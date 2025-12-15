Достижения.рф

«Очень дистанцировался»: Иван Охлобыстин рассказал, как изменился Михаил Ефремов после колонии

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Иван Охлобыстин в беседе с журналистами рассказал, как изменился Михаил Ефремов после заключения.



Звезда «Интернов» отметил, что его коллега по цеху стал более закрытым и сейчас сосредоточился на том, чтобы восстановить своё прежнее положение в обществе.

«Он полон энергии, но очень дистанцировался. (...) Его можно понять — это всё тяжело», — цитирует Охлобыстина Woman.ru.

Лишение свободы — не единственное испытание, через которое Ефремову пришлось пройти в последние годы. Сообщалось о смерти двух его бывших жён, включая Ксению Качалину.
Никита Кротов

