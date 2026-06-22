«Знаете, как я предохранилась?»: увела из семьи, а теперь спит в разных комнатах. Почему 46-летняя Анна Семенович до сих пор не вышла замуж

22 июня 2026, 18:52

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Анна Семенович начинала карьеру в фигурном катании, но настоящая слава пришла к ней на эстраде. Яркая блондинка с пышными формами и смелыми нарядами быстро завоевала статус главного секс-символа страны и любимицы таблоидов: поклонники сходили с ума и осыпали её роскошными подарками. Сегодня Анне 46 лет, однако семьи и детей у неё по-прежнему нет. Избранник, которого певица когда-то увела из семьи, остаётся рядом, но официальный брак так и не случился. Почему одна из самых заметных звёзд до сих пор не вышла замуж и что мешает её женскому счастью — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мужчины, которые были рядом с Семенович на пути к славе Отменённая свадьба в Таиланде и поцелуй с Губерниевым: самые громкие романы Анны Семенович Анна Семенович раскрыла свой «ночной» секрет

Мужчины, которые были рядом с Семенович на пути к славе



Олег Фомин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отменённая свадьба в Таиланде и поцелуй с Губерниевым: самые громкие романы Анны Семенович



Дмитрий Губерниев (Фото: Инстаграм* @guberniev_dmitry )

«Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Моё сердце занято, а он уже много лет безнадёжно влюблён и счастлив со своей супругой», — поделилась звезда телеканалу «ТВЦ».

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«Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович! И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Анна Семенович раскрыла свой «ночной» секрет



Анна Семенович и Денис Шреер (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

«Я жду от него предложения, конечно, как и любая женщина. Сказала, что готова стать его женой. Но он должен понять, что нам надо строить серьёзные отношения, и мы будем жить вместе», — рассказала Анна Семенович в интервью «СтарХиту».

«Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас. Я раньше просыпаюсь, он встаёт чуть позже. Я бегу вниз, делаю женские дела. И смотрю: звонок от любимого. Он такой: "Я проснулся". Я такая: "Поняла, подымаюсь!"» — поделилась певица изданию.