03 августа 2025, 17:22

Иван Дипинс (Фото: Instagram*@ deepins02)

Начиная как анонимный танцор в TikTok с затемнённым лицом, Иван Дипинс быстро превратился в звезду Рунета. Его прорывом стали аниме-ролики, собравшие 16 млн подписчиков. В 2021 году он раскрыл лицо и перешёл на Twitch, где сейчас собирает до 127 тыс. зрителей на стримах. Параллельно он пробовал себя в музыке и кино и, вероятно, не собирается останавливаться. О том, как загадочный блогер стал медийной личностью, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дипинса Карьера стримера и блогера Deepins Личная жизнь Вани Дипинса Скандалы и совместные стримы Иван Дипинс сейчас



Биография Дипинса

Карьера стримера и блогера Deepins

Иван Дипинс (Фото: Instagram*@ deepins02)



Личная жизнь Вани Дипинса

Иван Дипинс (Фото: Instagram*@ deepins02)



Скандалы и совместные стримы

Иван Дипинс (Фото: Instagram*@ deepins02)



«Жадность лишила её всего. У человека просто снесло башню, и она всем вам харкнула в морду», — комментировал ситуацию Дипинс.

Иван Дипинс сейчас