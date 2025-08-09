09 августа 2025, 12:09

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Ее талант покорял зрителей на сцене МХАТа десятилетиями, а личная жизнь оказалась не менее драматичной, чем роли, которые она играла. Раиса Максимова – легенда русского театра, чья смерть в 2024 году стала началом громкого скандала вокруг многомиллиардного наследства. Квартиры на Тверской и Арбате, дома на Николиной Горе, зарубежная недвижимость – всё это превратилось в яблоко раздора между родственниками. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жизнь и творчество великой актрисы Родственники актрисы Наследство Раисы Максимовой



Жизнь и творчество великой актрисы

Раиса Максимова (Фото: скриншот к/ф «Идиот»)



Родственники актрисы

Раиса Максимова (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир»)



Наследство Раисы Максимовой