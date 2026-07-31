«И там я понял, что ей нет 18-ти лет»: застал любимую с любовником и крутил роман с Ковальчук? Скандалы Михаила Пореченкова и связь с женой Хабенского
Михаил Пореченков — один из самых брутальных актёров российского кино. Его личная жизнь всегда была окутана тайнами: внебрачный сын, о котором он узнал спустя годы, развод с первой женой и слухи о романах на стороне. Как сегодня живёт актёр и какие секреты его прошлого стали известны, читайте в материале «Радио 1».
Тайна, которая осталась за кулисами: что на самом деле произошло в семье ПореченковаВ 90-е годы Михаил Пореченков часто работал ведущим на различных мероприятиях. Именно в этот период, благодаря их общему знакомому Владимиру Шевелькову, произошла его знаковая встреча с переводчицей Екатериной. Их стремительный роман быстро перерос в официальный брак, а вскоре в семье родилась дочь Варвара.
Однако молодой союз Пореченковых, не успев окрепнуть, вскоре дал трещину. Причиной развода стали классические для творческих людей противоречия: с одной стороны, бесконечные съёмки Михаила, с другой — карьерные амбиции Екатерины, которая не желала ограничиваться ролью хранительницы очага. Супруги расстались тихо, без громких скандалов и взаимных обвинений. Ради благополучия общей дочери Михаил и Екатерина сохранили тёплые отношения и продолжили конструктивное общение. Варя, ради которой родители сохранили мир, выросла в творческой атмосфере и даже успела появиться на съёмочной площадке вместе с отцом в фильме «День Д» — отечественной адаптации голливудского боевика «Коммандо». Повзрослев, наследница решила пойти по стопам родителя и поступила в МХАТ.
Однако вскоре её планы поменялись. Девушка переехала в Нидерланды и стала студенткой Роттердамского университета. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в российском обществе: на фоне открытой патриотической позиции и поддержки политики Владимира Путина со стороны отца, переезд дочери в страну НАТО был воспринят многими согражданами крайне болезненно. В 1999 году Михаил случайно оказался в одной компании с художницей Ольгой. Молодая женщина приняла небритого и лысого мужчину за кавказца, а он, в свою очередь, решил, что она несовершеннолетняя.
«Именно поэтому Новый год прошел, что называется, «правильно». Уже после я пригласил Лёлю в кафе. И там понял, что ей нет 18-ти лет. Она очень правильно себя вела, достойно. Как она потом мне призналась, я ей поначалу показался несколько глуповатым… Помню, как мы приезжали на дискотеку, где громыхала музыка, садились за столик и до 6 утра беседовали. Так и сошлись. А спустя год пошли в ЗАГС и расписались», — вспоминал Михаил Пореченков в программе «Судьба человека».В одном из интервью брутальный мачо отечественного экрана отмечает, что их с супругой взгляды на жизнь во многом совпадают. При этом он считает себя безусловным главой семьи, хотя и признает: по-настоящему важные решения супруги всегда принимают сообща.
«Один я принимаю решения лишь в тех случаях, когда речь идёт о подарках для жены. В этом случае все происходит молниеносно. Оле я обычно дарю то, что нравится именно мне, но с учётом её желаний. Например, недавно подарил велосипед, который она давно хотела. Но вообще уже много лет при выборе подарков для жены я не сомневаюсь — захожу в ювелирный магазин и смотрю, какие новинки появились», — рассказывает актёр.С годами Пореченков оброс не только семьёй, но и настоящими друзьями. Одним из самых близких для него стал Константин Хабенский — их дружба началась ещё в студенчестве и выдержала проверку временем. Константин Хабенский и Михаил Пореченков — не просто коллеги, а настоящие близкие друзья, ставшие почти родными людьми. Две звезды культовых сериалов пересеклись в студенческие годы в ленинградском театральном институте. Случайное знакомство на учебной постановке переросло в дружбу на всю жизнь — вместе они сыграли десятки ролей в кино и на театральной сцене.
Однокурсники, называющие друг друга «Пореча» и «Хаба», действительно стали частью семей друг друга: Ольга крестила сына Константина, Ивана. Когда первая супруга Хабенского, Анастасия Смирнова, трагически ушла из жизни, именно «Агент национальной безопасности» и его жена оказались рядом, поддерживая друга в самый тяжёлый период, когда тот остался с маленьким ребёнком на руках. Сейчас коллеги по цеху признаются, что могут общаться хоть круглосуточно, и им совершенно не бывает скучно вместе.
Однако не всегда доме Пореченковых было спокойно. В 2003 году появились слухи о серьёзном кризисе в семье. В театральных кулуарах шептались, что актриса Анна Ковальчук, будучи замужем и воспитывая дочь Злату, так сильно увлеклась Михаилом, что начала звонить объекту симпатии домой, не боясь, что трубку возьмёт его жена. Поговаривали, что «Лёха Николаев» не устоял перед обаянием коллеги, и между ними действительно завязался роман. Впрочем, всё это так и осталось на уровне пустых домыслов. Никаких реальных подтверждений этой истории найти так и не удалось, и слухи постепенно сошли на нет.
Отцовство, о котором узнали спустя годы: история старшего сына Михаила ПореченковаМихаил редко делился подробностями о своём первом браке, а о более ранних романах и вовсе предпочитал молчать. Не называя имён, он лишь обмолвился, что до начала театральной карьеры у него была девушка, которая ему изменила. По собственному признанию артиста, застав возлюбленную с любовником, «Витя‑мясник» в порыве гнева не сдержался и дал волю рукам, позже объясняя свой поступок «повышенным тестостероном». Ещё одна тайна всплыла наружу лишь в 2009 году: выяснилось, что у Пореченкова есть внебрачный сын Владимир, которому к тому моменту уже исполнилось 19 лет. Мальчик родился, когда Михаил учился в Таллине, но причины разрыва отношений с матерью ребёнка, Ириной Любимцевой, так и остались загадкой. Что именно произошло между ними — доподлинно неизвестно.
Одни говорят, что женщина узнала о беременности уже после того, как они расстались: поняв, что не подходят друг другу, и возлюбленный уехал в Россию строить карьеру. Другие уверены, что он вообще не знал о ребёнке. Третьи рассказывают, будто Пореченков пытался вернуться, но Любимцева не смогла простить ему старые обиды. Как бы там ни было, бывшая возлюбленная артиста растила сына одна. В 1995 году Ирина погибла, точных сведений о том, как это произошло, нет.
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Мальчика забрали к себе её родственники, а отец появился в жизни сына только когда тот уже вырос. Однажды одна из местных жительниц, чей сын дружил с наследником знаменитого артиста, поделилась историей.
«По паспорту Вовка не Пореченков, но его так многие звали. Они с моим сыном вместе спортом занимались. Воспитывала Вовку сестра мамы и бабушка. Они никогда не скрывали от парня, кто его отец. Но когда слава Пореченкова уже гремела, над Вовкой за спиной ухмылялись. Мол, что ж тогда отец тебя не признает! Но в лицо никто и никогда не задавал ему личных вопросов», — цитирует слова женщины издание «24 СМИ».После смерти Ирины Михаил забрал старшего сына к себе.
«Я когда узнал о смерти его мамы, сразу начал действовать. Перевёз его в Москву, помог с учёбой и работой. Мы общаемся, я стараюсь быть рядом», — рассказывал Пореченков в интервью «7 Дней».Владимир Любимцев снялся в проектах «Мост», «Полярный» и «Легенда о Коловрате». Зрители сразу отметили их поразительное внешнее сходство.
«Мне многие говорили: «Твой сын — твоя копия». Я помог ему попасть в кино, но дальше он сам. Володя талантливый парень, и я горжусь им», — говорил артист журналу Woman.ru.А в 2015 году в семье потомка знаменитого родителя произошло радостное событие: его жена Юлия родила дочь Мирославу, и он сам стал отцом.
Авария в Толстопальцево: как дочь актёра попала в скандальную историюВ 2023 году младшая дочь артиста стала участницей тяжёлого ДТП в деревне Толстопальцево. Управляя своим «Мерседесом», Мария столкнулась с молодым человеком на скутере.
«Дочь Пореченкова за рулём Mercedes попала в ДТП, когда обгоняла 16-летнего подростка на скутере. Ребёнок без сознания, передан бригаде скорой помощи», — сообщил собеседник РЕН ТВ.По имеющимся данным, девушка начала обгонять скутериста, однако юноша неожиданно свернул, из-за чего и произошёл удар. Шокированная произошедшим, она немедленно вызвала спасателей и врачей. Медики оказали всю необходимую помощь пострадавшему и доставили его в больницу. Дочь актёра в этой аварии, к счастью, не пострадала. В настоящее время Михаил и Ольга Пореченковы по-прежнему вместе. В 2025 году супруги отметили 20-летие совместной жизни. Женщина ведёт закрытый образ жизни, редко появляется на публике и не даёт интервью. Михаил продолжает сниматься в кино и участвовать в театральных проектах, но старается ограждать близких от лишнего внимания прессы.