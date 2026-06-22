«Знаете, как я предохранилась?»: увела из семьи, а теперь спит в разных комнатах. Почему 46-летняя Анна Семенович до сих пор не вышла замуж
Анна Семенович начинала карьеру в фигурном катании, но настоящая слава пришла к ней на эстраде. Яркая блондинка с пышными формами и смелыми нарядами быстро завоевала статус главного секс-символа страны и любимицы таблоидов: поклонники сходили с ума и осыпали её роскошными подарками. Сегодня Анне 46 лет, однако семьи и детей у неё по-прежнему нет. Избранник, которого певица когда-то увела из семьи, остаётся рядом, но официальный брак так и не случился. Почему одна из самых заметных звёзд до сих пор не вышла замуж и что мешает её женскому счастью — читайте в материале «Радио 1».
Мужчины, которые были рядом с Семенович на пути к славеПо словам Анны, до 18 лет родители держали дочь в строгости. Парни были под запретом, а всё свободное от учёбы время уходило на фигурное катание. Затем в её жизни появился продюсер Даниил Мишин и предложил попробовать себя в музыке. Так она оказалась в группе «Ангелы Чарли». Их роман начался, когда Семенович уехала за океан. Однако после возвращения в Россию всё изменилось. Телережиссёр хотел семью, а Анна была полностью поглощена работой. Карьера на тот момент была важнее.
Постоянные ссоры и бытовые проблемы разрушили идиллию. Мишин не воспринимал свою спутницу как самостоятельную личность и мешал профессиональному росту возлюбленной. В итоге пятилетний роман подошёл к концу. Расставшись с Мишиным, Анна начала встречаться с состоятельным предпринимателем Русланом. Мужчина осыпал фигуристку роскошными подарками и обеспечивал безбедную жизнь. Ему не нравилась работа возлюбленной в «Блестящих», но он не чинил препятствий.
Пара прожила вместе семь лет. Из-за постоянных разъездов бизнесмена их союз напоминал гостевой брак. Руслан приобрёл для них просторную квартиру в Москве. После расставания недвижимость осталась у Анны. Сама певица призналась, что отношения были прекрасными, но любви к партнёру звезда нулевых не испытывала. В 2004 году мастер спорта международного класса снималась в сериале «Холостяки». Для привлечения внимания к проекту бывшая возлюбленная Мишина разыграла роман с актёром Олегом Фоминым. Пара часто появлялась на публике, а певица рассказывала об их идеальном романе. Позже выяснилось, что это была лишь уловка.
Но в одном из ток-шоу пышногрудую телеведущую всё равно обвинили в разрушении семьи Фомина. В середине нулевых певице приписывали связь с бизнесменом Игорем Аккуратовым. Политик был старше певицы на 15 лет. Поговаривали, что именно банкир уговорил Анну уйти из «Блестящих». Сама артистка эти отношения никогда не комментировала. О причинах расставания в 2008 году также предпочла промолчать.
Отменённая свадьба в Таиланде и поцелуй с Губерниевым: самые громкие романы Анны СеменовичСледующим избранником стал бизнесмен Дмитрий Кашинцев. Они познакомились через общих друзей. Мужчина красиво ухаживал и трогательно заботился о возлюбленной на съёмках «Ледникового периода». Пара даже планировала свадьбу в Таиланде. Однако за неделю до торжества возлюбленные внезапно расстались.
Причины этого шага так и остались тайной. В 2012 году певица влюбилась в банкира Ивана Станкевича. Отношения развивались стремительно: знакомство с родными и совместное проживание в элитном доме. Но патологическая ревность избранника быстро всё разрушила. На прощание банкир преподнёс Анне щедрый подарок — квартиру на проспекте Мира. Позже в жизни артистки были и другие романы. В 2019 году экс-участница группы «Блестящие» призналась в эфире программы «Секрет на миллион», что уже год встречается с молодым человеком, который младше неё на 7 лет. Однако их связь так и осталась мимолётной и ни к чему серьёзному не привела. Уже через год Анне приписали очередной роман с Дмитрием Губерниевым — поводом стали фото из интернета, где пара гуляет по подмосковному посёлку, а на одном из кадров знаменитости целуются.
Поклонники принялись строить догадки, поэтому Анне пришлось прояснить ситуацию лично. По словам звезды «Апельсинового рая», это была всего лишь съёмка клипа, и ни о каком романе речи не идёт.
«Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Моё сердце занято, а он уже много лет безнадёжно влюблён и счастлив со своей супругой», — поделилась звезда телеканалу «ТВЦ».Спортивный комментатор слухи о романе с Анной Семенович, сменившей лёд на сцену и телеэфиры, комментировать журналистам напрямую не стал.
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«Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович! И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Анна Семенович раскрыла свой «ночной» секретЛетом 2024 года Анна Семенович отдыхала в Турции и выложила фото с мужчиной. Лица на снимке не было видно. Однако жена этого мужчины, бизнесмена Дениса Шреера, узнала его по фигуре. На певицу обрушились обвинения в связях с женатым. Анна записала совместное видео с избранником, чтобы прояснить ситуацию.
Выяснилось, что возлюбленные встречаются уже больше года. С законной женой бизнесмена связывают лишь формальные узы брака. Супруга с ребёнком осталась в Германии, а в Европе бракоразводный процесс — дело долгое и непростое. Семенович заявила, что хочет детей и даже заморозила яйцеклетки.
При этом поставила условие: сначала Денис должен официально развестись. В начале 2025 года это наконец произошло. Казалось бы, путь к новому браку открыт. Но прошёл почти год, а предложения так и не последовало. В 2026 году Анна призналась, что всё ещё надеется на свадьбу, молодая женщина готова к созданию семьи, но решение принимает не она.
«Я жду от него предложения, конечно, как и любая женщина. Сказала, что готова стать его женой. Но он должен понять, что нам надо строить серьёзные отношения, и мы будем жить вместе», — рассказала Анна Семенович в интервью «СтарХиту».Несмотря на это, участница «Ледникового периода» уверяет, что счастлива. Летом они с Денисом планируют отдохнуть в Испании. При этом влюблённые спят в разных комнатах из-за сильного храпа избранника. Анна нашла оригинальный выход из ситуации.
«Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас. Я раньше просыпаюсь, он встаёт чуть позже. Я бегу вниз, делаю женские дела. И смотрю: звонок от любимого. Он такой: "Я проснулся". Я такая: "Поняла, подымаюсь!"» — поделилась певица изданию.