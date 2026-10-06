06 октября 2026, 15:25

Станислав Тляшев (Фото: Instagram* /@byrzym)

Актеру Станиславу Тляшеву, сценаристу и продюсеру, известному миллионам зрителей по роли ранимого метросексуала Эдика в культовом сериале «Реальные пацаны», 7 октября исполняется 41 год. Этот уроженец Перми прошёл путь от студента режиссёрского факультета до одного из ключевых авторов главного комедийного хита ТНТ, но его карьера и жизнь оказались омрачены личной драмой, о которой до сих пор спорят поклонники. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Стаса Тляшева Любовный треугольник с коллегой по цеху Как сейчас живёт Тляшев



Биография Стаса Тляшева

«Я заканчивал пермский Институт культуры, но не актерское отделение, а факультет режиссуры. Моя специальность именно режиссер, причем театра и праздников, но в базу этого образования входил курс актерского мастерства, так что какие-то азы я там получил», — цитирует Тляшева издание Vokrug.tv.

«Мы не думали, что "Реальные пацаны" вызовут такой резонанс. Тот проект, который в итоге получился, оказался очень актуальным, своевременным и точным», — делился Станислав.

Станислав Тляшев, Мария Скорницкая и Валентина Мазунина (Фото: Instagram* /@shekunovamaria)

Любовный треугольник с коллегой по цеху

Антон Богданов (Фото: Instagram* /@antonbogdanov)

Как сейчас живёт Тляшев