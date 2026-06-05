«Муж — не артист»: кого скрывает беременная Мирослава Карпович, почему на самом деле она не вышла за Прилучного и отказала бизнесмену

05 июня 2026, 17:56

Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)

Пока поклонники обсуждали слухи о личной жизни Мирославы Карпович, актриса неожиданно объявила о свадьбе. Звезда «Папиных дочек» скрыла лицо избранника и детали романа, опубликовав лишь несколько кадров из ЗАГСа. Эта сдержанность породила новые вопросы на фоне многолетних громких романов и болезненных расставаний актрисы. О том, кто завоевал сердце звезды и через какие испытания она прошла, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Мирослава Карпович держит в секрете своего мужа Как развивался роман Мирославы Карпович с Павлом Прилучным Откровения Прилучного и Карпович «Для меня это табу»: почему Мирослава Карпович отказала состоятельному бизнесмену

Почему Мирослава Карпович держит в секрете своего мужа



Мирослава Карпович с мамой (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)

Как развивался роман Мирославы Карпович с Павлом Прилучным



Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @bugevuge)

Откровения Прилучного и Карпович

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«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько грязи писали», — рассказал актер в интервью Надежде Стрелец.

«На меня никто никогда в жизни руку не поднимал, слава Богу. Дай Бог, чтобы так было с каждой. У меня с этим все в порядке. Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, но самое неприятное — отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, их обсуждение в прессе… Павел — прекрасный человек. История не про него, а про народ. Люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить», — цитирует слова Мирославы издание «СтарХит».

«Для меня это табу»: почему Мирослава Карпович отказала состоятельному бизнесмену



Филипп Бледный (Фото: Инстаграм* @philipblednyi)

«Я не могу разрушить семью. Не могу переступить через это. Для меня это табу», — цитирует слова Мирославы VOICE.