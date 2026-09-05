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Хейт за внешность, роман с Ганнушкиным и скандальный разрыв с лидером группы Tesla Boy: звезде «Содержанок» Александре Ревенко 35 лет

Александра Ревенко (Фото: Instagram* /@revenko.alexandra)

Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в сериалах «Содержанки», «Звоните Ди Каприо» и фильму «Движение вверх», Александре Ревенко 6 сентября исполняется 35 лет. Она прошла путь от студентки мастерской Кирилла Серебренникова до одной из самых обсуждаемых актрис нового поколения. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».




Биография Александры Ревенко

Александра Ревенко родилась 6 сентября 1991 года в Москве в семье, далекой от мира богемы. Её отец — заслуженный врач РФ, руководитель психиатрической больницы, мать — психолог, кандидат наук. Сама актриса с иронией замечает:
«Поэтому я не представляю, как люди живут без психоанализа. Мне кажется, им непросто».
В детстве Александра успевала всё: занималась каратэ, фигурным катанием, танцами и пением в школе искусств, а в 12 лет уже точно знала, что будет актрисой.
После получения аттестата она успешно прошла отбор в Школу-студию МХАТ в мастерскую Кирилла Серебренникова, который стал для неё не просто учителем, а «крестным отцом» в искусстве. Режиссёр позже скажет о ней:
«Она всегда была и остается совестью "Седьмой студии". Она не умеет врать. Ее так воспитали, что она всегда говорит только правду, какой бы неприятной она ни была. До сумасшествия честный человек».

Александра Ревенко (Фото: Instagram* /@revenko.alexandra)
Уже на первых курсах Ревенко выходила на сцену в спектаклях «Преступление и наказание», «Герой нашего времени», «Каин». В 2012 году, когда Серебренников собрал лучших студентов для «Седьмой студии», ставшей основой «Гоголь-центра», Ревенко была в их числе и остаётся ведущей актрисой этого театра до сих пор.

Дебют Ревенко в кино состоялся с выходом «Своей чужой сестры», но настоящая известность пришла позже, после ролей в драме «Без свидетелей» и фильме Кирилла Серебренникова «Ученик», где она сыграла ту же роль, что и в легендарном спектакле — школьницу Лидию Ткачеву. Однако звёздным часом для массового зрителя стал образ в нашумевшем сериале «Содержанки», а также спортивной драме «Движение вверх».

Личная жизнь Ревенко

Личная жизнь Александры Ревенко всегда была предметом пристального внимания желтой прессы. Самый продолжительный роман — с лидером группы Tesla Boy Антоном Севидовым, который длился с 2015 по 2022 год. История их отношений началась с громкого скандала: Ревенко «отбила» музыканта у диджея Карины Истоминой, которая потом вышла замуж за футболиста Фёдора Смолова.

Истомина, кстати, публично заявляла о предательстве и даже ходила к психологу, чтобы залечить раны. Сама Ревенко эти сплетни не комментировала. Однако, несмотря на шесть лет отношений и планы на свадьбу, пара рассталась.
«О свадьбе, разумеется, думали. Всему своё время. Хочу, чтобы всё произошло более плавно, без резких и не до конца обдуманных решений», — делилась Ревенко в эфире шоу «Стрелец-молодец».

Александра Ревенко и Михаил Ганнушкин (Фото: Instagram* /@revenko.alexandra)
Видимо, гладко не вышло. После расставания с Севидовым личная жизнь Ревенко напоминала калейдоскоп: её связывали с журналистом Михаилом Коневым, затем с актёром Михаилом Воротниковым. Но в начале 2026 года интрига разрешилась. В феврале 34-летняя актриса рассекретила новые отношения с арт-директором и бизнесменом Михаилом Ганнушкиным. Романтичные фото из фотобудки, где парочка обнимается и целуется, появились в соцсетях актрисы. Подпись к публикации была лаконична — эмодзи сердечка.

Известно, что Ганнушкин старше актрисы на три года, он известен как дизайнер и совладелец бильярдного клуба, ранее работал арт-директором Парка Горького, ЦУМа и «Ельцин Центра». Что касается детей, то на данный момент у Ревенко их нет, и она не спешит становиться матерью, предпочитая строить карьеру.

Скандалы, откровения и «голая» правда

Александра Ревенко — человек-провокация. Она не стесняется ни своих высказываний, ни своего тела. В 2025 году она вновь подогрела интерес публики, опубликовав откровенное фото в постели отеля в Санкт-Петербурге. На снимке звезда «Содержанок» позировала топлес, прикрыв грудь рукой, что вызвало бурную реакцию в сети. Это далеко не первый её эпатажный выход. Сама актриса, комментируя свои откровенные фотосессии, иронично замечает:
«Какая у тебя самая откровенная фотосессия? — Кажется, эта».
Впрочем, при всей своей открытости на грани фола, Ревенко умеет выстраивать личные границы. Она признаётся:
«В эпоху победившего интернета многое стало доступно — все друг про друга знают. Но я этот поток фильтрую: ничего сокровенного точно никогда не расскажу и не опубликую — зачем раздражать людей».

Александра Ревенко (Фото: Instagram* /@revenko.alexandra)
При этом она честно признаётся, что столкновение с общественным мнением было для неё травматичным. После выхода сериала «Звоните Ди Каприо» она «вдруг узнала, что для многих людей ее внешность необычна и некрасива.
«Я вдруг узнала, что для многих людей моя внешность необычна и некрасива. Это стало абсолютной новостью для меня. Мне сперва стало очень неприятно...»
Однако актриса сумела перерасти эту боль и научилась не расценивать внешность вообще.
«В итоге я вообще перестала расценивать внешность как-либо — и свою, и других», — рассказала артистка в интервью «Вечерней Москве».

Новые проекты Ревенко

Сегодня Александра Ревенко остаётся востребованной актрисой, несмотря на скандальную репутацию. Насыщенная театральная жизнь в «Гоголь-центре» сочетается с активной съёмкой в кино. В 2025 году состоялись с её участием премьеры комедийной мелодрамы «Походу любовь» и фантастической драмы «Икария».

В 2026 году зрителей ждёт настоящий урожай проектов. Наиболее ожидаемыми премьерами являются фэнтези-сериал «Тайный город» по мотивам одноимённой книги Вадима Панова, где Ревенко исполнит одну из ключевых ролей, и проект «Почти настоящий детектив».

*Деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Елена Генералова

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