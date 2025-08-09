Имущество стоимостью более 10 миллиардов: Скандалы за наследство при жизни и суды после смерти актрисы Раисы Максимовой
Ее талант покорял зрителей на сцене МХАТа десятилетиями, а личная жизнь оказалась не менее драматичной, чем роли, которые она играла. Раиса Максимова – легенда русского театра, чья смерть в 2024 году стала началом громкого скандала вокруг многомиллиардного наследства. Квартиры на Тверской и Арбате, дома на Николиной Горе, зарубежная недвижимость – всё это превратилось в яблоко раздора между родственниками. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Жизнь и творчество великой актрисы
Раиса Викторовна Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове в скромной семье — мать работала на заводе, отец в жизни не участвовал. С детства проявляла артистические способности, особенно в танцах, но профессионального балетного образования не получила. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и начала карьеру во вспомогательном составе Саратовского драматического театра им. Карла Маркса.
В 1950–1952 годах играла в Саратовском ТЮЗе, где исполнила первые значимые роли: Джульетту в «Ромео и Джульетте», Изольду в «Тристане и Изольде». В 1956 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Павла Массальского) и была принята в труппу МХАТа, где прослужила более 30 лет. После раскола театра в 1987 году перешла в МХТ им. Чехова под руководством Олега Ефремова и оставалась его ведущей актрисой до последних дней.
Хотя главной любовью Максимовой был театр, её киноработы также вошли в золотой фонд российского кинематографа. Роль Аглаи Епанчиной в «Идиоте» (1958) принесла ей всесоюзную славу. Запомнились зрителям и её роли в фильмах «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь...».
11 декабря 2024 года, на 96-м году жизни, великая актриса ушла из жизни. Её смерть стала завершением целой эпохи в русском театре и началом войн между родственниками за ее многомиллиардное наследство.
Родственники актрисы
Раиса Максимова более 50 лет прожила в браке с ученым-химиком Владимиром Гриневичем. Их союз считался крепким, несмотря на то, что актриса была главной в семье. Владимир усыновил её старшего сына Андрея (род. 1956), чьим биологическим отцом, по слухам, мог быть актёр Владимир Зельдин. Позже в этом союзе родился совместный ребенок Алексей.
Два сына Максимовой выбрали разные пути. Андрей пошёл по стопам матери, став актёром, а младший Алексей построил успешный бизнес, скопив состояние в 10 миллиардов рублей. Алексей Гриневич в юности он женился на Наталье, которая родила ему дочь Анну. Когда 20 лет назад жена с дочерью уехали в Англию, Алексей не бросил их, регулярно приезжая и обеспечивая роскошную жизнь, но остаться там навсегда не мог — его бизнес в России требовал присутствия. В 2000-х в его жизни появилась Елена Шойко, а в 2017 году она родила Алексею сына Митю.
Трагическая смерть бизнесмена в 2021 году от рака оставила множество нерешённых вопросов. Наследство в 10 миллиардов рублей стало яблоком раздора между законной женой Натальей и гражданской женой Еленой. Раиса Максимова, тогда ещё полная сил, встала на сторону маленького Мити, официально признав его внуком через ДНК-тест.
Наследство Раисы Максимовой
Наследство Раисы Максимовой и её сына Алексея Гриневича оценивалось более 10 млрд рублей и включало: квартиру на Тверской (подарена МХАТом), квартиру на Арбате (150 м²), три дома на Николиной Горе, участки оцениваются в 700 млн руб. за гектар, дача в Солнечногорском районе (посёлок МХАТа) и автомобили, акции, драгоценности. Кроме того, в богатое наследство входили зарубежные активы: недвижимость в Лондоне и Италии и счета в швейцарских банках.
После смерти Алексея основную часть имущества получили жена Наталья и дочь Анна. Им отошли два элитных дома на Николиной Горе стоимостью около 3 миллиардов рублей, 75% квартиры на Арбате (150 м²), квартира в Лондоне и счета в швейцарских банках на сумму примерно 2 миллиарда рублей.
Еще при жизни Раиса Максимова решила передать большую часть своего имущества внуку Мите, оформив завещание на долю квартиры умершего сына, жилье на Николиной горе, банковские счета, а также квартиру на Тверской. Это стало причиной череды судов актрисы с Натальей и ее дочерью, что сильно подорвало и без того слабое здоровье Максимовой.
После ее смерти имущество актрисы было распределено согласно завещанию, внуки, в том числе от старшего сына, получили денежные активы Максимовой, а квартира на Тверской и имущество в Италии перешли к внуку Мите и Елене. Остальное имущество, в том числе дача, должны были быть разделены по закону в равных долях между родственниками, что категорически не устроило первую супругу сына. Теперь и завещание актрисы оспаривается в суде.