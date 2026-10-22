Изуродованное лицо и связь с Караченцевым, которая изменила всю её жизнь. Что случилось со звездой «Прощайте, голуби!» Светланой Савёловой
31 января 1999 года в квартире на окраине Москвы нашли тело Светланы Савеловой. По данным судмедэкспертов, оно пролежало там несколько дней, прежде чем соседи почуяли запах и вызвали милицию. Причина смерти — острая алкогольная интоксикация с поражением печени. Актрисе было 57 лет. Хоронили её в платье из реквизита «Ленкома»: приличной одежды в шкафу не нашлось. А сожитель на прощание не пришёл. Как девушка из аптеки стала звездой «Прощайте, голуби!» и «Семи стариков и одной девушки», почему карьера оборвалась после одного провала и кто на самом деле приучил звезду к бутылке, расскажет «Радио 1».
Случай в аптеке: как крымчанка попала в киноСветлана Ивановна Савёлова родилась 7 января 1942 года в Симферополе. В семье росла без отца, мать работала в сфере медицины. Попала в кино она по чистой случайности. Провалив экзамены в медицинский, девушка устроилась работать в аптеку в родном городе. Именно там её и заприметил режиссёр Яков Сегель, который искал актрису на роль медсестры в картине «Прощайте, голуби!». На эту работу пробовались многие, но режиссёра всё время что-то не устраивало. Савёлова подошла идеально. Именно пробы к фильму подтолкнули будущую звезду к тому, чтобы поступить в театральное училище. Она окончила знаменитую «Щуку», а после начинающую артистку пригласили в «Ленком». Когда картина вышла на экраны, Светлана проснулась знаменитой. Поклонники толпами увивались вокруг неё, но актриса, по воспоминаниям коллег, была очень капризной и вздорной. Внезапно свалившаяся слава не лучшим образом сказалась на её характере.
Год брака и роман, который не сложилсяОднако нашёлся человек, которому она ответила взаимностью, — студент режиссёрского факультета Геннадий Байсак. Свадьбу пара сыграла поистине роскошную: столы ломились от угощений, чёрной и красной икры. Но через год супруги объявили о разводе. Как выяснилось из рассказов близких друзей, Геннадий питал к Светлане глубокие чувства — и безропотно потакал любой её прихоти. Именно это молодой жене в нём и не нравилось.
Сам сценарист позже объяснял расставание классическим «не сошлись характерами». После «Прощайте, голуби!» Савёлова снялась ещё в шести фильмах. Самым успешным стал «Семь стариков и одна девушка» — комедию зрители встретили «на ура». Но режиссёры обошли её работу вниманием.
Причиной стал фильм «По Руси», который с треском провалился. Игру исполнительницы назвали «статичной», и приглашения на пробы резко прекратились. Зато в «Ленкоме» всё складывалось удачно — пока карьеру не погубило пристрастие к выпивке.
Из-за чего мать Караченцова была против СавёловойПосле развода актриса закрутила роман с Александром Збруевым. Однако отношения быстро закончились: знаменитый «Ганжа» был женат на Людмиле Савельевой и разводиться не собирался. А потом Светлана влюбилась в коллегу — Николая Караченцова. В театр он пришёл в 1967 году. Сначала у них были дружеские отношения, которые быстро переросли в страстный роман. «Русская Брижит Бардо» ждала, что «Советский Бельмондо» вот-вот позовёт её замуж, но Николай тянул время. По словам коллег, всё дело в том, что мать актёра, Янина Брунак, была настроена категорически против Савеловой. Женщина считала, что девушка из провинции не пара её талантливому сыну. А затем случилось то, чего Савёлова не воображала даже в кошмарном сне: Караченцов воспылал чувствами к Людмиле Поргиной — и та, к удивлению, пришлась по душе Янине Евгеньевне. Свадьба состоялась 1 августа 1975 года. Горе сломило крымчанку: она начала искать спасения в том, что притупляет боль.
«Черт из табакерки»: кто приобщил Савёлову к бутылке?Актриса стала пропускать репетиции, со временем ей перестали давать роли, а потом не приглашали даже в массовку. Последние годы в театре артистка появлялась лишь в день зарплаты — Марк Захаров жалел подопечную и не увольнял. После расставания с Караченцовым Савёлова какое-то время жила с коллегой Сергеем Миловановым. По словам знакомых, именно он приобщил сожительницу к бутылке.
«В это трудное для неё время, как чёрт из табакерки, выскочил бездарный артист Сергей Милованов. Он и приобщил её к бутылке — нашёл средство, как заглушить душевные муки Светы. А ведь во время учёбы она не брала в рот ни капли алкоголя», — цитирует Смирнитского «ЭГ».Потом кинодива сошлась с учёным-ракетчиком, продала квартиру в центре столицы, купила жильё на окраине и с остатками денег переехала к возлюбленному. В 1984 году Савёлова узнала, что ждёт ребёнка. Тогда актрисе было уже 40 лет. Беременность окончилась печально: женщина родила мёртвого мальчика. Это совершенно выбило Светлану из колеи — она стала употреблять ещё больше, чем раньше. Сожитель в итоге попросил оставить его в покое.
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Звезда «Прощайте, голуби!» и её придуманная катастрофаСавёлова начала стремительно скатываться на дно. Встречая знакомых, звезда фильма «Прощайте, голуби!» спешила спрятать лицо. Светлана понимала: её образ жизни оставил на нём свой след. Жила актриса тогда с бывшим милиционером, уволенным из органов за пристрастие к спиртному. Школьная подруга артистки Анастасия Варганова в интервью «ЭГ» вспоминала, как до их города доходили домыслы о её приятельнице.
«Однажды до нашего города дошёл слух, будто она попала в автокатастрофу. Потом стали сплетничать, что на неё свалилась декорация и повредила лицо. Но никаких шрамов не видно. Гораздо позже, когда стало ясно, что с Савёловой произошла жизненная драма, до меня дошло, что она придумала для окружающих эту автокатастрофу. Уверена: потеря формы и проблемы с лицом — из-за пьянок».
Почему Николай Караченцов приехал на прощание за минуту до кремации?30 января 1999 года Светланы не стало. Вредная привычка погубила талантливого человека. Проститься с ней сожитель не пожелал. Похороны, кремацию и место в колумбарии Николо-Архангельского кладбища оплатил «Ленком». Актрису провожали в последний путь в платье из реквизита костюмерного цеха.
Николай Караченцов на прощание опоздал. Бывший возлюбленный приехал буквально за минуту до того, как гроб увезли в крематорий, и успел лишь положить букет на место, где только что лежало тело. По свидетельствам очевидцев, он плакал.