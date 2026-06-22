Интимная жизнь коллег, отношения с Высоцким и описание собственных измен: какие записи хранят дневники Валерия Золотухина

22 июня 2026, 19:28

Валерий Золотухин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист РСФСР Валерий Золотухин оставил яркий след в истории советского искусства. Миллионы зрителей навсегда запомнили его в роли неунывающего Бумбараша. В театре он стал одной из главных звёзд знаменитой Таганки, которой отдал почти полвека. Однако за образом простодушного парня скрывалась очень непростая личность. Писатель-мемуарист был невероятно талантливым, но при этом противоречивым, ранимым и сложным по характеру. Почему записи знаменитости до сих пор будоражат театральную Москву, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Испытания Валерия Золотухина Секреты успеха студента Золотухина История первой любви Золотухина Золотухин и его особая миссия Два Гамлета, одна сцена: история соперничества Золотухина и Высоцкого Роль, которая навсегда слилась с именем Золотухина От Тамары до Ирины: как актёр жил на две семьи и почему не уходил от жены Что хранят дневники Золотухина

Испытания Валерия Золотухина



Валерий Золотухин (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)

«Я пацаном влюблялся в хороших медсестёр в нашем санатории, где я лежал с ошибочным диагнозом „костный туберкулёз“, упал в детсадике со второго этажа, ушиб колено и не мог ходить. Три года, с 7 до 10 лет, пролежал, не вставая, в больничной койке. Меня заковали в гипс. Под гипсом карандашами и палочками я вскрывал опухоль, так как внутри завелись вши. Гной вытек. И это меня спасло, врачам пришлось снять гипс. Так бы остался калекой на всю жизнь. Мне вытянули ногу на шесть сантиметров, и я ходил на костылях до девятого класса», — рассказывал артист KP.RU в 2013 году.

Секреты успеха студента Золотухина

«Наверное, способности к пению у меня от мамы и папы, которые были людьми музыкальными и замечательно пели. Наверное, поэтому приехав в Москву, я сразу поступил на отделение музыкальной комедии. И пять лет учился вокалу. Бегал на репетиции, когда их в ГИТИСе проводил Борис Александрович Покровский», — делился Валерий в 2013 году воспоминаниями с «Российской газетой».

История первой любви Золотухина



Нина Шацкая (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)

«Нина была первой красавицей в институте и в театре тоже. За ней ухлестывали такие бравые парни, что ее подружки извелись завистью к ней. В коммуналке Шацкой каждое утро появлялись белые розы от воздыхателей. И это тогда, когда розы было не достать. А некоторые умудрялись приезжать к ней верхом на белых лошадях. Это 61–62-е годы. А один из ее поклонников проскакал на одной ноге, чтобы получить поцелуй от Шацкой. Таково было её условие. Так этот охотник за поцелуем пропрыгал аж от ГИТИСа до Пальчикова переулка, а это очень далеко. И добился его, правда, только в щеку», — с улыбкой вспоминал актёр в интервью «Вечерней Москве».

«На все мои романы у Шацкой сил не хватило, они пошатнули нашу семейную жизнь. Но Нина — женщина, пусть думает, что она от меня ушла. Когда она уже вышла замуж за Леню Филатова, я даже ночевал у них, и странное дело — ревность меня не мучила», — поделился Валерий.

«Были. В тaких ситуациях глaвное — сохранять хорошую мину при плохой игре. Надо дать женщине возможность не уронить своего достоинствa. Создать у дамы чувство, что сегодня ты её хочешь так же, как и вчера. Даже если это неправда», — откровенничал мастер сцены.

Золотухин и его особая миссия



Владимир Высоцкий (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Два Гамлета, одна сцена: история соперничества Золотухина и Высоцкого

Роль, которая навсегда слилась с именем Золотухина

От Тамары до Ирины: как актёр жил на две семьи и почему не уходил от жены

Валерий Золотухин, Тамара Гусева с сыном Сергеем (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)

«У меня есть законная жена, с которой я зарегистрирован, а есть любимая женщина, подарившая мне ребёнка. Ира достаточно умна и поэтому не досаждает мне разговорами о разводе с Тамарой и совместном проживании, а Тамарочка у меня женщина мудрая и скандалов не закатывает. Мне кажется, это происходит на уровне интуиции, ведь, как известно, женщины склонны прислушиваться к сердцу», — говорил он «Вечерней Москве».

Что хранят дневники Золотухина

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«Смысл моих дневников — познать себя. Я сам над собой провожу эксперимент и сам за собой наблюдаю. А дневники веду ежедневно с 17 лет. И если их просеять, то получится целая история страны, театра, людей. Понятно, что кому-то некоторые страницы теперь могут не понравиться», — говорил Золотухин в интервью «Российской газете».