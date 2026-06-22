Интимная жизнь коллег, отношения с Высоцким и описание собственных измен: какие записи хранят дневники Валерия Золотухина
Народный артист РСФСР Валерий Золотухин оставил яркий след в истории советского искусства. Миллионы зрителей навсегда запомнили его в роли неунывающего Бумбараша. В театре он стал одной из главных звёзд знаменитой Таганки, которой отдал почти полвека. Однако за образом простодушного парня скрывалась очень непростая личность. Писатель-мемуарист был невероятно талантливым, но при этом противоречивым, ранимым и сложным по характеру. Почему записи знаменитости до сих пор будоражат театральную Москву, читайте в материале «Радио 1».
Испытания Валерия ЗолотухинаВалерий Золотухин родился в 1941 году на Алтае. Отец был председателем колхоза, а мать вела хозяйство. Детство мальчика пришлось на суровые военные и послевоенные годы. О творческой профессии тогда можно было только мечтать. Несмотря на тяжёлые жизненные обстоятельства, наследник рос невероятно настойчивым и упрямым.
В какой-то момент подросток настолько увлёкся пением, что «сорвал голос», однако именно эта травма и привела к появлению его фирменной хрипотцы, которая в итоге стала «визитной карточкой» актёра. Ранние годы Золотухина омрачились тяжёлым испытанием. В семь лет Валерий упал с высоты, заработав туберкулёз коленного сустава. Врачи не давали оптимистичных прогнозов. Медики сомневались, что он когда-нибудь сможет нормально передвигаться. Не один год мальчик пролежал прикованным к кровати на вытяжке, а потом заново учился ходить. До девятого класса пришлось передвигаться на костылях, однако и это не сломило жизнерадостный характер юноши.
«Я пацаном влюблялся в хороших медсестёр в нашем санатории, где я лежал с ошибочным диагнозом „костный туберкулёз“, упал в детсадике со второго этажа, ушиб колено и не мог ходить. Три года, с 7 до 10 лет, пролежал, не вставая, в больничной койке. Меня заковали в гипс. Под гипсом карандашами и палочками я вскрывал опухоль, так как внутри завелись вши. Гной вытек. И это меня спасло, врачам пришлось снять гипс. Так бы остался калекой на всю жизнь. Мне вытянули ногу на шесть сантиметров, и я ходил на костылях до девятого класса», — рассказывал артист KP.RU в 2013 году.
Секреты успеха студента ЗолотухинаНесмотря на слабое здоровье, Золотухин с ранних лет твёрдо решил связать жизнь со сценой. Сразу после школы молодой человек уехал в столицу и в 1958 году стал студентом театрального института. Для парня из алтайской глубинки это был практически немыслимый прорыв.
«Наверное, способности к пению у меня от мамы и папы, которые были людьми музыкальными и замечательно пели. Наверное, поэтому приехав в Москву, я сразу поступил на отделение музыкальной комедии. И пять лет учился вокалу. Бегал на репетиции, когда их в ГИТИСе проводил Борис Александрович Покровский», — делился Валерий в 2013 году воспоминаниями с «Российской газетой».Классическим красавцем в институте Золотухин не был — и иллюзий на свой счёт не строил. Позже исполнитель роли участкового Серёжкина не раз шутил в интервью, что брал не смазливой внешностью, а обаянием, остроумием и упёртостью. Тогда же, в студенчестве, пришла и первая настоящая любовь.
История первой любви ЗолотухинаВ институте Золотухин познакомился с Ниной Шацкой, считавшейся одной из самых привлекательных студенток. В 1963 году они стали мужем и женой. Внешне всё выглядело благополучно: молодые, талантливые, оба строили успешную актёрскую карьеру. Вскоре появился сын Денис, впоследствии ставший священником.
«Нина была первой красавицей в институте и в театре тоже. За ней ухлестывали такие бравые парни, что ее подружки извелись завистью к ней. В коммуналке Шацкой каждое утро появлялись белые розы от воздыхателей. И это тогда, когда розы было не достать. А некоторые умудрялись приезжать к ней верхом на белых лошадях. Это 61–62-е годы. А один из ее поклонников проскакал на одной ноге, чтобы получить поцелуй от Шацкой. Таково было её условие. Так этот охотник за поцелуем пропрыгал аж от ГИТИСа до Пальчикова переулка, а это очень далеко. И добился его, правда, только в щеку», — с улыбкой вспоминал актёр в интервью «Вечерней Москве».Однако семейная жизнь не задалась. Этот брак продлился 14 лет, как позже вспоминала бывшая жена Золотухина, причиной развода стали не бытовые трудности, а многочисленные увлечения супруга. После развода Нина связала судьбу с коллегой по цеху, который стал для наследника народного любимца настоящим отцом.
«На все мои романы у Шацкой сил не хватило, они пошатнули нашу семейную жизнь. Но Нина — женщина, пусть думает, что она от меня ушла. Когда она уже вышла замуж за Леню Филатова, я даже ночевал у них, и странное дело — ревность меня не мучила», — поделился Валерий.
На вопрос журналиста «Комсомольской правды», бывало ли в его жизни, что, проснувшись утром с женщиной, он не помнил её имени, знаменитый Бумбараш ответил утвердительно.
«Были. В тaких ситуациях глaвное — сохранять хорошую мину при плохой игре. Надо дать женщине возможность не уронить своего достоинствa. Создать у дамы чувство, что сегодня ты её хочешь так же, как и вчера. Даже если это неправда», — откровенничал мастер сцены.
Золотухин и его особая миссияВ 1964 году Валерий пришёл в Театр на Таганке. Это событие предопределило всю дальнейшую судьбу артиста. Здесь киноактёр играл на одной сцене с настоящими мэтрами. Среди них были Юрий Любимов, Владимир Высоцкий и Алла Демидова. В этом легендарном окружении Золотухин занял особую нишу. Почётный житель Быстрого Истока стал воплощением героя из народной глубинки. Его персонажи искали правду и страдали от жизненных невзгод. Сама Таганка в те годы была настоящим культурным феноменом. Спектакли обсуждала вся страна, а билеты достать было невероятно сложно. Актёры театра становились кумирами публики. Золотухин не был самым ярким в этой плеяде звёзд, зато он оставался невероятно надёжным и преданным делу. Недаром Юрий Любимов называл его «домовым Таганки». Без этого человека невозможно представить историю знаменитого театра.
Два Гамлета, одна сцена: история соперничества Золотухина и ВысоцкогоОтношения Валерия Золотухина и Владимира Высоцкого были непростыми. Коллеги годами работали бок о бок на сцене. Однако между яркими артистами неизбежно возникала конкуренция. Пиком их дуэта стал «Гамлет», главную роль в котором театралы играли по очереди. Высоцкий покорял зрителей трагическим надрывом, а Золотухин — пронзительной растерянностью. За кулисами же кипело серьёзное соперничество. Золотухин честно фиксировал в дневниках свою зависть и восхищение другом.
Смерть Высоцкого в 1980 году стала для него тяжёлым ударом. Однако вместе с искренним горем пришло и подсознательное облегчение. Исчезла необходимость постоянного сравнения с гением. Позже Золотухин признавался, что без Володи в театре стало спокойнее, но гораздо скучнее. Дневники артиста стали важнейшим свидетельством эпохи. Их публикация вызвала споры из-за предельной откровенности автора. Но сегодня историки театра единогласно признают эти записи бесценным документом.
Роль, которая навсегда слилась с именем ЗолотухинаПараллельно с театром развивалась кинокарьера народного любимца. Всесоюзную славу принёс фильм «Хозяин тайги». Но настоящим кумиром зрителей Золотухина сделал «Бумбараш». Образ добродушного героя на десятилетия слился с личностью актёра. К такому амплуа сын Алтая относился совершенно спокойно.
Золотухин никогда не пытался уйти от этого образа. Легенда кинематографа понимал, что именно эта работа подарила ему любовь миллионов. Съёмки картины проходили тяжело, и актёры нередко выпивали прямо в сценических костюмах. Однако именно здесь, в этой картине, Валерий раскрылся по-новому.
Его песенные интонации — задорные, но с пронзительной нотой — обрели подлинно народное звучание. «Ходят кони над рекою», «Наплявать, наплявать, надоело воевать» — эти строки он не просто пел, а проживал. Щемящие интонации исполнителя стали по-настоящему народными.
От Тамары до Ирины: как актёр жил на две семьи и почему не уходил от женыВ процессе работы над фильмом «Единственная» Золотухин познакомился с Тамарой Гусевой. Их роман начался, когда оба были несвободны. Вскоре Тамара стала второй официальной женой. В этом союзе родился сын Сергей. Казалось, актёр наконец обрёл семейный покой. Однако тихая жизнь была совершенно не в его характере. В конце девяностых в Театре на Таганке появилась молодая актриса Ирина Линдт. Несмотря на огромную разницу в возрасте, между ней и Золотухиным вспыхнул роман.
В 2004 году у пары родился сын Иван. При этом актёр так и не ушёл от официальной жены. Валерий открыто жил на две семьи. Золотухин не пытался оправдаться или казаться идеальным семьянином. Это вызывало у публики самые разные эмоции. Свою позицию артист объяснял предельно откровенно.
«У меня есть законная жена, с которой я зарегистрирован, а есть любимая женщина, подарившая мне ребёнка. Ира достаточно умна и поэтому не досаждает мне разговорами о разводе с Тамарой и совместном проживании, а Тамарочка у меня женщина мудрая и скандалов не закатывает. Мне кажется, это происходит на уровне интуиции, ведь, как известно, женщины склонны прислушиваться к сердцу», — говорил он «Вечерней Москве».Одной из самых глубоких ран в жизни Валерия Золотухина стала гибель сына Сергея в 2007 году. Музыкант группы «Мёртвые дельфины» ушёл из жизни добровольно в возрасте 27 лет. По воспоминаниям родных, отец так и не смог оправиться от этого удара. Друзья и коллеги замечали, что после трагедии мужчина стал гораздо более замкнутым и молчаливым.
Что хранят дневники ЗолотухинаДневники Валерия Золотухина, которые он вёл десятилетиями, заслуживают отдельного разговора. Это не просто мемуары, а безжалостная хроника Театра на Таганке. Когда записи были опубликованы, театральная Москва испытала настоящий шок.
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Актёр без стеснения фиксировал самые интимные подробности из жизни коллег: пьянки, ссоры, измены, денежные махинации. Не щадил писатель и самого себя.
«Смысл моих дневников — познать себя. Я сам над собой провожу эксперимент и сам за собой наблюдаю. А дневники веду ежедневно с 17 лет. И если их просеять, то получится целая история страны, театра, людей. Понятно, что кому-то некоторые страницы теперь могут не понравиться», — говорил Золотухин в интервью «Российской газете».Золотухин писал обо всём без прикрас: о своих изменах, о любви к одной женщине на двоих с Высоцким, о страданиях Любимова из-за предательств артистов и о том, как труппа «разлагалась» на гастролях за рубежом. Есть у мемуариста и беспощадная фраза, ставшая афоризмом, которая обнажает всю подноготную актёрской среды: «Наша профессия — самое счастливое ремесло бездельников, превращённое в искусство подглядывания и передразнивания».
Народный кумир не идеализировал актёрскую профессию — напротив, видел в ней физиологию и склочность. Когда в 2011 году на гастролях в Чехии разразился серьёзный конфликт между Любимовым и труппой, именно Золотухин оказался в самом центре противостояния. Он разрывался между преклонением перед Учителем и осознанием того, что старый Мастер перешёл черту. Дневники тех дней полны боли и раздражения. Золотухин не хотел становиться палачом Таганки, но, когда 90-летний Любимов оставил пост в 2011 году, руководить раздираемым склоками театром пришлось именно ему. Для артиста это назначение было не столько карьерным взлётом, сколько отчаянной попыткой спасти театр, которому домовой Таганки отдал почти полвека. Но здоровье уже подводило старейшину всё сильнее. В начале 2013 года состояние резко ухудшилось. 30 марта того же года Валерий Золотухин скончался в Москве на 72-м году жизни. Последним пристанищем русского деревенского актёра стала малая родина — его похоронили в Алтайском крае.