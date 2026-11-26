«Хотелось убить Борю»: что Людмила Гурченко не смогла простить Моисееву? Измена Кобзона и тайна детства, которую актриса скрывала десятилетиями
Она пела оккупантам ради кастрюли супа, до конца дней ездила с бумажными правами и худела, поглощая конфеты «Столичные». Жизнь Людмилы Гурченко состояла из парадоксов, которые она тщательно скрывала от публики. За ярким образом неувядающей дивы стояли тяжёлые испытания: детство в оккупированном Харькове, брак, разбитый изменой Иосифа Кобзона, и конфликт с Борисом Моисеевым, который она так и не смогла до конца простить. Как легендарная актриса выживала, прощала и следовала отцовскому завету «выделяться из толпы», читайте в материале «Радио 1».
Дневники, которых ждали 15 лет30 марта 2026 года исполнилось 15 лет со дня смерти Людмилы Гурченко. К этой дате её вдовец, продюсер Сергей Сенин, сделал признание: дома хранятся личные дневники актрисы, и он постепенно их расшифровывает. Главная сложность — почерк, он назвал его «невыносимым». По словам мужчины, рукописи содержат подробности, которые не вошли ни в одну книгу об артистке.
«Если я пойму, что из многочисленного количества дневников складывается интересная история, которая осталась за границами книг, то я точно обращусь к кому-то из издательств», — приводит его слова muz-tv.ru.
Кастрюля супа вместо детства: песни для оккупантовВойна застала Люсю Гурченко в Харькове. Отца, баяниста Марка Гурченко, призвали на фронт — он ушёл добровольцем, хотя инвалидность давала право остаться. Мать и дочь не успели в эвакуацию: места в поездах не хватило. Город оккупировали немцы. Когда фашисты заняли город, семью выселили в коммуналку. Начался голод. Еду добывали на так называемой «грабиловке» — рискуя быть расстрелянными, люди собирали продукты после бомбардировок складов. Спасением стала немецкая ремонтная часть, куда дети приходили в надежде на объедки. Девочка быстро поняла: чтобы получить пропитание, нужно выделиться, и запела.
Первой была «Катюша» — но аплодисменты оказались жидкими, солдаты почти не отреагировали. Тогда она затянула песню на немецком, которую выучила благодаря соседке по коммуналке. Солдаты оживились и подошли к забору. В тот вечер она принесла домой кастрюльку фасолевого супа.
Благодаря этому маленькая исполнительница кормила не только себя и мать, но и соседку. Долгие годы этот факт — песни перед врагом ради куска хлеба — кинодива стыдливо скрывала, упомянув о нём лишь в поздней автобиографии, чтобы заново пережить тот ужас.
Однажды, посмотрев фильм «Девушка моей мечты», она твёрдо решила стать актрисой. В 1953 году, после окончания школы, Гурченко уехала в Москву, где поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Первую драматическую роль начинающая актриса сыграла на третьем курсе — Амалию в «Разбойниках» Фридриха Шиллера. Окончила вуз в 1958 году.
Главная ошибка: диктат Кобзона и непростительная изменаЭнергетика Гурченко всегда притягивала мужчин, но она категорически не хотела никому принадлежать. Самым обсуждаемым союзом артистки до сих пор считается брак с Иосифом Кобзоном. В то время певец активно строил карьеру и пытался подчинить талантливую жену, требуя отказаться от сцены ради «служения супругу».
Ситуацию усугубляла нелюбовь матери Кобзона, считавшей артистку неподходящей партией. Сама актриса называла эти отношения главной ошибкой. Тележурналист Евгений Додолев передавал слова Кобзона иначе: «Он мне говорил, что с ней год идёт за 10. Всё равно что 30 лет прожить».
По воспоминаниям Додолева, в их доме жили «два мужика», а не мужчина и женщина. Однако крах брака наступил не из-за бытовых разногласий, а из-за предательства. Гурченко не смогла простить мужу измену (позже Кобзон признавался, что это была её подруга). После развода они десятилетиями не разговаривали друг с другом.
«Здесь правила задаю я»: за что Юлия Меньшова разнесла Первый канал, устроила скандал с Галкиным** и в чем упрекнула вдову Николая Караченцова?
Лишь в последних двух союзах, включая гражданский брак с Константином Купервейсом и официальный с продюсером Сергеем Сениным, она обрела покой. Супруг был младше актрисы на 25 лет, но бесконечно любил свою «Люсю» и оставался с ней до последнего дня.
Поклонники, которые путали актрису с «Людкой»В интервью мужчина также рассказал, почему за почти два десятилетия брака ни разу не приревновал жену к поклонникам. По его логике, внимание к Гурченко было частью профессии — с этим приходилось мириться.
«Ревновать было невозможно, это же часть профессии, поэтому нужно было мириться. В основном к ней подходили с преклонением, уважением и почтением. Но ведь многие ведут себя панибратски», — поделился Сенин.Некоторые, по словам вдовца, переносили экранные образы на реальную женщину.
«Бывало такое, что подходили и похлопывали: «Ой, Людмила, пойдём выпьем». Всё зависит от воспитания человека. Им казалось, что если она в фильме просто Людка, то и в жизни она такая же. Но обижаться на это не стоит», — сообщил продюсер.
Разорванный дуэт: почему Гурченко не простила МоисееваОдин из самых громких эпизодов поздней биографии Гурченко — разрыв с Борисом Моисеевым. Дуэт «Петербург — Ленинград» гремел, артисты гастролировали по миру, но союз распался со скандалом. Сенин в интервью и телеэфирах не раз возвращался к этой истории.
«Были моменты, когда Люсе хотелось убить Борю, это правда», — сказал он в шоу «Однажды…» на НТВ.Окончательную точку звезда фильма «Пять минут» поставила после гастролей в США. По версии арт-директора Моисеева Сергея Гороха, на одном из концертов в Нью-Йорке не прозвучала её песня «Пиджак в клеточку» — сразу включили «Петербург — Ленинград». Гурченко восприняла это как личное оскорбление и прервала тур. Позже они пытались помириться и даже готовили новый номер, но, по словам Гороха, «человеческий контакт был уже потерян».
Бумажные права и конфетная диета: кодекс «осиной талии»Привычки Гурченко по словам очевидцев всегда бросали вызов общепринятым нормам. Получив водительские права в 1978 году, она наотрез отказалась менять бумажное удостоверение на пластиковое, даже когда это стало обязательным. Сотрудники ГАИ, впервые видя такой документ, звонили начальству, но звезду решили не обременять штрафами. Автомобили она выбирала исключительно «по энергетике и цвету». В 2000-х годах её фаворитом стала спортивная Audi.
Приходя в салон, она просто указывала на машину: «Хочу вон ту, красненькую!». Техническими деталями она не интересовалась, меняя одну модель на другую ради комфорта. За рулём кинодива была виртуозом: обожала скорость, не смотрела в зеркало заднего вида и позволяла себя объезжать.
За мелкие нарушения гаишники, узнавая легенду, обычно ограничивались устным предупреждением. Не менее экстравагантным был ее подход к фигуре. Чтобы сохранить осиную талию и носить платья, сшитые ещё в юности, Гурченко прибегала к «конфетной диете».
Стоило весам показать лишние килограммы, она начинала есть конфеты «Столичные» в неимоверных количествах, запивая их водой, и, к удивлению, окружающих, худела. Народная артистка СССР по словам ближнего окружения во всём следовала отцовскому правилу: никогда не смешиваться с толпой и всегда выделяться.