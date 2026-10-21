«Хорошая актриса, но глаза злые»: нашла молодого после измены мужа и в свои 98 лет ходит на каблуках. Секрет молодости Татьяны Пилецкой

21 октября 2026, 16:05

Татьяна Пилецкая (Фото: кадр из фильма «Алмазный эндшпиль»)

В 96 лет она выходит на сцену «Балтийского дома», пишет книгу о покойном муже и категорически отказывается сменить каблуки на что-то более устойчивое. Татьяна Пилецкая пережила трёх мужей, эвакуацию, годы забвения в кино и смерть человека, с которым прожила 45 лет, — и после каждого удара возвращалась в профессию. Почему роль, сделавшая актрису знаменитой, по собственному мнению артистки, испортила ей кинокарьеру, и что заставило «Дворянку нашего кинематографа» в 90 лет выйти на сцену, читайте в материале «Радио 1».







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«Хорошая актриса, но глаза злые»



Татьяна Пилецкая (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

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«Расставание вышло таким тяжёлым, что даже сегодня больно вспоминать», — признавалась актриса в беседе с «7 Днем».

«Он мне звонил 45 лет»: улыбка судьбы

«Можно я вам позвоню?» — спросил он. «И вот он мне звонил 45 лет!» — вспоминает Пилецкая.

«До сих пор не могу смириться с уходом мужа, он был для меня не только любимым мужчиной, но и моим лучшим, если не единственным другом. Мы никогда с ним не ссорились, а лишь радовались друг другу», — говорила она NEWS.ru.

Подведение итогов: «Нет. Пока ещё не буду сдаваться!»

«Играю в театре, хожу на репетиции, не отказываюсь от съёмок в телевизионных программах, поскольку не люблю сидеть без дела», — делилась она с изданием.