«Очень дистанцировался»: Иван Охлобыстин рассказал, как изменился Михаил Ефремов после колонии

15 декабря 2025, 22:06

Актер Иван Охлобыстин рассказал об изменениях в Ефремове после колонии

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Иван Охлобыстин в беседе с журналистами рассказал, как изменился Михаил Ефремов после заключения.





Звезда «Интернов» отметил, что его коллега по цеху стал более закрытым и сейчас сосредоточился на том, чтобы восстановить своё прежнее положение в обществе.





«Он полон энергии, но очень дистанцировался. (...) Его можно понять — это всё тяжело», — цитирует Охлобыстина Woman.ru.