«Она Бог»: что на самом деле разрушило союз Ренаты Литвиновой с супругом-миллионером? Правда о связи с Земфирой* и отношениях с дочерью
В детстве она считала себя «нефотогеничной, зажатой» и не хотела сниматься в кино. Сегодня Рената Литвинова — автор собственных фильмов, лицо с обложек и женщина, чей голос узнают с первой фразы. Но за манерностью и царственной отстранённостью стоит девочка, которая стеснялась своего «мужского» имени, высокого роста и чувствовала себя чужой среди сверстников. Как застенчивая школьница с портфелем стала одной из самых влиятельных фигур отечественного кино и почему её брак с бизнесменом Леонидом Добровским закончился судебной битвой за дочь, читайте в материале «Радио 1».
«Беспросветное одиночество»: детство, книги и красная помадаРената появилась на свет 12 января 1967 года в Москве — в семье медиков. Родители разошлись, когда она была ещё маленькой, воспитанием девочки занималась мама. В интервью журналу «Сеанс» актриса называла школьные годы самым страшным периодом своей биографии.
«Ничего хуже в моей жизни потом не было. Никогда уже не было так страшно, как вот именно в детстве. Беспросветное одиночество», — делилась в беседе «Богиня».В девятом классе Литвинова начала подрабатывать моделью в рекламе драгоценностей — не из любви к подиуму, а из-за финансовых трудностей в семье. Тогда же сформировался и её ранний эпатажный образ: густо напудренное лицо, ярко-красная помада и прозвище «гейша», закрепившееся среди сокурсников.
Место, где она впервые почувствовала себя свободнойВ 1984 году Литвинова поступила на сценарный факультет ВГИКа. На курсе, где учились Александр Баширов и Иван Охлобыстин, хрупкая платиновая блондинка смотрелась чужой — но именно там она впервые выдохнула. Преподаватели вычёркивали целые абзацы в её сценариях и сетовали, что она «пишет не по-русски».
А дипломную работу «Принципиальный и жалостливый взгляд Али К.» преподаватели и рецензенты оценивали негативно, отмечая специфическое «строение фраз» и стилистику, которую называли «неправильной». Позже сценарий был опубликован и по нему снят фильм.
Вскоре Рената незаметно для себя встала по другую сторону объектива: однокурсники и преподаватели заметили её фотогеничность и начали звать в учебные работы. Сама Литвинова позже в интервью Psychologies признавалась, что сниматься не любит до сих пор: «Это для меня просто кошмар. Мне очень нравится самой стоять за камерой».
Отношения в 17 лет и брак, который закончился судомПервый раз Литвинова вышла замуж в 17 лет — за ленинградского режиссёра Александра Антипова. Их союз продержался всего три года, но оставил рану, которая не заживала. После развода студентка-максималистка ещё долго не желала связывать себя официальными узами. Во второй раз она вышла замуж в 2001 году — её избранником стал предприниматель Леонид Добровский. Муж окружил возлюбленную роскошью: особняк на Рублёвке, украшения, автомобили. Сам предприниматель сторонился публичности: мужчине было комфортнее держаться в тени прославленной супруги. В интервью того периода актриса говорила о нём скупо: «Я и про мужа знала чуть-чуть, только то, что он строит мосты». В браке родилась дочь Ульяна — 26 июля 2001 года.
Однако за благополучием зрела драма. Претензии к жене, по словам знакомых, возникли у Добровского после того, как всё чаще на светских тусовках супруга стала появляться в компании известной рок-певицы Земфиры*. Женщин видели вместе и у квартиры Земы*. Кроме того, Рената старалась не пропускать ни одного концерта любимой певицы. По тусовке поползли слухи: актрису и Земфиру* связывает нечто большее**, чем дружба. Ревность и напряжение привели к разводу в 2006 году.
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Эпатажное поведение жены раздражало мужчину. По словам знакомых Литвиновой, он считал, что мать плохо влияет на их маленькую дочку. Супруг через суд требовал, чтобы наследница жила с ним, но Рената опротестовала это решение.
«Сама девочка тоже хотела жить с мамой», — подтверждал адвокат актрисы Александр Макаров.
Земфира*: дружба, которую обсуждают 20 летС 2006 года отношения Литвиновой и Земфиры* остаются одной из самых обсуждаемых тем светской хроники. Им приписывали романы, свадьбы и расставания — сама Рената называет певицу близкой подругой и соратницей: «Земфира* — абсолютный инок, служащий только своей Музыке… она Бог». Летом 2023 года СМИ писали о ссоре: подруги отписались друг от друга в соцсетях, Литвинова пропустила гастроли приятельницы. Однако весной 2024 года вновь появились в интернет-пространстве совместные фото и упоминания о новых проектах. В 2022 году обе женщины уехали из России в Париж. Творческий тандем «Дылды» и исполнительницы «Ариведерчи» за эти годы подарил зрителю клипы, музыку к фильмам Литвиновой и документальную картину «Зелёный театр в Земфире*».
Ульяна: «главный шедевр»После скандального развода дочь Рената растила сама — и с раннего возраста приобщала к съёмочной площадке. Восьмилетняя Ульяна снялась в комедии «Весельчаки», позже играла в короткометражках матери — «Петербург. Только по любви» и «Ну, простите!», где её партнёром стал Константин Хабенский.
Сегодня Ульяне 24 года. Наследница окончила элитную французскую школу École des Roches, свободно говорит на трёх языках, работает моделью и дизайнером. Её лицо появлялось на обложках Vogue и Tatler Teen. При этом, в отличие от многих звёздных детей, Ульяна сохранила тёплые отношения с отцом — Леонидом Добровским.
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