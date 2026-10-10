10 октября 2026, 12:25

Стас Старовойтов (Фото: Instagram* /@starovoytov82)

Комику, чьи монологи о семейной жизни, ремонте и «шотиках папиной ненависти» разошлись на цитаты, 11 октября исполняется 44 года. Стас Старовойтов прошёл путь от самодеятельности в томском КВН до одного из самых узнаваемых стендап-комиков страны, чьи концерты собирают полные залы, а шутки — миллионы просмотров. Но за маской невозмутимого человека с серьёзным лицом скрывается история о брошенной учёбе, переезде в никуда и непростых отношениях с женщинами. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Стаса Старовойтова Личная жизнь Старовойтова Скандал, который перешёл на сцену Как живёт артист сейчас



Биография Стаса Старовойтова

Стас Старовойтов (Фото: Instagram* /@starovoytov82)

Личная жизнь Старовойтова

Стас Старовойтов (Фото: Instagram* /@starovoytov82)

«От любви до ненависти, как говорится… Никогда не думала, что смогу так ненавидеть. Человек, который не занимается ни одним своим ребёнком, человек, который бухает 20 дней из 30, подаёт на меня в суд», — написала она в соцсетях.

«Два часа в неделю мне предлагают встречаться с ребёнком, которого я пять лет воспитываю одна!» — возмущалась женщина.

«У кого микрофон, у того и сила. Экономическое насилие, абьюз? Могу рассказать, что это. Это когда тебя с маленьким ребёнком выгоняют из дома, когда ежемесячно шантажируют алиментами».

«Это когда ты покупаешь памперсы на кредитку, пока твой муж отдыхает с проститутками в пятизвёздочных отелях. Устал же, работал один за всех!» — писала Ирина.

«Я работаю с 14 лет. Работала до тебя, работала до пятого месяца беременности. И тяжелее всего мне это даётся сейчас, воспитывая сына в одиночку, подвергаясь не только экономическому, но и психологическому насилию. У меня всё. Можешь гадить в свой микрофон дальше».

Скандал, который перешёл на сцену

Стас Старовойтов (Фото: Instagram* /@starovoytov82)

«Это называлось фриланс. Она говорила, что я не даю ей развиваться, хотя у неё были ключи, могла выходить, если честно». А затем превратил обвинения в стендап-номер: «Есть понятие „экономический абьюз“. Сейчас расскажу вам, что это такое… Это когда один человек пашет, а второй смотрит ролики про экономический абьюз», — обращался он к хохочущей аудитории.

«При себе нужно оставлять интимные вещи, которые могут задеть реальных персонажей из твоих историй. Даже если тебе кажется это смешным. Возможно, так только кажется».

Как живёт артист сейчас

Стас Старовойтов (Фото: Instagram* /@starovoytov82)

«Если буду востребован и нужен, значит, продолжу сниматься, если нет — значит, не буду. Всё достаточно просто», — говорил артист в интервью журналу GALA.