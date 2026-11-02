02 ноября 2026, 13:50

Сергей Походаев (фото: кадр из фильма «Ёлки 5»)

Сергей Походаев — российский актер театра, кино и телевидения, который начал карьеру еще в детстве и быстро завоевал популярность у зрителей. Широкую известность ему принесли сериалы «Закрытая школа» и «Глухарь-3», а также новогодняя комедия «Ёлки». 3 ноября Сергею Походаеву исполняется 28 лет. О его биографии, творческом пути, известных ролях, личной жизни и о том, чем актер занимается сейчас — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Походаева: детство, семья и начало карьеры Фильмы и сериалы с Сергеем Походаевым «Закрытая школа» и популярность у зрителей «Левиафан», «Семейный бизнес» и другие заметные проекты Сергей Походаев в театре: спектакль «Как выдать маму замуж» Личная жизнь Сергея Походаева Сергей Походаев сегодня

Биография Сергея Походаева: детство, семья и начало карьеры

Сергей Походаев (фото: кадр из фильма «Глухарь-3»)

Фильмы и сериалы с Сергеем Походаевым

Алина Булынко и Сергей Походаев (фото: кадр из фильма «Ёлки»)

«Закрытая школа» и популярность у зрителей

Сергей Походаев (фото: кадр из фильма «Глухарь-3»)

«Левиафан», «Семейный бизнес» и другие заметные проекты

Сергей Походаев (фото: кадр из фильма «Левиафан»)

Сергей Походаев в театре: спектакль «Как выдать маму замуж»

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Личная жизнь Сергея Походаева

Сергей Походаев (фото: кадр из сериала «Соцсети»)

«Я не женат, детей нет, в личной жизни все сложно. О той программе не хочу говорить. Найти свою любовь на шоу нелепо и смешно. Любовь — это что-то божественное, самое важное в жизни. А еще с женой интересы должны сходиться. Я, например, люблю экстремальные путешествия», — рассказывал Сергей.

Сергей Походаев сегодня