Интимные фото от поклонниц, абьюз в семье и проститутки в пятизвёздочных отелях: почему не сложилась личная жизнь Стаса Старовойтова?
Комику, чьи монологи о семейной жизни, ремонте и «шотиках папиной ненависти» разошлись на цитаты, 11 октября исполняется 44 года. Стас Старовойтов прошёл путь от самодеятельности в томском КВН до одного из самых узнаваемых стендап-комиков страны, чьи концерты собирают полные залы, а шутки — миллионы просмотров. Но за маской невозмутимого человека с серьёзным лицом скрывается история о брошенной учёбе, переезде в никуда и непростых отношениях с женщинами. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Стаса СтаровойтоваСтас Старовойтов родился 11 октября 1982 года в селе Бакчар Томской области. Его мама была хореографом и одна воспитывала сына. Мальчик всерьёз готовился к танцевальной карьере, но в последний момент выбрал «более приземлённый» путь — поступил в Томский политехнический университет.
Перелом случился на втором курсе: Старовойтов начал играть в КВН и больше не смог остановиться. «Пришёл играть в КВН в университете. Играл, писал и никогда не уходил от этого. И в конечном итоге имею то, что имею», — вспоминал он. Ради сцены он бросил политех, перебрался в Красноярск, работал в местном Comedy Club, а в 2012 году переехал в Москву. Спустя год он уже выступал в «Stand Up» на ТНТ — и его манера, серьёзное лицо при абсурдных историях, стала визитной карточкой. Позже у Старовойтова были роли в кино, включая комедию «Батя».
Личная жизнь СтаровойтоваАмурные дела артиста оказались куда драматичнее его сценических монологов. Старовойтов был женат дважды, и оба брака закончились разводами — причём далеко не мирно.
Первой супругой стала Марина, подарившая комику дочь. Пара мечтала о сыне, но второго ребёнка так и не завела. Сам Старовойтов объяснял развод «огромным количеством ревности» со стороны жены: поклонницы якобы присылали ей интимные фото мужа, хотя тот уверял, что на снимках не он. Марина впоследствии создала новую семью и родила сына.
Второй женой стала Ирина Крючкова, родившая ему сына Илью. Этот союз закончился громким публичным скандалом. В 2023 году Ирина выступила с серией разоблачительных заявлений, обвинив бывшего мужа в экономическом и психологическом насилии и сообщив, что её ждёт судебный процесс.
«От любви до ненависти, как говорится… Никогда не думала, что смогу так ненавидеть. Человек, который не занимается ни одним своим ребёнком, человек, который бухает 20 дней из 30, подаёт на меня в суд», — написала она в соцсетях.По словам Крючковой, Старовойтов намерен был забрать ребёнка и разрешать матери видеться с сыном не более двух часов в неделю.
«Два часа в неделю мне предлагают встречаться с ребёнком, которого я пять лет воспитываю одна!» — возмущалась женщина.Она также заявила:
«У кого микрофон, у того и сила. Экономическое насилие, абьюз? Могу рассказать, что это. Это когда тебя с маленьким ребёнком выгоняют из дома, когда ежемесячно шантажируют алиментами».Отдельная линия обвинений — измены.
«Это когда ты покупаешь памперсы на кредитку, пока твой муж отдыхает с проститутками в пятизвёздочных отелях. Устал же, работал один за всех!» — писала Ирина.Своё обращение она завершила жёстко:
«Я работаю с 14 лет. Работала до тебя, работала до пятого месяца беременности. И тяжелее всего мне это даётся сейчас, воспитывая сына в одиночку, подвергаясь не только экономическому, но и психологическому насилию. У меня всё. Можешь гадить в свой микрофон дальше».
Скандал, который перешёл на сценуСтаровойтов на откровенность жены отреагировал не публичным опровержением, а сценической иронией. Со сцены он говорил, что Ирина якобы не работала и не пыталась искать вакансии:
«Это называлось фриланс. Она говорила, что я не даю ей развиваться, хотя у неё были ключи, могла выходить, если честно». А затем превратил обвинения в стендап-номер: «Есть понятие „экономический абьюз“. Сейчас расскажу вам, что это такое… Это когда один человек пашет, а второй смотрит ролики про экономический абьюз», — обращался он к хохочущей аудитории.Именно этот контраст — смех зала и слёзы бывшей жены — сделал скандал особенно громким. Критики отмечали, что комик, годами строивший образ «обычного мужика с проблемами», использовал микрофон как оружие в личном конфликте. Сам Старовойтов позже признавал, что пересмотрел отношение к откровенности:
«При себе нужно оставлять интимные вещи, которые могут задеть реальных персонажей из твоих историй. Даже если тебе кажется это смешным. Возможно, так только кажется».Так или иначе, сегодня Старовойтов холост, его дети остались с матерями, а он в своих выступлениях больше не затрагивает тему семейных отношений, переключив свой юмор на политику.
Как живёт артист сейчасНесмотря на скандалы, Старовойтов остаётся востребованным. Он живёт в Москве, активно гастролирует по стране и выпускает новые стендап-концерты — в конце 2025 года вышел его личный и «уравновешенный» спешл «Личные вещи». Продолжается и его кинокарьера: комедия «Батя», где он сыграл одну из ролей, получила продолжение.
«Если буду востребован и нужен, значит, продолжу сниматься, если нет — значит, не буду. Всё достаточно просто», — говорил артист в интервью журналу GALA.В 2026 году Старовойтов работает над комедийным сериалом от режиссёра Никиты Андриенко «Клятва Гиппократа». Он вошёл в актёрский состав вместе с Константином Белошапком, Юлией Топольницкой, Павлом Деревянко и другими. В центре сюжета — молодой талантливый хирург, который после нарушения правил отправляется работать на скорую помощь.
В этом году Стас Старовойтов также выступил креативным продюсером своего сольного стендап-концерта «Потёртая кожа». Вместе с ним над проектом работала его сестра Люба Старовойтова. Концерт посвящён теме кризиса среднего возраста, жизни после сорока лет, принятия собственного тела, семейных отношений и других аспектов взросления.