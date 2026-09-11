Остался сиротой и развелся с женой через год после рождения дочери: где сейчас победитель «Народного артиста» Алексей Гоман?
Алексей Гоман не так известен современным слушателям и молодежи, как раньше, но в свое время он занимал верхние строчки музыкальных хит-парадов. О том, как складывается его жизнь сейчас расскажет «Радио 1».
Биография и карьера Алексея ГоманаБудущий артист родился 12 сентября 1983 года в Мурманске в простой рабочей семье. Его родители не имели отношения к искусству, но очень любили музыку, а играть на гитаре Алексея научил старший брат Евгений. Подростковый возраст юноши был омрачен тяжелыми потерями: сначала из жизни ушел его отец, а через несколько лет умерла мать, из-за чего Алексей остался круглым сиротой.
После школы он окончил местное училище по рабочей специальности, подрабатывал пением в ресторанах, а позже поступил в Мурманский педагогический университет. Поворотным моментом в его судьбе стал 2003 год, когда во время отдыха в Сочи молодой человек узнал о кастинге в проект «Народный артист».
Благодаря сильному вокалу и обаянию, Гоман не просто прошел отбор, но и одержал победу в финале, опередив Александра Панайотова и Алексея Чумакова. После триумфа на телевидении исполнитель выпустил несколько сольных альбомов, активно гастролировал по стране и участвовал в крупных телепроектах, среди которых были «Танцы со звездами», «Ледниковый период» и шоу «Маска».
Позже Алексей окончил театральную школу Германа Сидакова и начал сниматься в кино и сериалах, появившись в таких проектах, как «Неадекватные люди 2», «Дыхание» и «Балабол».
Личная жизнь Алексея ГоманаАлексей Гоман стал известен после участия в музыкальном проекте «Народный артист», где он не просто выступал, а завоевал первое место в конкурсе. Именно там он встретил свою первую настоящую любовь — певицу Марию Зайцеву.
Мирослава Карпович подтвердила свою беременность, пока выбирала новую машину
Вскоре после знакомства пара начала встречаться и жить вместе. На протяжении шести лет они находились в гражданском браке, прежде чем решили узаконить свои отношения. Свадьба прошла скромно, без пышных торжеств. На мероприятии присутствовали только близкие друзья и родственники молодоженов. Тем не менее настырные журналисты все же смогли запечатлеть это радостное событие в жизни Гомана и Зайцевой.
Пара даже обсуждала возможность венчания, поэтому на свадьбе не было традиционного пышного платья с фатой — этот наряд был прибережен для церемонии. Они планировали провести обряд в ближайшем будущем. В конце 2012 года в жизни этой творческой семьи произошло радостное событие: Мария подарила Алексею дочь, которую назвали необычным и красивым именем Александрина.
Развод без скандалов и дружеские отношенияОднако рождение ребенка не укрепило их отношения. Напротив, Алексей и Мария столкнулись с трудностями в первый год жизни малышки, и уже через год после её появления пара решила расстаться. Сначала супруги не комментировали свои проблемы, но позже Мария призналась в интервью, что между ними просто исчезли прежние чувства.
Между ними больше не осталось той искренней любви, которая была в начале их отношений. Поэтому пара приняла решение не мучить друг друга, чтобы сохранить хоть какое-то уважение. Ради своей любимой дочери Алексей и Мария продолжают поддерживать общение. Александрина унаследовала от родителей лучшие черты как внешности, так и характера, и растет настоящей красавицей. Звездный папа активно участвует в жизни своей дочери.
Что касается Марии, то у нее с Алексеем по-прежнему отличные отношения. Он даже называет её идеальной бывшей женой и иногда посвящает ей песни, вспоминая о прежних чувствах.
Как сейчас живет Алексей ГоманСегодня Гоман не женат. У него есть надежда найти семейное счастье, но он не собирается делить свое пространство с кем попало. Поэтому сейчас он активно ищет ту единственную женщину, которая поможет ему стать по-настоящему счастливым и создать уютное гнездышко.
В настоящее время певец почти все свое время посвящает работе, концертам, гастролям и написанию музыки. Интересно, что Алексей часто выступает на одной сцене со своей бывшей супругой. Похоже, что им удалось мирно расстаться и сохранить настоящую дружбу. Кроме того, Гоман активно участвует в различных музыкальных телепередачах, исполняя свои песни.
Основным музыкальным проектом Гомана в настоящее время является сотрудничество с коллективом «Маленький оркестр». Вместе с этими музыкантами он выступает на джазовых фестивалях и гастролирует с атмосферной программой «Оттепель и ее отголоски», исполняя советскую классику и песни на стихи Сергея Есенина.