Хейт за внешность, роман с Ганнушкиным и скандальный разрыв с лидером группы Tesla Boy: звезде «Содержанок» Александре Ревенко 35 лет
Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в сериалах «Содержанки», «Звоните Ди Каприо» и фильму «Движение вверх», Александре Ревенко 6 сентября исполняется 35 лет. Она прошла путь от студентки мастерской Кирилла Серебренникова до одной из самых обсуждаемых актрис нового поколения. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Александры РевенкоАлександра Ревенко родилась 6 сентября 1991 года в Москве в семье, далекой от мира богемы. Её отец — заслуженный врач РФ, руководитель психиатрической больницы, мать — психолог, кандидат наук. Сама актриса с иронией замечает:
«Поэтому я не представляю, как люди живут без психоанализа. Мне кажется, им непросто».В детстве Александра успевала всё: занималась каратэ, фигурным катанием, танцами и пением в школе искусств, а в 12 лет уже точно знала, что будет актрисой.
После получения аттестата она успешно прошла отбор в Школу-студию МХАТ в мастерскую Кирилла Серебренникова, который стал для неё не просто учителем, а «крестным отцом» в искусстве. Режиссёр позже скажет о ней:
«Она всегда была и остается совестью "Седьмой студии". Она не умеет врать. Ее так воспитали, что она всегда говорит только правду, какой бы неприятной она ни была. До сумасшествия честный человек».
Уже на первых курсах Ревенко выходила на сцену в спектаклях «Преступление и наказание», «Герой нашего времени», «Каин». В 2012 году, когда Серебренников собрал лучших студентов для «Седьмой студии», ставшей основой «Гоголь-центра», Ревенко была в их числе и остаётся ведущей актрисой этого театра до сих пор.
Дебют Ревенко в кино состоялся с выходом «Своей чужой сестры», но настоящая известность пришла позже, после ролей в драме «Без свидетелей» и фильме Кирилла Серебренникова «Ученик», где она сыграла ту же роль, что и в легендарном спектакле — школьницу Лидию Ткачеву. Однако звёздным часом для массового зрителя стал образ в нашумевшем сериале «Содержанки», а также спортивной драме «Движение вверх».
Личная жизнь РевенкоЛичная жизнь Александры Ревенко всегда была предметом пристального внимания желтой прессы. Самый продолжительный роман — с лидером группы Tesla Boy Антоном Севидовым, который длился с 2015 по 2022 год. История их отношений началась с громкого скандала: Ревенко «отбила» музыканта у диджея Карины Истоминой, которая потом вышла замуж за футболиста Фёдора Смолова.
Истомина, кстати, публично заявляла о предательстве и даже ходила к психологу, чтобы залечить раны. Сама Ревенко эти сплетни не комментировала. Однако, несмотря на шесть лет отношений и планы на свадьбу, пара рассталась.
«О свадьбе, разумеется, думали. Всему своё время. Хочу, чтобы всё произошло более плавно, без резких и не до конца обдуманных решений», — делилась Ревенко в эфире шоу «Стрелец-молодец».
Видимо, гладко не вышло. После расставания с Севидовым личная жизнь Ревенко напоминала калейдоскоп: её связывали с журналистом Михаилом Коневым, затем с актёром Михаилом Воротниковым. Но в начале 2026 года интрига разрешилась. В феврале 34-летняя актриса рассекретила новые отношения с арт-директором и бизнесменом Михаилом Ганнушкиным. Романтичные фото из фотобудки, где парочка обнимается и целуется, появились в соцсетях актрисы. Подпись к публикации была лаконична — эмодзи сердечка.
Известно, что Ганнушкин старше актрисы на три года, он известен как дизайнер и совладелец бильярдного клуба, ранее работал арт-директором Парка Горького, ЦУМа и «Ельцин Центра». Что касается детей, то на данный момент у Ревенко их нет, и она не спешит становиться матерью, предпочитая строить карьеру.
Скандалы, откровения и «голая» правдаАлександра Ревенко — человек-провокация. Она не стесняется ни своих высказываний, ни своего тела. В 2025 году она вновь подогрела интерес публики, опубликовав откровенное фото в постели отеля в Санкт-Петербурге. На снимке звезда «Содержанок» позировала топлес, прикрыв грудь рукой, что вызвало бурную реакцию в сети. Это далеко не первый её эпатажный выход. Сама актриса, комментируя свои откровенные фотосессии, иронично замечает:
«Какая у тебя самая откровенная фотосессия? — Кажется, эта».Впрочем, при всей своей открытости на грани фола, Ревенко умеет выстраивать личные границы. Она признаётся:
«В эпоху победившего интернета многое стало доступно — все друг про друга знают. Но я этот поток фильтрую: ничего сокровенного точно никогда не расскажу и не опубликую — зачем раздражать людей».
При этом она честно признаётся, что столкновение с общественным мнением было для неё травматичным. После выхода сериала «Звоните Ди Каприо» она «вдруг узнала, что для многих людей ее внешность необычна и некрасива.
«Я вдруг узнала, что для многих людей моя внешность необычна и некрасива. Это стало абсолютной новостью для меня. Мне сперва стало очень неприятно...»Однако актриса сумела перерасти эту боль и научилась не расценивать внешность вообще.
«В итоге я вообще перестала расценивать внешность как-либо — и свою, и других», — рассказала артистка в интервью «Вечерней Москве».
Новые проекты РевенкоСегодня Александра Ревенко остаётся востребованной актрисой, несмотря на скандальную репутацию. Насыщенная театральная жизнь в «Гоголь-центре» сочетается с активной съёмкой в кино. В 2025 году состоялись с её участием премьеры комедийной мелодрамы «Походу любовь» и фантастической драмы «Икария».
В 2026 году зрителей ждёт настоящий урожай проектов. Наиболее ожидаемыми премьерами являются фэнтези-сериал «Тайный город» по мотивам одноимённой книги Вадима Панова, где Ревенко исполнит одну из ключевых ролей, и проект «Почти настоящий детектив».