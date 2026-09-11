Остался сиротой и развелся с женой через год после рождения дочери: где сейчас победитель «Народного артиста» Алексей Гоман?

11 сентября 2026, 16:59

Алексей Гоман (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Алексей Гоман не так известен современным слушателям и молодежи, как раньше, но в свое время он занимал верхние строчки музыкальных хит-парадов. О том, как складывается его жизнь сейчас расскажет «Радио 1».





Содержание Биография и карьера Алексея Гомана Личная жизнь Алексея Гомана Развод без скандалов и дружеские отношения Как сейчас живет Алексей Гоман

Биография и карьера Алексея Гомана

Алексей Гоман (фото: Instagram* / alexeygoman)

Личная жизнь Алексея Гомана

Мирослава Карпович подтвердила свою беременность, пока выбирала новую машину

Развод без скандалов и дружеские отношения

Алексей Гоман (фото: Instagram* / alexeygoman)

Как сейчас живет Алексей Гоман