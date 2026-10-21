«Она Бог»: что на самом деле разрушило союз Ренаты Литвиновой с супругом-миллионером? Правда о связи с Земфирой* и отношениях с дочерью

21 октября 2026, 12:48

Рената Литвинова (Фото: кадр из фильма «Мне не больно»)

В детстве она считала себя «нефотогеничной, зажатой» и не хотела сниматься в кино. Сегодня Рената Литвинова — автор собственных фильмов, лицо с обложек и женщина, чей голос узнают с первой фразы. Но за манерностью и царственной отстранённостью стоит девочка, которая стеснялась своего «мужского» имени, высокого роста и чувствовала себя чужой среди сверстников. Как застенчивая школьница с портфелем стала одной из самых влиятельных фигур отечественного кино и почему её брак с бизнесменом Леонидом Добровским закончился судебной битвой за дочь, читайте в материале «Радио 1».







«Беспросветное одиночество»: детство, книги и красная помада

«Ничего хуже в моей жизни потом не было. Никогда уже не было так страшно, как вот именно в детстве. Беспросветное одиночество», — делилась в беседе «Богиня».



Рената Литвинова (Фото: кадр из фильма «Граница. Таёжный роман»)

Место, где она впервые почувствовала себя свободной

Отношения в 17 лет и брак, который закончился судом



Земфира* (Фото: фрагмент тура «Маленький человек»)

«Раздуло, не узнать»: продавала квартиры, носила передачки, а любовник-уголовник бросил её без объяснений. Что случилось с Татьяной Овсиенко

«Сама девочка тоже хотела жить с мамой», — подтверждал адвокат актрисы Александр Макаров.

Земфира*: дружба, которую обсуждают 20 лет



Рената Литвинова (Фото: кадр из фильма «Небо. Самолёт. Девушка»)

Ульяна: «главный шедевр»