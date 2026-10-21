«Хорошая актриса, но глаза злые»: нашла молодого после измены мужа и в свои 98 лет ходит на каблуках. Секрет молодости Татьяны Пилецкой
В 96 лет она выходит на сцену «Балтийского дома», пишет книгу о покойном муже и категорически отказывается сменить каблуки на что-то более устойчивое. Татьяна Пилецкая пережила трёх мужей, эвакуацию, годы забвения в кино и смерть человека, с которым прожила 45 лет, — и после каждого удара возвращалась в профессию. Почему роль, сделавшая актрису знаменитой, по собственному мнению артистки, испортила ей кинокарьеру, и что заставило «Дворянку нашего кинематографа» в 90 лет выйти на сцену, читайте в материале «Радио 1».
Портрет кисти Петрова-Водкина и война, оборвавшая мечту2 июля 1928 года в Ленинграде появилась на свет Татьяна — дочь обрусевшего немца Людвига Урлауба. От предков девочке достались музыкальность и артистизм: в роду были архитекторы, музыканты, живописцы и актёры. Крёстным отцом ребёнка стал художник Кузьма Петров-Водкин — живописец написал её портрет «Девочка с куклой» («Портрет Татули»), который сегодня хранится в Художественном музее Куму в Таллине. Крёстный первым разглядел в Татьяне природную пластичность — и именно он посоветовал отдать малышку в хореографическое училище. Когда началась война, учебное заведение в 1941 году отправили в эвакуацию в Пермь.
Получить диплом она смогла только после победы — в 1945 году. Людвиг Львович, отец будущей актрисы, был направлен на стройку в Добрянку, а со временем оказался в Свердловске. Лишь 15 лет спустя он смог вернуться домой; брат Владимир погиб в первые дни войны, юноше было всего 20 лет. Какое-то время Пилецкая выходила на сцену как танцовщица, однако на сольные партии не претендовала. Карьера балерины не сложилась — Татьяна признавалась, что для этого нужна «железная воля», которой ей не хватило. Зато её образ юной танцовщицы увековечил скульптор Александр Пахомов в фарфоровой фигурке Ломоносовского завода.
«Хорошая актриса, но глаза злые»После училища жрица Терпсихоры училась в студии Ленинградского БДТ, работала на эстраде и «Ленфильме». В кино дебютировала в 1946 году в «Солистке балета», затем были «Пирогов», «Римский-Корсаков», «Княжна Мэри». Настоящая известность пришла с ролью Татьяны Огневой в фильме Леонида Лукова «Разные судьбы» — решительной женщины, отвергающей любовь положительного героя. Режиссёры потом говорили о ней: «Хорошая актриса, но у неё глаза злые». Сама Татьяна считает, что этот фильм негативно повлиял на её кинокарьеру, лишив главных ролей. С 1962 года её сцена — «Балтийский дом» (в те годы — театр имени Ленинского комсомола). Единственный перерыв пришёлся на 1990–1995 годы: тогда она работала в театре «Патриот РОСТО». За театральную карьеру — более ста ролей: Роксана в «Сирано де Бержераке», Миледи в «Трёх мушкетёрах», Фрау Залевски в «Трёх товарищах». В «Деревьях, которые умирают стоя» актриса до сих пор играет бабушку Эухению Бальбоа.
Два брака, которые не сложилисьО личной жизни звезда фильма «Княжна Мери» откровенно рассказала в мемуарах. Впервые Татьяна вышла замуж в 18 лет — за Константина Пилецкого, чью фамилию она взяла. Союз продлился 15 лет; ради мужа-офицера жена на время оставила карьеру, но потом вернулась в Ленинград. Константин ревновал — и не без оснований: супруга была партнёршей Олега Басилашвили и Марка Бернеса. Со временем чувства между кинодивой и капитаном угасли окончательно — и актриса решила расстаться.
«Она Бог»: что на самом деле разрушило союз Ренаты Литвиновой с супругом-миллионером? Правда о связи с Земфирой* и отношениях с дочерью
После развода они сохранили дружеские отношения, хотя в воспитании дочери Наташи мужчина не участвовал. Вторым мужем стал актёр Вячеслав Тимошин, в которого Пилецкая влюбилась, ещё будучи в отношениях. Возлюбленные прожили вместе десять лет, пока благоверный за её спиной не начал встречаться с певицей Людмилой Сенчиной.
«Расставание вышло таким тяжёлым, что даже сегодня больно вспоминать», — признавалась актриса в беседе с «7 Днем».Сенчина и Тимошин позже создали семью, которая тоже продержалась десять лет.
«Он мне звонил 45 лет»: улыбка судьбыСвоё счастье Пилецкая нашла с заслуженным артистом России, мимом Борисом Агешиным. Избранник был младше на 12 лет, и это не помешало им прожить вместе более 45 лет. Они познакомились, когда после двух браков актриса уже не надеялась создать семью: подруга привела к приятельнице в дом молодого человека с синими глазами.
«Можно я вам позвоню?» — спросил он. «И вот он мне звонил 45 лет!» — вспоминает Пилецкая.В 2018 году классика российской пантомимы не стало: утром мужчине внезапно сделалось плохо, скорая увезла его в больницу, а вечером актрисе сообщили, что мужа больше нет. Врачи не смогли вовремя распознать тромб.
Татьяна Пилецкая (Фото: РИА Новости/Игорь Руссак)
«До сих пор не могу смириться с уходом мужа, он был для меня не только любимым мужчиной, но и моим лучшим, если не единственным другом. Мы никогда с ним не ссорились, а лишь радовались друг другу», — говорила она NEWS.ru.Только благодаря работе она снова смогла «ожить»: Пилецкая вернулась в театр.
Подведение итогов: «Нет. Пока ещё не буду сдаваться!»Свой 95-й день рождения Татьяна Львовна отметила в 2023 году — и по этому случаю дала бенефис на сцене «Балтийского дома». После этого её пригласили на несколько федеральных шоу. Пилецкая говорила, что на месте сидеть не может и не хочет, и считает, что подводить итоги ей ещё рано. Она пишет стихи и книгу о муже.
«Играю в театре, хожу на репетиции, не отказываюсь от съёмок в телевизионных программах, поскольку не люблю сидеть без дела», — делилась она с изданием.Сегодня в театре у неё несколько спектаклей, актриса время от времени снимается в кино (последняя работа — «Северный ветер» Ренаты Литвиновой) и активно работает с начинающими студентами кинематографии. В интервью NEWS.ru Пилецкая призналась, что в кино её больше не приглашают, и она скучает по съёмкам: «С радостью бы снялась в исторической картине или в хорошем сериале, даже маленький эпизод станет для меня большим подарком».
Уступать она не собирается — даже в мелочах. Дочь Наталья делает маме замечания по поводу каблуков: «Мама, надень каблуки поменьше». Ответ неизменен: «Нет. Пока ещё не буду сдаваться!».