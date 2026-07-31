«И там я понял, что ей нет 18-ти лет»: застал любимую с любовником и крутил роман с Ковальчук? Скандалы Михаила Пореченкова и связь с женой Хабенского

31 июля 2026, 18:44

Михаил Пореченков (Фото: Кадр из фильма «Грозовые ворота»)

Михаил Пореченков — один из самых брутальных актёров российского кино. Его личная жизнь всегда была окутана тайнами: внебрачный сын, о котором он узнал спустя годы, развод с первой женой и слухи о романах на стороне. Как сегодня живёт актёр и какие секреты его прошлого стали известны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тайна, которая осталась за кулисами: что на самом деле произошло в семье Пореченкова Отцовство, о котором узнали спустя годы: история старшего сына Михаила Пореченкова Авария в Толстопальцево: как дочь актёра попала в скандальную историю

Тайна, которая осталась за кулисами: что на самом деле произошло в семье Пореченкова



Михаил Пореченков и Варавара (Фото: Кадр из фильма «День Д»)

«Именно поэтому Новый год прошел, что называется, «правильно». Уже после я пригласил Лёлю в кафе. И там понял, что ей нет 18-ти лет. Она очень правильно себя вела, достойно. Как она потом мне призналась, я ей поначалу показался несколько глуповатым… Помню, как мы приезжали на дискотеку, где громыхала музыка, садились за столик и до 6 утра беседовали. Так и сошлись. А спустя год пошли в ЗАГС и расписались», — вспоминал Михаил Пореченков в программе «Судьба человека».

«Один я принимаю решения лишь в тех случаях, когда речь идёт о подарках для жены. В этом случае все происходит молниеносно. Оле я обычно дарю то, что нравится именно мне, но с учётом её желаний. Например, недавно подарил велосипед, который она давно хотела. Но вообще уже много лет при выборе подарков для жены я не сомневаюсь — захожу в ювелирный магазин и смотрю, какие новинки появились», — рассказывает актёр.



Константин Хабенский (Фото: Кадр из фильма «Метод»)

Отцовство, о котором узнали спустя годы: история старшего сына Михаила Пореченкова



Михаил Пореченков (Фото: Кадр из фильма «Полярный»)

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«По паспорту Вовка не Пореченков, но его так многие звали. Они с моим сыном вместе спортом занимались. Воспитывала Вовку сестра мамы и бабушка. Они никогда не скрывали от парня, кто его отец. Но когда слава Пореченкова уже гремела, над Вовкой за спиной ухмылялись. Мол, что ж тогда отец тебя не признает! Но в лицо никто и никогда не задавал ему личных вопросов», — цитирует слова женщины издание «24 СМИ».



Михаил Пореченков (Фото: Кадр из фильма «Беги»)

«Я когда узнал о смерти его мамы, сразу начал действовать. Перевёз его в Москву, помог с учёбой и работой. Мы общаемся, я стараюсь быть рядом», — рассказывал Пореченков в интервью «7 Дней».

«Мне многие говорили: «Твой сын — твоя копия». Я помог ему попасть в кино, но дальше он сам. Володя талантливый парень, и я горжусь им», — говорил артист журналу Woman.ru.

Владимир Пореченков (Фото: Кадр из фильма «Грозовые ворота»)

Авария в Толстопальцево: как дочь актёра попала в скандальную историю

«Дочь Пореченкова за рулём Mercedes попала в ДТП, когда обгоняла 16-летнего подростка на скутере. Ребёнок без сознания, передан бригаде скорой помощи», — сообщил собеседник РЕН ТВ.