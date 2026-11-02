Ходил на «Давай поженимся!», но так и не нашел семейное счастье: как сложилась жизнь звезды сериала «Закрытая школа» Сергея Походаева?
Сергей Походаев — российский актер театра, кино и телевидения, который начал карьеру еще в детстве и быстро завоевал популярность у зрителей. Широкую известность ему принесли сериалы «Закрытая школа» и «Глухарь-3», а также новогодняя комедия «Ёлки». 3 ноября Сергею Походаеву исполняется 28 лет. О его биографии, творческом пути, известных ролях, личной жизни и о том, чем актер занимается сейчас — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Походаева: детство, семья и начало карьерыСергей Алексеевич Походаев родился 3 ноября 1998 года в подмосковных Люберцах. Его родители не связаны с миром искусства: отец работает электриком, а мать занимается бухгалтерией. У Сергея есть младший брат Андрей, который с ранних лет увлекается плаванием и уже успел добиться успехов на соревнованиях, завоевав несколько наград.
Профессионального актерского образования Походаев не получал. Интерес к творчеству у него появился еще в детстве, когда он начал посещать театральный кружок. Педагог заметил способности мальчика и внес его данные в актерскую базу. Вскоре Сергею предложили попробовать себя в озвучивании детской программы «Улица Сезам». Этот опыт заинтересовал будущего артиста и укрепил его желание связать жизнь с творчеством.
Постепенно первые пробы и небольшие проекты превратились в полноценную актерскую карьеру. Еще в детстве Сергей начал регулярно появляться на экранах, а участие в популярных телевизионных и кинематографических проектах помогло ему заявить о себе широкой аудитории.
Фильмы и сериалы с Сергеем ПоходаевымОдной из первых заметных работ в карьере Сергея стало участие в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». В нескольких выпусках проекта юный актер исполнил небольшие роли. Для многих российских артистов «Ералаш» стал своеобразной стартовой площадкой в кино, и Походаев также прошел этот этап творческого становления.
В 2008 году, когда Сергею было всего 10 лет, он дебютировал в полнометражном кино. Актер получил роль бармена на школьной дискотеке в комедии «Любовь-морковь 2». Для начала карьеры это оказался удачный проект: первая часть истории уже познакомила зрителей с героями в исполнении Гоши Куценко и Кристины Орбакайте. Продолжение также привлекло внимание публики. При бюджете в 3 млн долларов картина собрала в прокате почти 18 млн долларов.
В 2010 году Походаев сыграл одну из первых полноценных ролей в популярном сериале «Глухарь-3». Он появился в образе малолетнего воришки Феди по прозвищу Гаечка. На съемочной площадке юный артист работал вместе с Максимом Авериным и Денисом Рожковым, уже известными российскими актерами. Сотрудничество с опытными коллегами стало для начинающего исполнителя важным профессиональным опытом.
Вскоре фильмографию Сергея пополнила новогодняя комедия «Ёлки» режиссера Тимура Бекмамбетова. В картине он сыграл Вову — воспитанника детского дома, который решает помочь своей подруге Варваре (Алина Булынко). Ради исполнения ее желания мальчик пытается воспользоваться теорией шести рукопожатий.
История получила большой отклик у зрителей. В отечественном прокате фильм заработал 701 млн рублей при бюджете в 170 млн рублей, то есть почти в четыре раза превысил затраты на производство. Участие в успешной новогодней комедии принесло Сергею Походаеву первую по-настоящему широкую известность. Вместе с юным артистом в проекте снимались Иван Ургант, Сергей Светлаков и другие популярные актеры.
Работа в столь звездном коллективе стала для Походаева своеобразной школой актерского мастерства. Несмотря на возраст, Сергей уверенно чувствовал себя перед камерой. Взрослые коллеги отмечали, насколько легко складывалось с ним профессиональное взаимодействие, а зрители обратили внимание на естественность и искренность его игры.
Уже в следующем году карьера актера продолжила развиваться. В январе 2011 года на телевидении состоялась премьера мелодрамы «Мой грех» режиссера Сергея Виноградова. Затем Ольга Субботина пригласила Походаева в 16-серийный детектив «Бежать», главные роли в котором исполнили Дмитрий Нагиев и Андрей Смоляков.
«Закрытая школа» и популярность у зрителейНастоящим прорывом для Сергея Походаева стало участие в молодежном сериале «Закрытая школа», который выходил на телеканале СТС. Российский проект представлял собой адаптацию испанского сериала «Черная лагуна» и быстро приобрел популярность среди подростковой аудитории.
Походаев сыграл Дениса Захарова, ученика школы «Логос». Именно эту роль многие зрители до сих пор считают одной из самых узнаваемых в его фильмографии. Сериал также помог заявить о себе другим молодым артистам, среди которых Анфиса Вистингаузен и Павел Прилучный. В проекте участвовал и Прохор Дубравин.
Съемки «Закрытой школы» проходили в старинной подмосковной усадьбе Середниково. Работа на натуре порой требовала от актеров серьезной выдержки: температура воздуха опускалась до минус 25 градусов. Чтобы справляться с холодом, юные исполнители прятали грелки в обувь и одежду, но продолжали работать перед камерой.
Участие в сериале укрепило позиции Походаева в отечественном кинематографе. Актер уже не ограничивался эпизодическими появлениями на экране, а постепенно переходил к более значимым ролям.
«Левиафан», «Семейный бизнес» и другие заметные проектыВажной работой в карьере Сергея Походаева стала драма Андрея Звягинцева «Левиафан», вышедшая в 2014 году. Картина получила широкое международное признание, завоевала премию «Золотой глобус» и вошла в число номинантов на премию «Оскар». Участие в таком проекте стало еще одним значимым этапом в профессиональной биографии молодого актера.
В том же году Сергей продолжил сниматься на телевидении. Он получил одну из главных детских ролей в комедийном сериале СТС «Семейный бизнес», который также привлек внимание широкой аудитории.
В последующие годы фильмография Походаева пополнилась новыми работами в разных жанрах. Актер вернулся к популярной новогодней франшизе, снявшись в фильмах «Ёлки-5» и «Ёлки последние». Кроме того, он принял участие в исторической драме «Небо измеряется милями», где сыграл легендарного авиаконструктора Михаила Миля в молодости.
Еще одной значимой работой стала криминальная драма «Маша», премьера которой состоялась в 2021 году. Фильм рассказывает о жизни в 1990-е годы. Картина получила приз за лучший дебют на фестивале «Кинотавр», а права на ее показ приобрела американская телекомпания HBO.
Среди более поздних проектов Сергея — ситком «Соцсети», эпизодическая роль в детективном сериале «Ищейка» и участие в спортивной биографической драме «Федя. Народный футболист». В фильме 2024 года актер воплотил образ Владимира Высоцкого.
Таким образом, за годы работы в кино Походаев успел попробовать себя в комедиях, мелодрамах, детективах, криминальных и исторических драмах. Его фильмография постепенно расширялась, а сам артист переходил от детских персонажей к более взрослым и сложным образам.
Сергей Походаев в театре: спектакль «Как выдать маму замуж»Помимо съемок в кино и на телевидении, Сергей Походаев развивает театральную карьеру. В его репертуаре есть стендап-мюзикл Олега и Владимира Пресняковых «Как выдать маму замуж». В постановке вместе с Сергеем участвуют Надежда Михалкова и ее сестра Анна Михалкова. Для последней этот проект стал дебютом на театральной сцене.
Особое место в спектакле занимает электронный помощник Siri. Фактически приложение становится полноценным действующим персонажем: герои обращаются к нему за советами и используют его в качестве своеобразного собеседника.
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Постановка отличается необычным сценическим оформлением. В качестве декораций на площадке бывшего клуба The Artist использовали кухонный инвентарь сетевой кофейни. Такой подход дополняет современную атмосферу спектакля и подчеркивает его нестандартную концепцию.
Личная жизнь Сергея ПоходаеваНесмотря на известность, Сергей Походаев предпочитает не рассказывать публике подробности личной жизни. Актер редко делится личными фотографиями в социальных сетях и старается не привлекать лишнего внимания к отношениям.
В 2010 году, когда Сергею было 11 лет, он стал участником телевизионной программы «Давай поженимся!», где выступил в роли жениха. Во время общения с ведущими подросток рассказал, что уже сталкивался с разочарованиями в отношениях со сверстницами. По его словам, за привлекательной внешностью некоторых девочек скрывались неприятные привычки.
Позднее артист также высказывался о своем отношении к любви и браку. В одном из интервью он признавался, что не женат, детей у него нет, а в личной жизни не все складывается просто.
«Я не женат, детей нет, в личной жизни все сложно. О той программе не хочу говорить. Найти свою любовь на шоу нелепо и смешно. Любовь — это что-то божественное, самое важное в жизни. А еще с женой интересы должны сходиться. Я, например, люблю экстремальные путешествия», — рассказывал Сергей.У актера немало поклонниц, которые признаются ему в симпатии даже без личного знакомства. Однако сам Походаев, судя по его высказываниям, не заинтересован в мимолетных романах. Подробности отношений он предпочитает оставлять за пределами публичного пространства.
Сергей Походаев сегодняСегодня Сергей Походаев продолжает творческую деятельность и не ограничивается только актерской профессией. Помимо работы в кино, на телевидении и в театре, он уделяет внимание музыке.
Среди исполнителей, которые служат для него ориентиром в музыкальном мире, артист называет группу «АукцЫон». Это говорит о его интересе к разным направлениям творчества и желании развиваться за пределами привычного актерского амплуа.
В январе 2025 года Сергей Походаев принял участие в концерте на Покровском бульваре. Таким образом, артист продолжает пробовать себя в новых форматах и расширять творческие горизонты.