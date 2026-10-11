Покровительство Машкова, развод с Бондарчуком, тайный роман с бизнесменом: чем сейчас занимается звезда «Метода» Паулина Андреева?
Актрисе, знакомой зрителям по ярким ролям в сериалах «Метод», «Оттепель», «Лучше, чем люди» и десяткам других проектов, Паулине Андреевой 12 октября исполняется 38 лет. Эта петербургская девушка с философским складом ума прошла путь от дебютантки в эпизоде сериала «Закон и порядок» до одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Её карьера насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, болезненным разводом с Фёдором Бондарчуком и мучительными поисками себя. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Паулины АндреевойПаулина Андреева родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде. При рождении её назвали Екатериной, но после переезда в Москву она официально сменила имя на Паулину — этот шаг стал символическим разрывом с прошлым и началом новой жизни. Дебютировала в кино актриса в 2007 году с эпизодической роли в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2», однако настоящая слава пришла позже.
Образование Андреева получила в Школе-студии МХАТ, где её наставницей была Алла Сигалова. Именно она дала Паулине главную роль в танцевальном спектакле «Жизель, или Обманутые невесты». Этот момент стал поворотным: юная актриса оказалась в труппе легендарного «Табакерки», что открыло перед ней двери в большой кинематограф.
Настоящий прорыв случился в 2015 году, когда Андреева сыграла главную героиню Есению Стеклову в сериале «Метод» — мрачном детективе о женщине-следователе с непростым характером. Эта роль принесла ей всероссийскую известность и статус одной из самых востребованных актрис нового поколения. Всего в фильмографии Паулины более 40 работ, включая картины «Оттепель», «Мифы», «Лучше, чем люди», «Любовницы», «Вертинский», «The Телки» и «Алиса в стране чудес».
Однако Андреева не ограничилась актёрством. Она успешно развивает карьеру сценариста и шоураннера: под её руководством вышли сериалы «Псих» и «Актрисы», где она выступила и как автор, и как продюсер. В интервью изданию sobaka.ru она признавалась:
«Как сценарист я чувствую себя намного увереннее, чем как актриса. Я всегда понимаю, когда написана хорошая сцена».
Личная жизнь АндреевойЛичная жизнь Андреевой всегда была предметом пристального внимания прессы. Одним из самых громких и долгое время не подтверждённых официально эпизодов стали слухи о её романе с народным артистом России Владимиром Машковым. По данным телеграм-канала «Незыгарь», ссылающегося на источники в театральной среде, Машков обратил внимание на студентку третьего курса Школы-студии МХАТ ещё во время учёбы.
Он лично подошёл к Андреевой, чтобы выразить восхищение её красотой, и, как утверждается, именно его покровительство помогло начинающей актрисе получить роль в сериале «Оттепель». Поговаривали даже, что персонаж, который по сюжету поёт, был специально переписан под Паулину. Официального подтверждения эти слухи так и не получили, а сам Машков тему своих отношений с Андреевой никогда публично не комментировал.
В 2019 году Андреева вышла замуж за режиссёра и продюсера Фёдора Бондарчука, который старше её на 21 год. Их роман начинался как служебный: Бондарчук снимал Паулину в своих проектах, и постепенно рабочие отношения переросли в нечто большее. Ради Андреевой режиссёр ушёл из семьи, где прожил с актрисой Светланой Бондарчук четверть века. В 2021 году у пары родился сын Иван, которого супруги тщательно оберегали от публики.
Однако в марте 2025 года Андреева сообщила о разводе. В официальном заявлении она написала:
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов о глубоком уважении и благодарность друг к другу не могут описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. <...> Всё меняется. Изменилась и наша история».Позже актриса удалила публикацию, а в октябре появилась информация, что Бондарчук пытается сохранить семью. Однако в мае 2026 года бракоразводный процесс официально завершился — суд удовлетворил иск о расторжении брака. По данным «Аргументов и фактов», Бондарчук проявил щедрость при разделе имущества: оставил Андреевой и сыну роскошную квартиру в Санкт-Петербурге, а также приобрёл для них новое жильё в центре Москвы.
Уже в июле 2026 года СМИ раскрыли имя нового избранника Паулины. Им стал 34-летний предприниматель Андрей Сутормин — сооснователь и генеральный директор строительной компании Biom Development Group, которая занимается развитием инфраструктуры побережья Бали. Папарацци застали пару вместе в одном из московских ресторанов, а в социальных сетях они регулярно публикуют фото из одних и тех же локаций и ставят взаимные лайки, что косвенно подтверждает их близкие отношения. Пара, впрочем, официально отношения не подтверждала.
Внутренняя трансформация актрисыОсенью 2026 года Паулина дала одно из своих последних откровенных интервью для YouTube-подкаста «Только попробуй». После развода она заговорила о внутренней трансформации: «Получилось опираться на неопределённость и вообще принять, что этот мир мне ничего не обещал. Никакой стабильности на самом деле нет и быть не может, всё что угодно может случиться в любой момент». Актриса призналась, что раньше любила строить масштабные планы, но судьба внесла свои коррективы.
«Это важнейший этап взросления — прекратить обижаться на этот мир, на то, что он по отношению ко мне лично не таков, как я хотела, мечтала, задумывала. Я строила те или иные планы, а мир, видите ли, вздумал мне подкинуть такие сюрпризы. Я перестала на это обижаться», — отметила она.Тогда же выяснилось, что Андреева окончила философский факультет МГУ.
«Слушать философскую лекцию и параллельно отвлекаться на телефон — невозможно! Я блуждала в таких „лесах“, что не понимала, как говорится, что именно я не понимаю. То есть я была в изменённом состоянии сознания», — рассказала актриса.По её словам, лекции длились по три часа с одним перерывом, и после них появлялось «ощущение натруженной головы», но одновременно — «замечательное состояние», потому что она «наконец-то на протяжении трёх часов не думала саму себя».
Как сейчас живет артисткаНесмотря на личные потрясения, 2025–2026 годы стали для Андреевой временем творческого возрождения. После трёхлетнего перерыва в кинокарьере она вернулась сразу с несколькими проектами. В конце 2025 года состоялась премьера сериала «Мамин сын» с Евгением Цыгановым в главной роли.
В октябре 2026 года на экраны вышла приключенческая драма «Битва моторов», где Андреева исполнила роль Лидии. На премьере в кинотеатре «Октябрь» она появилась в элегантном чёрном платье в пол с открытыми плечами, позируя фотографам в одиночестве. Фильм рассказывает об энтузиастах начала XX века, создавших первый отечественный серийный автомобиль для международного ралли. В картине также снялись Юра Борисов и Иван Янковский.
Осенью 2026 года зрителей ждёт ещё одна премьера — криминальная драма «Тяжёлый люкс», где Андреева сыграла главную роль Ксении. По сюжету её героиня, привыкшая к жизни в мире дорогих брендов и закрытых клубов, после гибели любовницы мужа теряет статус и оказывается втянута в подпольный рынок люксовых подделок. Вместе с ней в сериале снялись Иван Янковский, Юрий Чурсин, Антон Васильев и другие. Режиссёром выступил Илья Аксёнов.