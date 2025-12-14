Достижения.рф

Империя на трэш-контенте, казино и избиениях: кто такой блогер Mellstroy и почему он вне закона?

Андрей Бурим (Фото: Instagram* @mellstroy)

Трендовый блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, остаётся одним из самых обсуждаемых блогеров среди молодёжной аудитории. 27-летний интернет-персонаж набрал известность благодаря контенту, в котором он унижает других людей и демонстрирует крупные денежные траты. Его деятельность вызывает общественную критику, однако популярность стримера заставляет медиа и экспертов анализировать этот феномен. В материале «Радио 1» рассказываем о жизни, колоссальных деньгах и непрекращающейся популярности блогера.



Биография Mellstroy

Андрей Бурим родился 15 декабря 1998 года в Гомеле. Его отец работал слесарем на заводе, мать была продавщицей в киоске. В семье часто не хватало денег и в юности Андрей часто донашивал вещи старшего брата. Его семья не могла позволить себе покупку новой одежды или обуви для младшего сына.
Андрей Бурим (Фото: Instagram* @mellstroy)
Ещё подростком Бурим начал искать способы заработка. Его первые доходы принесли компьютерные игры. Молодой человек продавал в соцсетях внутриигровые предметы из популярных проектов. После девятого класса Андрей поступил в колледж на электромонтёра, но быстро оставил учёбу. Параллельно он вёл стримы на YouTube, где играл и общался с аудиторией. Зрители поддерживали его денежными донатами. С возрастом интерес Бурима к играм снизился. Он осознал, что в интернете можно найти другие, более доходные способы заработка.

Под ником Mellstroy Бурим начал создавать контент в 2017 году. Он развил свои навыки и выпустил серию разоблачительных видео о других блогерах. Позже он организовал собственный игровой сервер, который стал приносить стабильный доход. Со временем автор сменил направление контента. Он сосредоточился на роликах с участием девушек, которым задавал провокационные вопросы.

Побег в Россию

В Беларуси в отношении блогера Mellstroy возбудили уголовное дело. После этого он переехал в Россию. В 18 лет блогер поселился в апартаментах комплекса «Москва-Сити» и начал вести прямые трансляции. Во время всеобщей самоизоляции его популярность резко выросла. Mellstroy приглашал на стримы других известных в интернете людей и платил им крупные суммы за выполнение унизительных заданий.
Андрей Бурим (Фото: Instagram* @mellstroy)
В одном из эфиров блогер рассказал о смерти отца. По его словам, у родителя был рак четвёртой стадии.
«По чесноку друг мне предлагал поехать инкогнито [на похороны]. Но я очканул... Но я не злился на себя. Это не изменить, и себя корить не особо правильно», — высказался парень.
Деятельность Mellstroy получила определение «треш-контент», однако его видео продолжали набирать популярность. Правоохранительные органы России обратили внимание на его трансляции, но на тот момент законодательство не регулировало подобный контент.

Только в июле 2024 года Госдума утвердила определение «треш-стрима» и установила меры ответственности для авторов такого контента. К этому времени Mellstroy уже покинул территорию России и временно прекратил активность. Он вернулся к трансляциям в 2023 году и начал публично конфликтовать с другими блогерами. Его предыдущие эфиры с унижениями участников снова привлекли внимание аудитории.

«Треш-контент» Mellstroy

Изначально Бурим начал вести прямые эфиры в формате чат-рулетки. Он общался с незнакомыми девушками и предлагал им провокационные игры. Часто парень просил собеседниц обнажаться в обмен на обещания лайков и подписок. Такие трансляции собирали до 60 000 зрителей.

Позже другие блогеры сообщили, что в эфирах участвовали несовершеннолетние. Правоохранительные органы возбудили против Бурима уголовное дело, а канал заблокировали. Однако Андрей завёл новый блог и изменил формат. Он вёл эфиры из роскошных апартаментов с гостями. В трансляциях он отпускал оскорбительные шутки в адрес девушек и действовал без их согласия. Кроме того, стример начал продвигать онлайн-казино и симулировал болезнь ДЦП для провокаций.
Андрей Бурим и Алёна Ефремова (Фото: Instagram* @mellstroy)
В 2022 году во время эфира Бурим в состоянии опьянения избил блогершу Алёну Ефремову. Инцидент наблюдали более 100 000 зрителей. Суд оштрафовал Бурима на 50 000 рублей и назначил исправительные работы. Однако через год Ефремова снова появилась в эфире у блогера. Стороны заявили, что стример выплатил компенсацию. Девушка решила прекратить конфликт, отметив рост своей популярности после скандала.

Возвращение Mellstroy

Крупные стримеры рунета летом 2023 года снова начали получать упоминания о Mellstroy. На этот раз он действовал не как создатель контента, а как зритель на Twitch. Бурим отправлял популярным ведущим огромные донаты с условием — побриться налысо во время прямого эфира. Размер этих донатов составлял от сотен тысяч до миллионов рублей.

Некоторые стримеры принимали это условие, другие отказывались. Однако блогер предлагал и другие задания, например, раздеться в эфире. Twitch за такие нарушения блокирует аккаунты, но обычно не навсегда.

За несколько недель Андрей добился бритья десятков крупнейших рунет-стримеров. Масштабные донаты, которые видели все зрители, снова привлекли внимание к фигуре Бурима. При этом сам Mellstroy действовал из тени, не появляясь в кадре. К тому времени он уже покинул Россию и перешёл на платформу Kick, у которой заметно меньше ограничений по сравнению с Twitch.

Откуда деньги?

Основной источник дохода блогера Mellstroy связан с сотрудничеством с онлайн-казино. Он начал работать с ними в 2020 году, продвигая азартные игры среди своей аудитории. Для привлечения зрителей блогер использовал конкурсы с обещанием разыграть автомобили класса люкс. Чтобы участвовать, подписчикам нужно было зарегистрироваться на партнёрской площадке казино и внести депозит.
Андрей Бурим (Фото: Instagram* @mellstroy)
В прямых эфирах Mellstroy делал ставки, используя депозит от площадки, а не личные средства. Такое сотрудничество принесло ему значительный доход. В 2020 году выплаты составляли от двух миллионов рублей в месяц, а позже эта сумма возросла в пять раз. В дальнейшем блогер предложил финансовые вознаграждения своим подписчикам. Он пообещал платить за ролики с его участием, если они наберут более одного миллиона просмотров.
«За один день я однажды просадил 5 000 000 долларов, а выиграл 10 500 000 долларов. Лудоманию нужно приравнять к зависимостям. Знаешь, в чём её фишка? Это хочется постоянно», — заявил стример.
В марте 2024 года Mellstroy предложил около двух миллионов долларов за передачу ему привета от президента любой страны. Один из зрителей из Литвы выполнил условие, встретившись с президентом Гитанасом Науседой. Однако блогер отказался платить, посчитав исполнение недостаточно качественным. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила деструктивный характер подобного контента. По её словам, аккаунты блогера удалили с большинства площадок, но он продолжает искать новые способы монетизации.

Личная жизнь Mellstroy

В одном из интервью блогер Mellstroy затронул тему личных отношений. Он рассказал о своей истории общения с девушкой по имени Карина. Блогер познакомился с ней в социальной сети «ВКонтакте» в подростковом возрасте. После первой встречи девушка решила прекратить общение. Парень упомянул, что в тот период он испытывал сильные чувства. Он ревновал Карину даже к её родному брату и проверял круг её общения в соцсетях. К осени интерес к общению у него пропал. Позже блогер узнал о гибели девушки. По его словам, после этого он не строил серьёзных отношений.

Позже в разное время блогер оказывал финансовую поддержку другим медийным персонам — Амине Мирзоевой и Наталье Бердниковой. Он переводил им деньги и дарил автомобили.
«Задуматься о семье? Да всё уже поздно... Девушки не было, ну кроме как в школе. Вот это же нужно познакомиться, узнать друг друга, а потом понять, что она — та самая, и что она со мной не из-за денег», — сказал он.
На текущий момент Андрей Бурим не женат и не состоит в официальных отношениях.

Где сейчас Mellstroy

В начале 2024 года блогер Mellstroy находился в ОАЭ. Весной он сообщил о планах вернуться в Россию. В это же время МВД России объявило его в розыск и рассматривало вопрос о депортации в Беларусь. Там в его отсутствие возбудили три уголовных дела.

Несмотря на это, Андрей появился в Москве. В одном из клубов, связанных с Тимати, он раздавал деньги посетителям. По словам блогера, он оставил там около 7 миллионов рублей и оплатил счета за всех. Вскоре после этого он снова покинул Россию.
«Кто-то запомнит меня как рекламщика казика, кто-то запомнит меня хорошим и скажет: «Я вырос на его стримах». Кто-то скажет, что у меня были [лучшие] тусовки. Да, это очень мало людей будет, но прикольно», — отметил парень в одном из обращений к аудитории.
Сейчас Бурим живёт на Южном Кипре. Он снял на год дом за 500 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет около 40 миллионов рублей. Трёхэтажный особняк выполнен в современном стиле. В доме есть бассейн, лифт и множество других помещений.
Ольга Щелокова

