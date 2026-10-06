Увёл жену у друга, подрался с Богдановым на съёмках и стал сценаристом: как сейчас живет звезда «Реальных пацанов» Стас Тляшев?
Актеру Станиславу Тляшеву, сценаристу и продюсеру, известному миллионам зрителей по роли ранимого метросексуала Эдика в культовом сериале «Реальные пацаны», 7 октября исполняется 41 год. Этот уроженец Перми прошёл путь от студента режиссёрского факультета до одного из ключевых авторов главного комедийного хита ТНТ, но его карьера и жизнь оказались омрачены личной драмой, о которой до сих пор спорят поклонники. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Стаса ТляшеваСтанислав Тляшев родился 7 октября 1985 года в туркменском городе Красноводск, где его родители оказались по распределению после окончания учёбы. После распада Советского Союза семья вернулась в Россию, обосновавшись в небольшом селе Пермского края. Именно там будущий актёр впервые приобщился к творчеству: в детстве он зачитывался книгами и любил декламировать стихи, что и предопределило его дальнейшую судьбу.
Окончив школу, Станислав отправился в Пермь, где поступил в Пермский государственный институт искусства и культуры. Примечательно, что его специальность была далека от актёрской: он учился на факультете режиссуры театрализованных представлений и празднеств. В стенах вуза судьба свела его с будущими коллегами по «Реальным пацанам» — Антоном Богдановым и Владимиром Селивановым. Вместе они играли в КВН, а позже пробились на телевидение через шоу «Смех без правил», став резидентами пермского филиала «Comedy Club».
«Я заканчивал пермский Институт культуры, но не актерское отделение, а факультет режиссуры. Моя специальность именно режиссер, причем театра и праздников, но в базу этого образования входил курс актерского мастерства, так что какие-то азы я там получил», — цитирует Тляшева издание Vokrug.tv.Переломным моментом в биографии Станислава стал 2010 год, когда он прошёл кастинг на роль Эдика в сериале «Реальные пацаны». Этот проект, рассказывающий о жизни простых пермских парней, мгновенно обрёл культовый статус, а герой Тляшева — застенчивый, ранимый и вечно попадающий в нелепые ситуации «метросексуал» — полюбился миллионам зрителей. Сам актёр признавался, что феноменальный успех сериала стал для них неожиданностью.
«Мы не думали, что "Реальные пацаны" вызовут такой резонанс. Тот проект, который в итоге получился, оказался очень актуальным, своевременным и точным», — делился Станислав.Со временем Тляшев не ограничился актёрской работой. Вместе с Богдановым и Селивановым он стал сценаристом и креативным продюсером проекта, вплетая в сюжет истории из собственной жизни. Его фильмография как актёра насчитывает 3 проекта, включая полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби» и комедию «Гуляй, Вася!». Однако по-настоящему громким его имя сделала не столько актёрская игра, сколько события, развернувшиеся за кадром.
Любовный треугольник с коллегой по цехуЛичная жизнь Станислава Тляшева оказалась куда драматичнее любого сценария. Долгое время он был холост, полностью поглощённый работой, и часто бывал в гостях у своего коллеги и близкого друга Антона Богданова, женатого на танцовщице Полине. Брак Богданова казался крепким: пара прожила вместе восемь лет, в 2010 году у них родился сын Демьян. Однако, по словам Полины, семейное счастье начало рушиться, когда Антон, активно снимаясь в «Реальных пацанах», стал часто уезжать на гастроли и съёмки, оставляя её одну с маленьким ребёнком.
Чувства Станислава к супруге друга, судя по всему, зародились не сразу, но он оказался рядом в тот момент, когда Полина особенно нуждалась в поддержке. Как позже признавалась сама женщина, первым «звоночком» стало то, что Антон был на съёмках, когда пришло время рожать, и в роддом она отправилась одна.
Оказавшись в уязвимом положении, Полина нашла понимание и участие в Станиславе, который был вхож в их дом и даже помогал паре с покупкой недвижимости.
Когда Полина осознала, что её брак распадается, она призналась мужу, что у неё появился другой человек. Этим человеком оказался Станислав Тляшев. Для Антона Богданова это стало двойным ударом — предательство со стороны жены и лучшего друга. На съёмочной площадке между бывшими приятелями произошла драка, а затем последовал длительный период молчания, когда они даже не здоровались.
Со временем страсти улеглись. Антон Богданов, тяжело переживавший предательство, сумел найти в себе силы простить бывших супругу и друга ради общего ребёнка и работы. Станислав и Полина официально оформили свои отношения, и в новом браке у них родилась дочь Лея. Сын Полины от первого брака, Демьян, остался жить с отцом в Москве. Сегодня Станислав позиционирует себя как счастливый семьянин, а его жена признаёт, что с бывшим мужем ей удалось сохранить хорошие отношения.
Как сейчас живёт ТляшевНесмотря на то что Эдик остаётся его единственной крупной актёрской ролью, Станислав Тляшев продолжает активно работать в индустрии, но уже в большей степени как сценарист и продюсер. В 2021 году он работал креативным продюсером второго сезона сериала «Семейка». Последними работами Тляшева как сценариста стали проекты «Сергий против нечисти. Зов предков», «Кулинарный техникум», «Семейка-2», «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» и «Девочка Яга».
Что касается актёрской карьеры, то после «Реальных пацанов» и фильма «Гуляй, Вася!» Тляшев появлялся на экранах нечасто. В 2020 году состоялась премьера полнометражного фильма «Реальные пацаны против зомби», где он вновь сыграл Эдика. В 2023 году стартовал прощальный сезон «Реальных пацанов», в котором история его героя получила логическое завершение.
В настоящее время Станислав живёт в Москве вместе с супругой Полиной и дочерью Леей. Он поддерживает связь с коллегами по сериалу, хотя, по его собственному признанию, они видятся всё реже. Актёр признаётся, что если бы у него был выбор, он хотел бы жить в родной Перми, где прошли его молодость и студенческие годы.