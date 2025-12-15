«Очень дистанцировался»: Иван Охлобыстин рассказал, как изменился Михаил Ефремов после колонии
Актер Иван Охлобыстин рассказал об изменениях в Ефремове после колонии
Иван Охлобыстин в беседе с журналистами рассказал, как изменился Михаил Ефремов после заключения.
Звезда «Интернов» отметил, что его коллега по цеху стал более закрытым и сейчас сосредоточился на том, чтобы восстановить своё прежнее положение в обществе.
«Он полон энергии, но очень дистанцировался. (...) Его можно понять — это всё тяжело», — цитирует Охлобыстина Woman.ru.
Лишение свободы — не единственное испытание, через которое Ефремову пришлось пройти в последние годы. Сообщалось о смерти двух его бывших жён, включая Ксению Качалину.