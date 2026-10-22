Изуродованное лицо и связь с Караченцевым, которая изменила всю её жизнь. Что случилось со звездой «Прощайте, голуби!» Светланой Савёловой

22 октября 2026, 15:20

Светлана Савелова (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

31 января 1999 года в квартире на окраине Москвы нашли тело Светланы Савеловой. По данным судмедэкспертов, оно пролежало там несколько дней, прежде чем соседи почуяли запах и вызвали милицию. Причина смерти — острая алкогольная интоксикация с поражением печени. Актрисе было 57 лет. Хоронили её в платье из реквизита «Ленкома»: приличной одежды в шкафу не нашлось. А сожитель на прощание не пришёл. Как девушка из аптеки стала звездой «Прощайте, голуби!» и «Семи стариков и одной девушки», почему карьера оборвалась после одного провала и кто на самом деле приучил звезду к бутылке, расскажет «Радио 1».





Содержание Случай в аптеке: как крымчанка попала в кино Год брака и роман, который не сложился Из-за чего мать Караченцова была против Савёловой «Черт из табакерки»: кто приобщил Савёлову к бутылке? Звезда «Прощайте, голуби!» и её придуманная катастрофа Почему Николай Караченцов приехал на прощание за минуту до кремации?

Случай в аптеке: как крымчанка попала в кино



Светлана Савёлова (фото: кадр из фильма «Прощайте, голуби»)

Год брака и роман, который не сложился

Из-за чего мать Караченцова была против Савёловой



Николай Караченцов (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Черт из табакерки»: кто приобщил Савёлову к бутылке?

«В это трудное для неё время, как чёрт из табакерки, выскочил бездарный артист Сергей Милованов. Он и приобщил её к бутылке — нашёл средство, как заглушить душевные муки Светы. А ведь во время учёбы она не брала в рот ни капли алкоголя», — цитирует Смирнитского «ЭГ».

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Звезда «Прощайте, голуби!» и её придуманная катастрофа



Светлана Савёлова (фото: кадр из фильма «День солнца и дождя»)

«Однажды до нашего города дошёл слух, будто она попала в автокатастрофу. Потом стали сплетничать, что на неё свалилась декорация и повредила лицо. Но никаких шрамов не видно. Гораздо позже, когда стало ясно, что с Савёловой произошла жизненная драма, до меня дошло, что она придумала для окружающих эту автокатастрофу. Уверена: потеря формы и проблемы с лицом — из-за пьянок».

Почему Николай Караченцов приехал на прощание за минуту до кремации?