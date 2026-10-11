Зрители массово «ослепли» на концерте Лазарева
Зрители массово пожаловались на ослепившее их освещение на концерте певца Сергея Лазарева. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».
Так, поклонник по имени Андрей купил два билета в сектор 212 за 22 тысячи рублей. По его словам, с самого начала выступления прожекторы мешали им с женой и людям на соседних местах. Мужчина утверждает, что администратор отказался исправлять ситуацию, а к концу шоу ему вовсе стало плохо.
Разочарованный фанат обратился к дежурной медицинской бригаде с жалобами на рябь и туман в глазах, световые пятна и легкое головокружение. Теперь он планирует добиваться возврата денег, потраченных на концерт.
Напомним, артист отметил годовщину тура «Шоумен» масштабным выступлением в Санкт-Петербурге.
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