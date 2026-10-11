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Покровительство Машкова, развод с Бондарчуком, тайный роман с бизнесменом: чем сейчас занимается звезда «Метода» Паулина Андреева?

Паулина Андреева (Фото: (Instagram* @_paulina_andreeva_)

Актрисе, знакомой зрителям по ярким ролям в сериалах «Метод», «Оттепель», «Лучше, чем люди» и десяткам других проектов, Паулине Андреевой 12 октября исполняется 38 лет. Эта петербургская девушка с философским складом ума прошла путь от дебютантки в эпизоде сериала «Закон и порядок» до одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Её карьера насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, болезненным разводом с Фёдором Бондарчуком и мучительными поисками себя. Подробности — в материале «Радио 1».




Биография Паулины Андреевой

Паулина Андреева родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде. При рождении её назвали Екатериной, но после переезда в Москву она официально сменила имя на Паулину — этот шаг стал символическим разрывом с прошлым и началом новой жизни. Дебютировала в кино актриса в 2007 году с эпизодической роли в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2», однако настоящая слава пришла позже.

Образование Андреева получила в Школе-студии МХАТ, где её наставницей была Алла Сигалова. Именно она дала Паулине главную роль в танцевальном спектакле «Жизель, или Обманутые невесты». Этот момент стал поворотным: юная актриса оказалась в труппе легендарного «Табакерки», что открыло перед ней двери в большой кинематограф.

Паулина Андреева (Фото: (Instagram* @_paulina_andreeva_)
Настоящий прорыв случился в 2015 году, когда Андреева сыграла главную героиню Есению Стеклову в сериале «Метод» — мрачном детективе о женщине-следователе с непростым характером. Эта роль принесла ей всероссийскую известность и статус одной из самых востребованных актрис нового поколения. Всего в фильмографии Паулины более 40 работ, включая картины «Оттепель», «Мифы», «Лучше, чем люди», «Любовницы», «Вертинский», «The Телки» и «Алиса в стране чудес».

Однако Андреева не ограничилась актёрством. Она успешно развивает карьеру сценариста и шоураннера: под её руководством вышли сериалы «Псих» и «Актрисы», где она выступила и как автор, и как продюсер. В интервью изданию sobaka.ru она признавалась:
«Как сценарист я чувствую себя намного увереннее, чем как актриса. Я всегда понимаю, когда написана хорошая сцена».

Личная жизнь Андреевой

Личная жизнь Андреевой всегда была предметом пристального внимания прессы. Одним из самых громких и долгое время не подтверждённых официально эпизодов стали слухи о её романе с народным артистом России Владимиром Машковым. По данным телеграм-канала «Незыгарь», ссылающегося на источники в театральной среде, Машков обратил внимание на студентку третьего курса Школы-студии МХАТ ещё во время учёбы.

Он лично подошёл к Андреевой, чтобы выразить восхищение её красотой, и, как утверждается, именно его покровительство помогло начинающей актрисе получить роль в сериале «Оттепель». Поговаривали даже, что персонаж, который по сюжету поёт, был специально переписан под Паулину. Официального подтверждения эти слухи так и не получили, а сам Машков тему своих отношений с Андреевой никогда публично не комментировал.

Паулина Андреева (Фото: (Instagram* @_paulina_andreeva_)
В 2019 году Андреева вышла замуж за режиссёра и продюсера Фёдора Бондарчука, который старше её на 21 год. Их роман начинался как служебный: Бондарчук снимал Паулину в своих проектах, и постепенно рабочие отношения переросли в нечто большее. Ради Андреевой режиссёр ушёл из семьи, где прожил с актрисой Светланой Бондарчук четверть века. В 2021 году у пары родился сын Иван, которого супруги тщательно оберегали от публики.

Однако в марте 2025 года Андреева сообщила о разводе. В официальном заявлении она написала:
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов о глубоком уважении и благодарность друг к другу не могут описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. <...> Всё меняется. Изменилась и наша история».
Позже актриса удалила публикацию, а в октябре появилась информация, что Бондарчук пытается сохранить семью. Однако в мае 2026 года бракоразводный процесс официально завершился — суд удовлетворил иск о расторжении брака. По данным «Аргументов и фактов», Бондарчук проявил щедрость при разделе имущества: оставил Андреевой и сыну роскошную квартиру в Санкт-Петербурге, а также приобрёл для них новое жильё в центре Москвы.

Уже в июле 2026 года СМИ раскрыли имя нового избранника Паулины. Им стал 34-летний предприниматель Андрей Сутормин — сооснователь и генеральный директор строительной компании Biom Development Group, которая занимается развитием инфраструктуры побережья Бали. Папарацци застали пару вместе в одном из московских ресторанов, а в социальных сетях они регулярно публикуют фото из одних и тех же локаций и ставят взаимные лайки, что косвенно подтверждает их близкие отношения. Пара, впрочем, официально отношения не подтверждала.

Внутренняя трансформация актрисы

Осенью 2026 года Паулина дала одно из своих последних откровенных интервью для YouTube-подкаста «Только попробуй». После развода она заговорила о внутренней трансформации: «Получилось опираться на неопределённость и вообще принять, что этот мир мне ничего не обещал. Никакой стабильности на самом деле нет и быть не может, всё что угодно может случиться в любой момент». Актриса призналась, что раньше любила строить масштабные планы, но судьба внесла свои коррективы.
«Это важнейший этап взросления — прекратить обижаться на этот мир, на то, что он по отношению ко мне лично не таков, как я хотела, мечтала, задумывала. Я строила те или иные планы, а мир, видите ли, вздумал мне подкинуть такие сюрпризы. Я перестала на это обижаться», — отметила она.
Тогда же выяснилось, что Андреева окончила философский факультет МГУ.
«Слушать философскую лекцию и параллельно отвлекаться на телефон — невозможно! Я блуждала в таких „лесах“, что не понимала, как говорится, что именно я не понимаю. То есть я была в изменённом состоянии сознания», — рассказала актриса.
По её словам, лекции длились по три часа с одним перерывом, и после них появлялось «ощущение натруженной головы», но одновременно — «замечательное состояние», потому что она «наконец-то на протяжении трёх часов не думала саму себя».

Как сейчас живет артистка

Юра Борисов, Паулина Андреева и Иван Янковский (Фото: (Instagram* @_paulina_andreeva_)
Несмотря на личные потрясения, 2025–2026 годы стали для Андреевой временем творческого возрождения. После трёхлетнего перерыва в кинокарьере она вернулась сразу с несколькими проектами. В конце 2025 года состоялась премьера сериала «Мамин сын» с Евгением Цыгановым в главной роли.

В октябре 2026 года на экраны вышла приключенческая драма «Битва моторов», где Андреева исполнила роль Лидии. На премьере в кинотеатре «Октябрь» она появилась в элегантном чёрном платье в пол с открытыми плечами, позируя фотографам в одиночестве. Фильм рассказывает об энтузиастах начала XX века, создавших первый отечественный серийный автомобиль для международного ралли. В картине также снялись Юра Борисов и Иван Янковский.

Осенью 2026 года зрителей ждёт ещё одна премьера — криминальная драма «Тяжёлый люкс», где Андреева сыграла главную роль Ксении. По сюжету её героиня, привыкшая к жизни в мире дорогих брендов и закрытых клубов, после гибели любовницы мужа теряет статус и оказывается втянута в подпольный рынок люксовых подделок. Вместе с ней в сериале снялись Иван Янковский, Юрий Чурсин, Антон Васильев и другие. Режиссёром выступил Илья Аксёнов.

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Елена Генералова

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