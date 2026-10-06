Суд снизил срок блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве
Мосгорсуд сократил на один год срок наказания бизнес-коучу и блогеру Аязу Шабутдинову, осужденному по делу о мошенничестве. Теперь ему предстоит провести в колонии общего режима шесть лет вместо семи. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Шабутдинова признали виновным в 113 эпизодах мошенничества. По версии следствия, он вместе с сообщниками продавал образовательные программы, тренинги и вебинары, которые позиционировались как способ добиться финансовой устойчивости и построить прибыльный бизнес. При этом, как установил суд, заявленные программы фактически не являлись образовательными услугами. Общая сумма ущерба превысила 57 млн рублей, а число потерпевших составило 113 человек.
Стоимость предлагаемых программ для клиентов составляла от 60 тыс. до 12 млн рублей. В материалах дела также указывалось, что Шабутдинов участвовал в подготовке текстов тренингов, договоров и оферт, а также координировал действия других участников схемы.
Пресненский районный суд Москвы в октябре 2025 года приговорил предпринимателя к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 млн рублей. Часть гражданских исков потерпевших суд удовлетворил. К моменту вынесения приговора защита заявляла о возмещении ущерба 73 из 113 потерпевших.
Аяз Шабутдинов родился в 1991 году в Ижевске. Он стал известен как предприниматель и бизнес-тренер. В начале карьеры блогер развивал сеть хостелов Like Hostel и кофейни Coffee Like, а позднее сосредоточился на образовательном проекте «Like Центр», который предлагал курсы для предпринимателей.
Фигуранта задержали в ноябре 2023 года. В ходе судебного процесса он признал вину и заявил о готовности возместить причиненный потерпевшим ущерб.
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