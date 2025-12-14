Империя на трэш-контенте, казино и избиениях: кто такой блогер Mellstroy и почему он вне закона?
Трендовый блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, остаётся одним из самых обсуждаемых блогеров среди молодёжной аудитории. 27-летний интернет-персонаж набрал известность благодаря контенту, в котором он унижает других людей и демонстрирует крупные денежные траты. Его деятельность вызывает общественную критику, однако популярность стримера заставляет медиа и экспертов анализировать этот феномен. В материале «Радио 1» рассказываем о жизни, колоссальных деньгах и непрекращающейся популярности блогера.
Биография MellstroyАндрей Бурим родился 15 декабря 1998 года в Гомеле. Его отец работал слесарем на заводе, мать была продавщицей в киоске. В семье часто не хватало денег и в юности Андрей часто донашивал вещи старшего брата. Его семья не могла позволить себе покупку новой одежды или обуви для младшего сына.
Ещё подростком Бурим начал искать способы заработка. Его первые доходы принесли компьютерные игры. Молодой человек продавал в соцсетях внутриигровые предметы из популярных проектов. После девятого класса Андрей поступил в колледж на электромонтёра, но быстро оставил учёбу. Параллельно он вёл стримы на YouTube, где играл и общался с аудиторией. Зрители поддерживали его денежными донатами. С возрастом интерес Бурима к играм снизился. Он осознал, что в интернете можно найти другие, более доходные способы заработка.
Под ником Mellstroy Бурим начал создавать контент в 2017 году. Он развил свои навыки и выпустил серию разоблачительных видео о других блогерах. Позже он организовал собственный игровой сервер, который стал приносить стабильный доход. Со временем автор сменил направление контента. Он сосредоточился на роликах с участием девушек, которым задавал провокационные вопросы.
Побег в РоссиюВ Беларуси в отношении блогера Mellstroy возбудили уголовное дело. После этого он переехал в Россию. В 18 лет блогер поселился в апартаментах комплекса «Москва-Сити» и начал вести прямые трансляции. Во время всеобщей самоизоляции его популярность резко выросла. Mellstroy приглашал на стримы других известных в интернете людей и платил им крупные суммы за выполнение унизительных заданий.
В одном из эфиров блогер рассказал о смерти отца. По его словам, у родителя был рак четвёртой стадии.
«По чесноку друг мне предлагал поехать инкогнито [на похороны]. Но я очканул... Но я не злился на себя. Это не изменить, и себя корить не особо правильно», — высказался парень.Деятельность Mellstroy получила определение «треш-контент», однако его видео продолжали набирать популярность. Правоохранительные органы России обратили внимание на его трансляции, но на тот момент законодательство не регулировало подобный контент.
Только в июле 2024 года Госдума утвердила определение «треш-стрима» и установила меры ответственности для авторов такого контента. К этому времени Mellstroy уже покинул территорию России и временно прекратил активность. Он вернулся к трансляциям в 2023 году и начал публично конфликтовать с другими блогерами. Его предыдущие эфиры с унижениями участников снова привлекли внимание аудитории.
«Треш-контент» MellstroyИзначально Бурим начал вести прямые эфиры в формате чат-рулетки. Он общался с незнакомыми девушками и предлагал им провокационные игры. Часто парень просил собеседниц обнажаться в обмен на обещания лайков и подписок. Такие трансляции собирали до 60 000 зрителей.
Позже другие блогеры сообщили, что в эфирах участвовали несовершеннолетние. Правоохранительные органы возбудили против Бурима уголовное дело, а канал заблокировали. Однако Андрей завёл новый блог и изменил формат. Он вёл эфиры из роскошных апартаментов с гостями. В трансляциях он отпускал оскорбительные шутки в адрес девушек и действовал без их согласия. Кроме того, стример начал продвигать онлайн-казино и симулировал болезнь ДЦП для провокаций.
В 2022 году во время эфира Бурим в состоянии опьянения избил блогершу Алёну Ефремову. Инцидент наблюдали более 100 000 зрителей. Суд оштрафовал Бурима на 50 000 рублей и назначил исправительные работы. Однако через год Ефремова снова появилась в эфире у блогера. Стороны заявили, что стример выплатил компенсацию. Девушка решила прекратить конфликт, отметив рост своей популярности после скандала.
Возвращение MellstroyКрупные стримеры рунета летом 2023 года снова начали получать упоминания о Mellstroy. На этот раз он действовал не как создатель контента, а как зритель на Twitch. Бурим отправлял популярным ведущим огромные донаты с условием — побриться налысо во время прямого эфира. Размер этих донатов составлял от сотен тысяч до миллионов рублей.
Некоторые стримеры принимали это условие, другие отказывались. Однако блогер предлагал и другие задания, например, раздеться в эфире. Twitch за такие нарушения блокирует аккаунты, но обычно не навсегда.
За несколько недель Андрей добился бритья десятков крупнейших рунет-стримеров. Масштабные донаты, которые видели все зрители, снова привлекли внимание к фигуре Бурима. При этом сам Mellstroy действовал из тени, не появляясь в кадре. К тому времени он уже покинул Россию и перешёл на платформу Kick, у которой заметно меньше ограничений по сравнению с Twitch.
Откуда деньги?Основной источник дохода блогера Mellstroy связан с сотрудничеством с онлайн-казино. Он начал работать с ними в 2020 году, продвигая азартные игры среди своей аудитории. Для привлечения зрителей блогер использовал конкурсы с обещанием разыграть автомобили класса люкс. Чтобы участвовать, подписчикам нужно было зарегистрироваться на партнёрской площадке казино и внести депозит.
В прямых эфирах Mellstroy делал ставки, используя депозит от площадки, а не личные средства. Такое сотрудничество принесло ему значительный доход. В 2020 году выплаты составляли от двух миллионов рублей в месяц, а позже эта сумма возросла в пять раз. В дальнейшем блогер предложил финансовые вознаграждения своим подписчикам. Он пообещал платить за ролики с его участием, если они наберут более одного миллиона просмотров.
«За один день я однажды просадил 5 000 000 долларов, а выиграл 10 500 000 долларов. Лудоманию нужно приравнять к зависимостям. Знаешь, в чём её фишка? Это хочется постоянно», — заявил стример.В марте 2024 года Mellstroy предложил около двух миллионов долларов за передачу ему привета от президента любой страны. Один из зрителей из Литвы выполнил условие, встретившись с президентом Гитанасом Науседой. Однако блогер отказался платить, посчитав исполнение недостаточно качественным. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила деструктивный характер подобного контента. По её словам, аккаунты блогера удалили с большинства площадок, но он продолжает искать новые способы монетизации.
Личная жизнь MellstroyВ одном из интервью блогер Mellstroy затронул тему личных отношений. Он рассказал о своей истории общения с девушкой по имени Карина. Блогер познакомился с ней в социальной сети «ВКонтакте» в подростковом возрасте. После первой встречи девушка решила прекратить общение. Парень упомянул, что в тот период он испытывал сильные чувства. Он ревновал Карину даже к её родному брату и проверял круг её общения в соцсетях. К осени интерес к общению у него пропал. Позже блогер узнал о гибели девушки. По его словам, после этого он не строил серьёзных отношений.
Позже в разное время блогер оказывал финансовую поддержку другим медийным персонам — Амине Мирзоевой и Наталье Бердниковой. Он переводил им деньги и дарил автомобили.
«Задуматься о семье? Да всё уже поздно... Девушки не было, ну кроме как в школе. Вот это же нужно познакомиться, узнать друг друга, а потом понять, что она — та самая, и что она со мной не из-за денег», — сказал он.На текущий момент Андрей Бурим не женат и не состоит в официальных отношениях.
Где сейчас MellstroyВ начале 2024 года блогер Mellstroy находился в ОАЭ. Весной он сообщил о планах вернуться в Россию. В это же время МВД России объявило его в розыск и рассматривало вопрос о депортации в Беларусь. Там в его отсутствие возбудили три уголовных дела.
Несмотря на это, Андрей появился в Москве. В одном из клубов, связанных с Тимати, он раздавал деньги посетителям. По словам блогера, он оставил там около 7 миллионов рублей и оплатил счета за всех. Вскоре после этого он снова покинул Россию.
«Кто-то запомнит меня как рекламщика казика, кто-то запомнит меня хорошим и скажет: «Я вырос на его стримах». Кто-то скажет, что у меня были [лучшие] тусовки. Да, это очень мало людей будет, но прикольно», — отметил парень в одном из обращений к аудитории.Сейчас Бурим живёт на Южном Кипре. Он снял на год дом за 500 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет около 40 миллионов рублей. Трёхэтажный особняк выполнен в современном стиле. В доме есть бассейн, лифт и множество других помещений.