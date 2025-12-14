14 декабря 2025, 19:03

Андрей Бурим (Фото: Instagram* @mellstroy)

Трендовый блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, остаётся одним из самых обсуждаемых блогеров среди молодёжной аудитории. 27-летний интернет-персонаж набрал известность благодаря контенту, в котором он унижает других людей и демонстрирует крупные денежные траты. Его деятельность вызывает общественную критику, однако популярность стримера заставляет медиа и экспертов анализировать этот феномен. В материале «Радио 1» рассказываем о жизни, колоссальных деньгах и непрекращающейся популярности блогера.





Содержание Биография Mellstroy Побег в Россию «Треш-контент» Mellstroy Возвращение Mellstroy Откуда деньги? Личная жизнь Mellstroy Где сейчас Mellstroy

Биография Mellstroy

Побег в Россию

«По чесноку друг мне предлагал поехать инкогнито [на похороны]. Но я очканул... Но я не злился на себя. Это не изменить, и себя корить не особо правильно», — высказался парень.

«Треш-контент» Mellstroy

Андрей Бурим и Алёна Ефремова (Фото: Instagram* @mellstroy)

Возвращение Mellstroy

Откуда деньги?

Андрей Бурим (Фото: Instagram* @mellstroy)

«За один день я однажды просадил 5 000 000 долларов, а выиграл 10 500 000 долларов. Лудоманию нужно приравнять к зависимостям. Знаешь, в чём её фишка? Это хочется постоянно», — заявил стример.

Личная жизнь Mellstroy

«Задуматься о семье? Да всё уже поздно... Девушки не было, ну кроме как в школе. Вот это же нужно познакомиться, узнать друг друга, а потом понять, что она — та самая, и что она со мной не из-за денег», — сказал он.

Где сейчас Mellstroy

«Кто-то запомнит меня как рекламщика казика, кто-то запомнит меня хорошим и скажет: «Я вырос на его стримах». Кто-то скажет, что у меня были [лучшие] тусовки. Да, это очень мало людей будет, но прикольно», — отметил парень в одном из обращений к аудитории.