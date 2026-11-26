26 ноября 2026, 09:55

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Она пела оккупантам ради кастрюли супа, до конца дней ездила с бумажными правами и худела, поглощая конфеты «Столичные». Жизнь Людмилы Гурченко состояла из парадоксов, которые она тщательно скрывала от публики. За ярким образом неувядающей дивы стояли тяжёлые испытания: детство в оккупированном Харькове, брак, разбитый изменой Иосифа Кобзона, и конфликт с Борисом Моисеевым, который она так и не смогла до конца простить. Как легендарная актриса выживала, прощала и следовала отцовскому завету «выделяться из толпы», читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дневники, которых ждали 15 лет Кастрюля супа вместо детства: песни для оккупантов Главная ошибка: диктат Кобзона и непростительная измена Поклонники, которые путали актрису с «Людкой» Разорванный дуэт: почему Гурченко не простила Моисеева Бумажные права и конфетная диета: кодекс «осиной талии»

Дневники, которых ждали 15 лет

«Если я пойму, что из многочисленного количества дневников складывается интересная история, которая осталась за границами книг, то я точно обращусь к кому-то из издательств», — приводит его слова muz-tv.ru.

Кастрюля супа вместо детства: песни для оккупантов



Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Главная ошибка: диктат Кобзона и непростительная измена

«Здесь правила задаю я»: за что Юлия Меньшова разнесла Первый канал, устроила скандал с Галкиным** и в чем упрекнула вдову Николая Караченцова?

Поклонники, которые путали актрису с «Людкой»



Людмила Гурченко с супругом Сергеем Сениным (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

«Ревновать было невозможно, это же часть профессии, поэтому нужно было мириться. В основном к ней подходили с преклонением, уважением и почтением. Но ведь многие ведут себя панибратски», — поделился Сенин.

«Бывало такое, что подходили и похлопывали: «Ой, Людмила, пойдём выпьем». Всё зависит от воспитания человека. Им казалось, что если она в фильме просто Людка, то и в жизни она такая же. Но обижаться на это не стоит», — сообщил продюсер.

Разорванный дуэт: почему Гурченко не простила Моисеева

«Были моменты, когда Люсе хотелось убить Борю, это правда», — сказал он в шоу «Однажды…» на НТВ.

Бумажные права и конфетная диета: кодекс «осиной талии»