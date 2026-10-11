11 октября 2026, 15:44

Паулина Андреева (Фото: (Instagram* @_paulina_andreeva_)

Актрисе, знакомой зрителям по ярким ролям в сериалах «Метод», «Оттепель», «Лучше, чем люди» и десяткам других проектов, Паулине Андреевой 12 октября исполняется 38 лет. Эта петербургская девушка с философским складом ума прошла путь от дебютантки в эпизоде сериала «Закон и порядок» до одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Её карьера насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, болезненным разводом с Фёдором Бондарчуком и мучительными поисками себя. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Паулины Андреевой Личная жизнь Андреевой Внутренняя трансформация актрисы Как сейчас живет артистка



Биография Паулины Андреевой

Паулина Андреева (Фото: (Instagram* @_paulina_andreeva_)

«Как сценарист я чувствую себя намного увереннее, чем как актриса. Я всегда понимаю, когда написана хорошая сцена».

Личная жизнь Андреевой

Паулина Андреева (Фото: (Instagram* @_paulina_andreeva_)

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов о глубоком уважении и благодарность друг к другу не могут описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. <...> Всё меняется. Изменилась и наша история».

Внутренняя трансформация актрисы

«Это важнейший этап взросления — прекратить обижаться на этот мир, на то, что он по отношению ко мне лично не таков, как я хотела, мечтала, задумывала. Я строила те или иные планы, а мир, видите ли, вздумал мне подкинуть такие сюрпризы. Я перестала на это обижаться», — отметила она.

«Слушать философскую лекцию и параллельно отвлекаться на телефон — невозможно! Я блуждала в таких „лесах“, что не понимала, как говорится, что именно я не понимаю. То есть я была в изменённом состоянии сознания», — рассказала актриса.

Как сейчас живет артистка