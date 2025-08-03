«Харкнула в морду»: Скандалы и провокации главного стримера Рунета Ивана Дипинса
Начиная как анонимный танцор в TikTok с затемнённым лицом, Иван Дипинс быстро превратился в звезду Рунета. Его прорывом стали аниме-ролики, собравшие 16 млн подписчиков. В 2021 году он раскрыл лицо и перешёл на Twitch, где сейчас собирает до 127 тыс. зрителей на стримах. Параллельно он пробовал себя в музыке и кино и, вероятно, не собирается останавливаться. О том, как загадочный блогер стал медийной личностью, читайте в материале «Радио 1».
Биография Дипинса
Иван Дипинс (настоящее имя — предположительно Иван Фейлонов или Бессмертных) родился 8 сентября 2002 года в Омске. В детстве он был обычным мальчишкой, любил гулять с друзьями и хорошо учился в школе, хотя сам признавался, что отличные оценки получал благодаря умению списывать. После школы поступил на программиста, но увлечение соцсетями перевесило учебу.
В 2018 году Иван зарегистрировался в TikTok (тогда еще Musical.ly) и начал выкладывать танцевальные ролики с неоновыми визуальными эффектами. Его фишкой было скрывать лицо — он затемнял себя в кадре, оставляя ярким только фон. Это создавало интригу, и подписчики гадали, кто скрывается за ником Deepins.
К 2020 году его аудитория резко выросла благодаря аниме-роликам. Иван перевоплощался в персонажей из «Наруто», «Атаки титанов» и других популярных аниме, используя сложный монтаж и спецэффекты. К 2022 году у него было уже более 16 млн подписчиков в TikTok.
Карьера стримера и блогера Deepins
В 2021 году Дипинс совершил стратегически важный шаг — раскрыл свою личность и перешёл на Twitch. Этот переход из платформы коротких видео в мир стриминга оказался чрезвычайно успешным. Начав с небольших трансляций по CS2GO и Dota 2, он быстро нарастил аудиторию благодаря коллаборациям с такими топовыми стримерами, как Некоглай и Жожо. Сегодня его стримы регулярно собирают 50-70 тысяч зрителей, а рекорд составляет впечатляющие 127 тысяч одновременных просмотров.
Параллельно с развитием на Twitch, Дипинс успешно реализует себя в смежных проектах. В 2020 году он создал анимацию для клипа Димы Билана «Dreams», в 2022 выпустил совместный сингл «В темноте» с группой «Космонавтов Нет», а в 2024 попробовал себя в кино, снявшись в короткометражке «Домой», где, возможно, раскрыл свою настоящую фамилию Бессмертных.
Личная жизнь Вани Дипинса
Дипинс долгое время скрывал свою личную жизнь, но в 2023 году подтвердил роман с фанаткой Анной. Пару несколько раз видели вместе в общественных местах. Впоследствии Иван подтвердил, что у него действительно есть отношения с этой девушкой. Но он выразил недовольство тем, что эта информация стала известна широкой публике.
Однако уже осенью того же года пара рассталась, оставив поклонников гадать о причинах. Сам Ваня ограничился нейтральным «чувства угасли», демонстрируя фирменную сдержанность в личных вопросах.
Скандалы и совместные стримы
Стримы Ивана Дипинса, как и других стримеров, нередко сопровождаются хайпом, а иногда и скандалами. Так, в 2024 году Дипинс оказался в центре скандала, когда анонимные источники обвинили его в намеренной организации провокаций для роста просмотров. Поводом стал стрим с Бустером, где Ваня задавал неудобные вопросы, что многие восприняли как попытку «подставить» коллегу. Позже выяснилось, что это был заранее согласованный розыгрыш, но осадок остался.
Известный стример Иван Дипинс обвинил свою бывшую подписчицу в том, что она «кинула» его на 9 миллионов рублей. По его словам, девушка два года назад заключила с ним устную договорённость: восстановить её заброшенный YouTube-канал, наполняя его нарезками с его стримов. Взамен она получала небольшие выплаты от монетизации и лично от Дипинса — до блокировки YouTube в России.
После ограничений YouTube в РФ доходы канала резко выросли (до 1,5 млн рублей в месяц) из-за поиска обходных путей для доступа к контенту. Дипинс предложил делить прибыль пополам, аргументируя это своим вкладом в создание исходного контента и помощью с подключением монетизации. Однако нарезчица отказалась, заявив, что это справедливая плата за её труд — монтаж, загрузку и продвижение. Вскоре она удалила все видео и прекратила контакт.
«Жадность лишила её всего. У человека просто снесло башню, и она всем вам харкнула в морду», — комментировал ситуацию Дипинс.
Иван Дипинс сейчас
Иван Дипинс остаётся одним из самых популярных стримеров и блогеров Рунета. Сегодня финансовая сторона жизни Дипинса выглядит стабильной: основной доход приносят стримы, рекламные интеграции и продажа мерча. Любопытно, что, несмотря на успех, он сознательно избегает гламурного образа жизни. Московский апартамент стримера далёк от показной роскоши, а сам он ни разу не был в знаковом ЦУМе.