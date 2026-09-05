05 сентября 2026, 11:57

Александра Ревенко (Фото: Instagram* /@revenko.alexandra)

Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в сериалах «Содержанки», «Звоните Ди Каприо» и фильму «Движение вверх», Александре Ревенко 6 сентября исполняется 35 лет. Она прошла путь от студентки мастерской Кирилла Серебренникова до одной из самых обсуждаемых актрис нового поколения. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александры Ревенко Личная жизнь Ревенко Скандалы, откровения и «голая» правда Новые проекты Ревенко



Биография Александры Ревенко

«Поэтому я не представляю, как люди живут без психоанализа. Мне кажется, им непросто».

«Она всегда была и остается совестью "Седьмой студии". Она не умеет врать. Ее так воспитали, что она всегда говорит только правду, какой бы неприятной она ни была. До сумасшествия честный человек».

Александра Ревенко (Фото: Instagram* /@revenko.alexandra)

Личная жизнь Ревенко

«О свадьбе, разумеется, думали. Всему своё время. Хочу, чтобы всё произошло более плавно, без резких и не до конца обдуманных решений», — делилась Ревенко в эфире шоу «Стрелец-молодец».

Александра Ревенко и Михаил Ганнушкин (Фото: Instagram* /@revenko.alexandra)

Скандалы, откровения и «голая» правда

«Какая у тебя самая откровенная фотосессия? — Кажется, эта».

«В эпоху победившего интернета многое стало доступно — все друг про друга знают. Но я этот поток фильтрую: ничего сокровенного точно никогда не расскажу и не опубликую — зачем раздражать людей».

Александра Ревенко (Фото: Instagram* /@revenko.alexandra)

«Я вдруг узнала, что для многих людей моя внешность необычна и некрасива. Это стало абсолютной новостью для меня. Мне сперва стало очень неприятно...»

«В итоге я вообще перестала расценивать внешность как-либо — и свою, и других», — рассказала артистка в интервью «Вечерней Москве».

Новые проекты Ревенко

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