Суд снизил срок блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

06 октября 2026, 14:20

Baza: Блогер Шабутдинов отсидит шесть лет вместо семи

Аяз Шабутдинов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Мосгорсуд сократил на один год срок наказания бизнес-коучу и блогеру Аязу Шабутдинову, осужденному по делу о мошенничестве. Теперь ему предстоит провести в колонии общего режима шесть лет вместо семи. Об этом пишет телеграм-канал Baza.