически опровергнув слухи об агрессивном поведении.
«На меня никто никогда в жизни руку не поднимал, слава Богу. Дай Бог, чтобы так было с каждой. У меня с этим все в порядке. Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, но самое неприятное — отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, их обсуждение в прессе… Павел — прекрасный человек. История не про него, а про народ. Люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить», — цитирует слова Мирославы издание «СтарХит».
«Для меня это табу»: почему Мирослава Карпович отказала состоятельному бизнесменуСлухи о романах Мирославы возникли ещё на съёмках «Папиных дочек», когда пресса активно обсуждала общение звезды с коллегой Филиппом Бледным. Однако актриса неоднократно подчёркивала, что их связывает исключительно дружба. На протяжении многих лет Мирославе оказывали внимание самые разные мужчины — среди них встречались и весьма состоятельные личности. Один такой случай выпускница Школы-студии МХАТ описала особо подробно. Так, известному бизнесмену Карпович отказала из-за его семейного положения. Звезда «Папиных дочек» считала недопустимым вмешиваться в чужие семьи и всегда серьёзно относилась к институту брака.
Именно поэтому «старшая» из Васнецовых никогда не спешила с выбором спутника жизни.
«Я не могу разрушить семью. Не могу переступить через это. Для меня это табу», — цитирует слова Мирославы VOICE.Новая волна слухов о личной жизни Мирославы Карпович поднялась в 2010 году после совместной фотосессии с Сергеем Лазаревым. Впоследствии поклонники и пресса долго расспрашивали актрису о деталях их общения. А спустя ещё два года таблоиды заговорили об отношениях звезды с набирающим популярность Егором Кридом, причём девятилетняя разница в возрасте лишь подогрела интерес публики к предполагаемому роману. По домыслам из окружения, музыкант оказывал Мирославе знаки внимания и даже посвящал песни, однако плотные графики и постоянные разъезды помешали развитию их отношений.
Не менее загадочной осталась история с актёром Аристархом Венесом. После выхода фильма «Корпоратив» поклонники заподозрили роман между коллегами. При этом ни Мирослава, ни её партнёр по фильму эти слухи не комментировали. О внимании прессы к своей личной жизни актриса высказалась в интервью «СтарХиту»: «Я устала оправдываться. Устала объяснять, что я не встречаюсь со всеми подряд. Журналисты приписывают мне романы с людьми, которых я видела один раз в жизни».